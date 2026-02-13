Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Bốc thăm Nations League: Tuyển Anh tái ngộ Tây Ban Nha, Ronaldo đấu Haaland

Sự kiện: UEFA Nations League Đội tuyển Tây Ban Nha Đội tuyển Anh

Đội tuyển Anh đã phải nhận lá thăm không hề dễ chịu tại Nations League 2026/27, khi chung bảng với Tây Ban Nha và Croatia. CH Séc là đội còn lại ở bảng A3.

ĐT Anh tái ngộ Tây Ban Nha

Đoàn quân của Thomas Tuchel sẽ đối mặt hành trình đầy thách thức trong mục tiêu lần đầu tiên góp mặt ở vòng chung kết Nations League kể từ năm 2019. ĐT Anh chưa chạm trán Tây Ban Nha kể từ chung kết EURO 2024, nơi “Tam sư” để thua 1-2 đầy cay đắng tại Berlin dưới thời Gareth Southgate. Khi đó, bàn thắng muộn của Mikel Oyarzabal đã định đoạt trận đấu, sau khi Cole Palmer gỡ hòa cho ĐT Anh, đáp trả pha mở tỷ số của Nico Williams.

Tây Ban Nha từng hạ ĐT Anh ở chung kết EURO 2024

Tây Ban Nha từng hạ ĐT Anh ở chung kết EURO 2024

Trong khi đó, Croatia đã trở thành đối thủ quen thuộc của ĐT Anh những năm gần đây. Hai đội sẽ tái đấu tại vòng bảng World Cup 2026 ở Bắc Mỹ vào tháng 6, sau khi từng gặp nhau ở EURO 2020 và đặc biệt là bán kết World Cup 2018 tại Nga.

Lần gần nhất ĐT Anh gặp CH Séc là tại EURO 2020 (tổ chức tháng 6/2021 do ảnh hưởng Covid-19), khi cú đánh đầu sớm của Raheem Sterling trên sân Wembley giúp “Tam sư” đứng đầu bảng D.

ĐT Anh vừa trở lại League A sau khi giành quyền thăng hạng vào năm 2024 dưới thời HLV tạm quyền Lee Carsley, sau khi bị rớt hạng ở mùa 2022/23. Trước đó, “Tam sư” đứng thứ ba bảng League A mùa 2020/21 và từng vào vòng chung kết giải đấu đầu tiên năm 2018/19, khi nhất bảng có Tây Ban Nha và Croatia, trước khi thua Hà Lan ở bán kết và đánh bại Thụy Sĩ trên chấm luân lưu để giành hạng ba tại Bồ Đào Nha.

Trước lễ bốc thăm Nations League, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) thông báo HLV Tuchel đã gia hạn hợp đồng, tiếp tục dẫn dắt “Tam sư” đến sau EURO 2028, giải đấu mà Anh đồng đăng cai.

Ở các bảng đấu khác, đương kim vô địch Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo nằm ở bảng A4 cùng Xứ Wales, Đan Mạch và Na Uy của Erling Haaland. ĐT Pháp của Kylian Mbappe rơi vào bảng A1, nơi có sự góp mặt của Italia, Bỉ và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, ĐT Đức sẽ chạm trán với Hà Lan ở bảng A2, cùng với Serbia và Hy Lạp.

Kết quả bốc thăm Nations League 2026/27

League A

A1: Pháp, Italia, Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ

A2: Đức, Hà Lan, Serbia, Hy Lạp

A3: Tây Ban Nha, Croatia, Anh, CH Séc

A4: Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Na Uy, xứ Wales

League B

B1: Scotland, Thụy Sĩ, Slovenia, Bắc Macedonia

B2: Hungary, Ukraine, Georgia, Bắc Ireland

B3: Israel, Áo, Ireland, Thụy Điển

B4: Ba Lan, Bosnia & Herzegovina, Romania, Kosovo

League C

C1: Albania, Phần Lan, Belarus, San Marino

C2: Montenegro, Armenia, Đảo Síp, Gibraltar hoặc Latvia

C3: Kazakhstan, Slovakia, Quần đảo Faroe, Moldova

C4: Iceland, Bulgaria, Estonia, Malta hoặc Luxembourg

League D

D1: Gibraltar hoặc Latvia, Malta hoặc Luxembourg, Andorra

D2: Lithuania, Azerbaijan, Liechtenstein

Lịch thi đấu Nations League 2026/27

Vòng bảng

Lượt 1: 24–26/9

Lượt 2: 27–29/9

Lượt 3: 30/9–3/10

Lượt 4: 4–6/10

Lượt 5: 12–14/11

Lượt 6: 15–17/11

Vòng chung kết

9–13/6/2027

ĐT Anh chính thức gia hạn HLV Tuchel, MU hết cửa chiêu mộ
ĐT Anh chính thức gia hạn HLV Tuchel, MU hết cửa chiêu mộ

Liên đoàn bóng đá Anh (FA) xác nhận HLV Thomas Tuchel ở lại với ĐT Anh thêm 2 năm nữa.

Bấm xem >>

13/02/2026 09:28 AM (GMT+7)
