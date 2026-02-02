Bellingham bật khóc rời sân vì chấn thương, ĐT Anh chịu tổn thất trước World Cup

🚑 Nguy cơ nghỉ dài hạn, tuyển Anh đứng trước bài toán khó

Jude Bellingham được dự báo sẽ phải ngồi ngoài trong vài tuần tới, tạo ra cơn đau đầu không nhỏ. Đó là một tình huống tự đau của Bellingham khi anh chạy theo bóng nhưng rồi khựng lại ngay phút thứ 10. Các đồng đội đã cố gắng trấn an cầu thủ 22 tuổi, trong khi anh được ghi nhận là đã hét lên vì đau đớn trên sân.

Bellingham bật khóc vì đau đớn

Hình ảnh trong lúc khởi động cho thấy Bellingham đã cảm thấy khó chịu ở gân kheo trái, song anh vẫn được xếp đá chính cho đội bóng của HLV Alvaro Arbeloa. Real Madrid sẽ tiến hành chụp chiếu trong những ngày tới để xác định chính xác mức độ chấn thương. Đây rõ ràng là mối lo lớn với CLB Real Madrid và tuyển Anh, khi trận ra quân World Cup 2026 của “Tam sư” chỉ còn hơn bốn tháng nữa.

⚠️ Ký ức ám ảnh trước giải lớn và nỗi lo thiếu cảm giác thi đấu

Cả đội ngũ y tế lẫn các cầu thủ Real Madrid đều ra hiệu Bellingham cần được thay ra. Dù cáng đã được đưa tới gần, tiền vệ người Anh vẫn có thể tự rời sân, nhưng tờ Marca cho biết chấn thương này trông có vẻ “nghiêm trọng”.

Phía Real Madrid sẽ phải kiểm tra kỹ lưỡng chấn thương của Bellingham

Khán giả tại Bernabeu được cho là sững sờ trước diễn biến này, trong bối cảnh Bellingham gần như cày ải liên tục kể từ khi trở lại sau ca phẫu thuật vai hồi tháng 9, chỉ bỏ lỡ đúng một trận. Tuyển Anh sẽ theo dõi sát sao tình hình, đồng thời lo ngại về việc ngôi sao chủ lực có thể thiếu nhịp thi đấu khi World Cup 2026 cận kề, nơi họ sẽ chạm trán Croatia, Ghana và Panama tại bảng L.

Chấn thương của Bellingham cũng gợi lại những ký ức không mấy vui của tuyển Anh trước các giải lớn, tiêu biểu là năm 2006 khi Wayne Rooney gãy xương bàn chân trước World Cup. Dù kịp trở lại, Rooney khi đó không đạt thể trạng tốt nhất, tịt ngòi và còn bị thẻ đỏ ở tứ kết, góp phần khiến tuyển Anh bị loại.

Bellingham gần đây cũng từng bị một bộ phận CĐV Real la ó sau thất bại nặng nề trước Benfica. Hiện đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang kém Barcelona một điểm trên bảng xếp hạng La Liga, dù đã toàn thắng sáu vòng đấu gần nhất.

Chùm ảnh Bellingham dính chấn thương