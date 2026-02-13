Bốc thăm Nations League: Tuyển Anh tái ngộ Tây Ban Nha, Ronaldo đấu Haaland

ĐT Anh tái ngộ Tây Ban Nha

Đoàn quân của Thomas Tuchel sẽ đối mặt hành trình đầy thách thức trong mục tiêu lần đầu tiên góp mặt ở vòng chung kết Nations League kể từ năm 2019. ĐT Anh chưa chạm trán Tây Ban Nha kể từ chung kết EURO 2024, nơi “Tam sư” để thua 1-2 đầy cay đắng tại Berlin dưới thời Gareth Southgate. Khi đó, bàn thắng muộn của Mikel Oyarzabal đã định đoạt trận đấu, sau khi Cole Palmer gỡ hòa cho ĐT Anh, đáp trả pha mở tỷ số của Nico Williams.

Tây Ban Nha từng hạ ĐT Anh ở chung kết EURO 2024

Trong khi đó, Croatia đã trở thành đối thủ quen thuộc của ĐT Anh những năm gần đây. Hai đội sẽ tái đấu tại vòng bảng World Cup 2026 ở Bắc Mỹ vào tháng 6, sau khi từng gặp nhau ở EURO 2020 và đặc biệt là bán kết World Cup 2018 tại Nga.

Lần gần nhất ĐT Anh gặp CH Séc là tại EURO 2020 (tổ chức tháng 6/2021 do ảnh hưởng Covid-19), khi cú đánh đầu sớm của Raheem Sterling trên sân Wembley giúp “Tam sư” đứng đầu bảng D.

ĐT Anh vừa trở lại League A sau khi giành quyền thăng hạng vào năm 2024 dưới thời HLV tạm quyền Lee Carsley, sau khi bị rớt hạng ở mùa 2022/23. Trước đó, “Tam sư” đứng thứ ba bảng League A mùa 2020/21 và từng vào vòng chung kết giải đấu đầu tiên năm 2018/19, khi nhất bảng có Tây Ban Nha và Croatia, trước khi thua Hà Lan ở bán kết và đánh bại Thụy Sĩ trên chấm luân lưu để giành hạng ba tại Bồ Đào Nha.

Trước lễ bốc thăm Nations League, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) thông báo HLV Tuchel đã gia hạn hợp đồng, tiếp tục dẫn dắt “Tam sư” đến sau EURO 2028, giải đấu mà Anh đồng đăng cai.

Ở các bảng đấu khác, đương kim vô địch Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo nằm ở bảng A4 cùng Xứ Wales, Đan Mạch và Na Uy của Erling Haaland. ĐT Pháp của Kylian Mbappe rơi vào bảng A1, nơi có sự góp mặt của Italia, Bỉ và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, ĐT Đức sẽ chạm trán với Hà Lan ở bảng A2, cùng với Serbia và Hy Lạp.