Kết quả bóng đá Crystal Palace - Liverpool: Bàn thua phút 90+7, địa chấn ở London (Ngoại hạng Anh)

Ở trận tranh Siêu cúp Anh, Liverpool đã để thua Crystal Palace trên sân Wembley. Vì thế, đoàn quân của HLV Arne Slot tỏ ra quyết tâm, thể hiện bằng đội hình ra sân tối ưu dù họ sắp bước vào chuyến làm khách đến sân của Galatasaray ở Champions League.

Liverpool (áo trắng) gặp nhiều khó khăn

Phút thứ 9, Ismaila Sarr nhanh chân dứt điểm cận thành, xuất phát từ tình huống lộn xộn trước khung thành Liverpool. Nhờ vậy, Crystal Palace có bàn vượt lên.

Khoảng thời gian sau đó diễn ra cực kỳ sôi nổi. Phút 20, Ryan Gravenberch tung ra cú sút xa quyết đoán. Thủ môn Henderson vất vả cản phá, đẩy bóng trúng cột dọc khung thành Crystal Palace.

Liền sau đó, thủ môn Alisson có tới 3 pha cứu thua ngoạn mục. "Lữ đoàn đỏ" thoát thua thêm sau cú đá hiểm hóc của Mateta ở những phút bù giờ hiệp 1 đưa bóng đi trúng cột dọc. May mắn giúp Liverpool không phải nhận thêm bàn thua trong hiệp đầu tiên.

Ở hiệp 2, Liverpool bung toàn lực tấn công. Dù vậy, mãi đến phút 87, tiền đạo vào thay người Federico Chiesa mới ghi bàn thắng quan trọng, giúp "Lữ đoàn đỏ" gỡ hòa.

Nhưng Liverpool vẫn phải ra về với thất bại cay đắng. Bởi lẽ ở phút 90+7, tiền đạo Nketiah - người cũ của Arsenal, tung ra cú đá cận thành quyết đoán, mang về bàn thắng quý như vàng cho Crystal Palace.

Tỷ số chung cuộc: Crystal Palace 2-1 Liverpool (H1: 1-0)

Ghi bàn

Crystal Palace: Sarr 9’, Nketiah 90+7'

Liverpool: Chiesa 87'

Đội hình thi đấu

Crystal Palace: Henderson, Guehi, Richards, Lacroix, Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Pino, Mateta

Liverpool: Alisson, Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Isak

Thông số trận đấu (Theo ESPN)

Crystal Palace Liverpool Sút khung thành 16 (7) 20 (4) Thời gian kiểm soát bóng 28% 72% Phạm lỗi 10 8 Thẻ vàng 1 3 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 2 1 Phạt góc 2 6 Cứu thua 3 5

Chấm điểm cầu thủ (Theo Flashscore)