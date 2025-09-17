Alcaraz và Federer gây sốt khi cùng nhau góp mặt hâm nóng Laver Cup 2025

🔥 Alcaraz và Federer gây sốt tại San Francisco

Giải Laver Cup 2025 sắp tới đã thu hút hàng loạt ngôi sao quần vợt hàng đầu thế giới tới khu vực vịnh San Francisco (Mỹ). Tay vợt số 1 thế giới hiện nay, Carlos Alcaraz, đã chính thức đặt chân tới San Francisco để tham dự giải đấu danh giá này.

Ruud hồ hởi đón Alcaraz (bên trái), Fonseca mừng rỡ khi gặp thần tượng Federer (bên phải) tại Laver Cup

Một thành viên trong đội châu Âu, Casper Ruud, đã rất vui mừng đón tiếp Alcaraz. Khi Alcaraz bước ra khỏi xe, Ruud đã chào đón anh một cách nồng nhiệt. Hai đồng đội người châu Âu đã có những khoảnh khắc thân mật, chuẩn bị cho cuộc đối đầu kịch tính giữa Team Europe (đội châu Âu) và Team World (đội Thế giới).

Phía Team World có ngôi sao trẻ người Brazil, Joao Fonseca, người vừa hoàn thành việc lên lịch thi đấu tại giải và hiện rất hào hứng khi được gặp thần tượng Roger Federer.

Trong một đoạn video trên Instagram, Fonseca chia sẻ: "Tôi vô cùng xúc động khi cuối cùng được gặp Roger". Ngay sau đó, Federer bước ra từ đường hầm và họ đã bắt tay và có cuộc trò chuyện ngắn. Federer gửi lời chúc mừng Fonseca về những thành tựu đã có được và động viên anh trên con đường sự nghiệp.

Ngoài ra, tay vợt người Đức Alexander Zverev, một thành viên khác của Team Europe cũng có dịp bắt tay và gặp gỡ Federer ngay tại địa điểm tổ chức giải đấu, Chase Center.

Federer đóng vai trò quan trọng với tư cách là đồng sáng lập và biểu tượng của Laver Cup, việt "Tàu tốc hành" góp mặt là để truyền cảm hứng và quảng bá hình ảnh cho giải, dù không còn thi đấu trên sân.

✨ Sự kiện tennis đồng đội hấp dẫn đang nóng từng ngày

Giải đấu năm nay sẽ diễn ra tại Chase Center từ ngày 19-21/9/2025, là lần đầu tiên Laver Cup được tổ chức tại khu vực phía Tây nước Mỹ. Team World do huyền thoại Andre Agassi làm đội trưởng, trong khi Team Europe do Yannick Noah dẫn dắt.

Danh sách các tay vợt sẽ tham gia giải đấu:

Team Europe: Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha), Alexander Zverev (Đức), Holger Rune (Đan Mạch), Casper Ruud (Na Uy), Jakub Mensik (Cộng hòa Séc), Flavio Cobolli (Ý).

Team World: Taylor Fritz (Mỹ), Alex de Minaur (Úc), João Fonseca (Brazil), Francisco Cerúndolo (Argentina), Alex Michelsen (Mỹ), Reilly Opelka (Mỹ).

Giải đấu sẽ diễn ra trong ba ngày với tổng cộng 5 phiên thi đấu. Hai phiên vào thứ Sáu (19/9), hai phiên vào thứ Bảy (20/9) và một phiên vào Chủ Nhật (21/9). Trong đó mỗi trận đấu sẽ có thể thức đánh đơn và đôi, mỗi trận tối đa 3 set, đội nào giành đủ 13 điểm trước sẽ là đội chiến thắng chung cuộc. Nếu tỉ số hòa 12-12 sau 12 trận, trận đôi cuối cùng sẽ là trận quyết định chức vô địch.

Giải đấu năm 2025 cũng ghi nhận những sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện, với Yannick Noah có vai trò đội trưởng đội châu Âu lần đầu tiên trong khi Andre Agassi chỉ đạo đội Thế giới.

Hệ thống tính điểm của Laver Cup rất đặc biệt. Mỗi trận thắng trong ngày đầu tiên sẽ được tính 1 điểm, ngày thứ hai 2 điểm, và ngày cuối 3 điểm. Điều này tạo nên sự kịch tính cao cho từng trận đấu cũng như toàn bộ giải đấu.

Dù vắng mặt hai ngôi sao Djokovic và Sinner, Laver Cup 2025 với sự góp mặt của Alcaraz, Fritz và các tay vợt vẫn hứa hẹn sẽ là cuộc đối đầu đầy hấp dẫn, kịch tính tại San Francisco.