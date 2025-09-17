Bí ẩn 2 ngoại binh CLB Becamex TP.HCM “mất tích” trước vòng 4 V-League

🛂 Vướng mắc thị thực khiến kế hoạch đổ bể

Trong quãng nghỉ FIFA Days, bộ đôi cầu thủ ngoại của CLB Becamex TP.HCM là Oduenyi và Ismaila đã trở về Nigeria. Tuy nhiên, khi đội bóng đất Thủ Dầu Một hội quân trở lại, cả hai không được phép nhập cảnh vì thị thực gặp trục trặc.

Hai cầu thủ ngoại người Nigeria vẫn chưa thể hội quân cùng CLB Becamex TP.HCM.

Theo quy định, Nigeria không nằm trong nhóm quốc gia được cấp e-visa Việt Nam. Công dân nước này phải có công văn, thư mời của tổ chức để xin cấp thị thực lao động. Thủ tục này đến nay vẫn chưa hoàn tất, khiến CLB Becamex TP.HCM rơi vào cảnh “dở khóc dở cười”.

Tính đến chiều ngày 17/9, hai cầu thủ Ugochukwu Oduenyi và Origbaajo Ismaila vẫn chưa thể trở lại Việt Nam để khoác áo CLB Becamex TP.HCM. Sự vắng mặt của bộ đôi ngoại binh khiến HLV Nguyễn Anh Đức đứng ngồi không yên, đặc biệt khi đội bóng sắp bước vào trận derby với CLB Công an TP.HCM tại vòng 4 V-League 2025/26 vào ngày 21/9 tới.

⚽ Hàng công bị “tê liệt”

Đội bóng chủ sân vận động Gò Đậu đã hội quân từ ngày 8/9 để chuẩn bị cho Cúp quốc gia 2025/2026, nhưng hai ngoại binh Nigeria không góp mặt. Trận thua CLB Trường Tươi Đồng Nai 1-3 hôm 14/9 ở vòng loại Cúp Quốc gia là minh chứng rõ ràng.

HLV Nguyễn Anh Đức chỉ có thể tung Hugo Alves ở suất ngoại binh duy nhất, còn vị trí tiền đạo cắm phải dùng bộ đôi nội binh Cao Quốc Khánh – Nguyễn Văn Anh. Quốc Khánh ghi bàn duy nhất, nhưng hàng công nhìn chung thiếu sức bật.

Ngoài hai cầu thủ ngoại kể trên, HLV Nguyễn Anh Đức “than trời” khi CLB Becamex TP.HCM cũng không thể có sự phục vụ của cầu thủ nội trụ cột khác như Võ Hoàng Minh Khoa. HLV Anh Đức tiết lộ Minh Khoa bị chấn thương nên không thể cùng Becamex TP.HCM đấu Trường Tươi Đồng Nai.

⏳ Cuộc chạy đua thời gian trước trận derby bóng đá TP.HCM

Vòng 4 V-League, Becamex TP.HCM sẽ tiếp Công an TP.HCM lúc 18h ngày 21/9 trên sân Gò Đậu. Đây là trận cầu có ý nghĩa lớn về cả điểm số lẫn danh dự. Tuy nhiên, gần 10 ngày qua đội bóng phải tập luyện mà không có tiền đạo ngoại. Việc này khiến đấu pháp bị đảo lộn, khó triển khai các phương án tấn công như đã chuẩn bị từ đầu mùa.

Một nguồn tin thân cận cho biết, Oduenyi và Ismaila vẫn đang gấp rút hoàn tất giấy tờ cần thiết để có thể bay sang Việt Nam trong đêm 18/9. Dù vậy, khả năng họ kịp góp mặt trong trận đấu gặp Công an TP.HCM vẫn bỏ ngỏ. Điều này đặt thầy trò HLV Nguyễn Anh Đức vào tình thế đầy áp lực, khi sự thiếu vắng ngoại binh trên hàng công có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thi đấu và mục tiêu cán đích ở tốp đầu bảng xếp hạng V-League của CLB Becamex TP.HCM.