3 thay đổi luật quan trọng của Premier League sau khi Slot lên tiếng

Premier League sẽ điều chỉnh luật trước mùa giải mới 2025 - 2026 và HLV Arne Slot của Liverpool sẽ vui mừng trước sự thay đổi này. 3 thay đổi luật quan trọng của Premier League mùa 2025 - 2026 đã được đưa ra.

BTC giải Premier League xác nhận một số điều chỉnh khá quan trọng mùa 2025 - 2026. Công tác chuẩn bị cho mùa giải mới đã được tiến hành thuận lợi. 20 CLB Ngoại hạng Anh sẽ bắt đầu mùa giải mới vào cuối tuần này, với nhà đương kim vô địch Premier League Liverpool khởi động chiến dịch bằng cách chào đón Bournemouth đến Anfield.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè còn kéo dài đến hết ngày 1-9, nhưng các CLB sẽ phải học một số luật mới ở Premier League. Giải Ngoại hạng Anh (Premier League) vừa công bố ba thay đổi lớn mà cả HLV và cầu thủ đều cần lưu ý.

3 thay đổi luật quan trọng của Premier League sẽ được áp dụng từ mùa giải này. ẢNH: EPA

Thủ môn "hết thời" câu giờ

Đã qua rồi cái thời thủ môn giữ bóng câu giờ vào cuối trận khi đội mình đang gặp thuận lợi trên bảng tỉ số. Trước đây có quy định thủ môn sẽ bị giới hạn thời gian trong sáu giây và nếu họ không thả bóng ra thì đội đối phương được hưởng một quả đá phạt gián tiếp, nhưng điều này hiếm khi được thực thi.

Bây giờ, Ngoại hạng Anh đã thay đổi cách tiếp cận. Thời gian giới hạn thực tế tăng lên tám giây, nhưng bây giờ trọng tài sẽ cảnh báo thủ môn bằng cách đếm ngược năm giây. Và nếu họ không nhả bóng trước khi hết thời gian, đội đối phương sẽ được hưởng một quả phạt góc. Tin tức này hẳn sẽ làm hài lòng HLV Arne Slot của Liverpool, người đã phàn nàn về việc đối thủ thường câu giờ trước đội bóng của ông ở mùa trước.

HLV Arne Slot của Liverpool nói: “Các đội bóng đã hiểu chúng tôi hơn và cố gắng tìm ra câu trả lời cho lối chơi của chúng tôi. Nhưng một trong những điều chúng tôi không thể làm gì được là việc họ sử dụng chiến thuật không liên quan gì đến bóng đá.

Đó là câu giờ, giả vờ bị chấn thương, mất một phút cho một quả đá phạt, một phút cho một quả ném biên. Đó là nỗi lo lớn nhất của tôi. Mỗi lần chúng tôi mất điểm, điều đó lại xảy ra… thủ môn mất một phút rưỡi giữ bóng. Khi chúng tôi đang mất điểm, chiến thuật đó lại được áp dụng. Tôi muốn nói điều này sau khi chúng tôi vô địch Premier League, chứ không phải ngay sau một trận thua nào".

Trọng tài nói chuyện với đội trưởng

Sau khi hạn chế số lượng cầu thủ có thể tiếp xúc với trọng tài, Premier League hiện thắt chặt quy định này hơn khi chỉ có đội trưởng mới được phép tiếp cận trọng tài trong các trận đấu mùa giải này.

Trọng tài có quyền cảnh cáo những cầu thủ tiếp cận trọng tài mà không được phép hoặc có hành vi thiếu tôn trọng. Nếu đội trưởng của một đội là thủ môn, đội bóng đó có thể sắp xếp một cầu thủ thay thế trước trận đấu để làm việc với trọng tài.

Cơ quan ban hành luật bóng đá quốc tế (IFAB) đã đề xuất sáng kiến này nhưng không bắt buộc. Tuy nhiên, Giải Ngoại hạng Anh đã quyết định áp dụng. Phương pháp này được thử nghiệm tại các giải đấu của UEFA mùa giải trước.

Hình phạt chạm bóng kép

Luật cuối cùng xoay quanh một quả phạt, cụ thể là trong trường hợp cầu thủ chạm bóng hai lần khi thực hiện quả phạt đền. Nếu cầu thủ ghi bàn và vô tình chạm bóng hai lần, trọng tài sẽ cho đá lại. Nhưng cú đá phải rõ ràng là vô ý thì luật đó mới có hiệu lực. Nếu cầu thủ đá trượt, đội đối phương sẽ được hưởng một quả đá phạt gián tiếp.

Cựu tiền đạo của Man City và hiện chơi cho Atletico Madrid Julian Alvarez, đã trượt chân và chạm bóng 2 lần khi thực hiện quả luân lưu trong trận đấu với Real Madrid ở Champions League mùa trước, nhưng do luật cũ, quả phạt đền đã không được thực hiện lại. Luật mới đã được áp dụng tại Giải vô địch bóng đá nữ châu Âu khi Beth Mead trượt chân và chạm bóng hai lần trong quá trình đá luân lưu trong trận chung kết giữa Anh và Tây Ban Nha. Cô đã thực hiện lại quả phạt đền, nhưng cú sút thứ hai của cô bị thủ môn Cata Coll của Tây Ban Nha cản phá.