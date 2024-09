Lịch thi đấu bóng đá giải các đội tuyển châu Âu UEFA Nations League 2024/25

UEFA Nations League được chia thành 4 hạng đấu gọi là League, bao gồm League A, League B, League C và League D. Các đội tuyển được xếp vào các League này dựa trên thứ hạng của họ trong bảng xếp hạng UEFA trước khi giải đấu bắt đầu. League A : Bao gồm các đội tuyển mạnh nhất châu Âu. Đội chiến thắng trong mỗi bảng sẽ tiến vào vòng chung kết để tranh ngôi vô địch UEFA Nations League.

League B : Bao gồm các đội tuyển có thứ hạng cao trung bình.

League C : Dành cho các đội tuyển có thứ hạng thấp trung bình.

League D: Bao gồm các đội tuyển có thứ hạng thấp nhất châu Âu. 2. Cách thức vận hành: Vòng bảng : Mỗi League (trừ League D) được chia thành 4 bảng đấu (Group), mỗi bảng có từ 3 đến 4 đội. Các đội trong mỗi bảng sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt (sân nhà và sân khách). Mỗi trận thắng được 3 điểm, hòa được 1 điểm, thua không có điểm.

Thăng hạng và xuống hạng : Các đội đứng đầu mỗi bảng của League B, C, và D sẽ thăng hạng lên League cao hơn ở mùa giải tiếp theo. Các đội đứng cuối bảng của League A, B, và C sẽ xuống hạng League thấp hơn ở mùa giải tiếp theo.

Vòng chung kết (Finals): Chỉ có ở League A, nơi 4 đội đứng đầu 4 bảng đấu sẽ thi đấu vòng bán kết, chung kết và tranh hạng ba để xác định đội vô địch UEFA Nations League.