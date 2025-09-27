Nóng HLV Potter bị West Ham sa thải, mất việc chỉ sau 25 trận cầm quân

Trận thua 1-2 trước Crystal Palace trên sân nhà của West Ham tại vòng 5 Ngoại hạng Anh đã trở thành giọt nước tràn ly, khiến HLV Potter bị "Búa tạ" sa thải. Nhà cầm quân người Anh mới có được 25 trận cầm quân từ khi đến với West Ham vào tháng 1 năm nay.

West Ham đăng dòng thông báo như sau: "West Ham United xác nhận huấn luyện viên trưởng Graham Potter đã rời câu lạc bộ. Kết quả và màn trình diễn trong nửa cuối mùa giải trước và đầu mùa giải 2025/26 không đáp ứng được kỳ vọng. Ban lãnh đạo tin rằng sự thay đổi là cần thiết để cải thiện vị trí của đội tại Ngoại hạng Anh sớm nhất có thể".

Nỗi buồn của HLV Potter

West Ham hiện xếp thứ 19 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Họ mới nắm trong tay 3 điểm khi thắng 1 trận và thua tới 4 trận. Mùa trước, West Ham kết thúc ở vị trí thứ 14, tương tự vị trí khi Potter tiếp quản từ Lopetegui

Ngoại hạng Anh mới bước qua 5 vòng đấu nhưng HLV Potter đã trở thành chiến lược gia thứ 2 bị sa thải. Trước đó, Nottingham Forest đuổi việc Nuno Santo và bổ nhiệm Postecoglou.

West Ham cho biết quá trình tìm kiếm người thay thế đang được tiến hành. Nuno Santo là 1 trong những ứng viên được "Búa tạ" xem xét.

Thống kê cho thấy rõ tình hình tệ hại của West Ham dưới thời Potter. Ông chỉ giành được 6 chiến thắng trong 23 trận tại Ngoại hạng Anh, với chỉ 3 chiến thắng trong 16 trận gần nhất.

Khi HLV Potter rời đi, các trợ lý thân cận của ông cũng bị sa thải. West Ham xác nhận Bruno Saltor, Billy Reid, Narcis Pelach, Casper Ankergren và Linus Kandolin rời đội ngay lập tức.

Sau giai đoạn thành công khi dẫn dắt Brighton, HLV Potter đối diện với nhiều thách thức. Ông chuyển sang Chelsea và bị sa thải chỉ sau 31 trận. Ông trở lại công tác huấn luyện vào đầu năm 2025 và hiện bị West Ham đuổi việc.