HLV Polking kêu oan cho trợ lý, HLV Anh Đức phàn nàn thẻ đỏ của học trò

Sự kiện: CLB Công an Hà Nội V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Becamex Bình Dương

HLV của CLB Becamex TP.HCM và Công an Hà Nội đều lên tiếng phàn nàn về công tác trọng tài sau trận đấu diễn ra trên sân Gò Đậu chiều 24/8, trong khuôn khổ vòng 2 V-League 2025/26.

   

🚨 Trọng tài & chiếc thẻ đỏ của Trung Hiếu

Chiều 24/8 trên sân Gò Đậu, Công an Hà Nội có chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Becamex TP.HCM trong khuôn khổ vòng 2 V-League 2025/26. Các bàn thắng của Alan, Quang Hải và Leo Artur giúp đội khách giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên, sau trận, hai HLV Polking và Nguyễn Anh Đức đều có những phát biểu đáng chú ý, trong đó vấn đề trọng tài được nhắc đến nhiều nhất.

HLV Polking phản ứng trọng tài ở trận đấu giữa Công an Hà Nội và Becamex TP.HCM.

HLV Polking phản ứng trọng tài ở trận đấu giữa Công an Hà Nội và Becamex TP.HCM.

Ở hiệp một, Trần Trung Hiếu của Becamex TP.HCM phải nhận thẻ đỏ sau hai tình huống phạm lỗi, khiến đội chủ nhà chỉ còn 10 người trên sân. HLV Nguyễn Anh Đức tỏ ra không thật sự hài lòng: “Trung Hiếu đã bị thẻ vàng trước đó. Nếu cậu ấy đánh nguội thì lẽ ra phải bị phạt thẻ đỏ trực tiếp, chứ không phải do cộng dồn hai thẻ vàng.

Tôi không hài lòng lắm, nhưng cũng phải thừa nhận cầu thủ của mình có động tác chưa đúng, cần xem lại và sửa đổi”. Trong khi đó, HLV Polking lại cho rằng bản thân chỉ muốn trận đấu diễn ra trọn vẹn, không bị gián đoạn sau khi ban huấn luyện CLB Công an Hà Nội liên tục có những phản ứng với trọng tài trong hiệp một trận đấu.

Nhà cầm quân người Brazil khẳng định CLB Công an Hà Nội không chủ đích gây áp lực lên các trọng tài để giành lợi thế. “Không có chiến thuật nào gây áp lực trọng tài. Có lúc tôi chỉ muốn bóng lăn nhiều hơn thay vì dừng lại quá nhiều. Tôi là người phản ứng trực tiếp với trọng tài, mong ông ấy cho trận đấu tiếp diễn.

Chiếc thẻ vàng dành cho trợ lý Luis Viegas của tôi có phần oan uổng, nhưng nhìn chung trọng tài đã kiểm soát và điều khiển trận đấu tốt”, HLV trưởng CLB Công an Hà Nội nói.

Ông Polking cùng các học trò ăn mừng chiến thắng 3-0 trước Becamex TP.HCM.

Ông Polking cùng các học trò ăn mừng chiến thắng 3-0 trước Becamex TP.HCM.

🗣️ HLV Polking: “Chúng tôi đã cải thiện khả năng tận dụng cơ hội”

Nói về chuyên môn, chiến lược gia người Brazil khẳng định Công an Hà Nội đã có sự tiến bộ so với trận đấu trước: “Ở trận đấu tại giải các CLB Đông Nam Á, chúng tôi chưa tận dụng tốt cơ hội. Nhưng hôm nay, đội đã cải thiện được khả năng ghi bàn. Sau giải các CLB Đông Nam Á, tôi đã nói chuyện nhiều với cầu thủ và đây là trận mà chúng tôi đạt được điều mong muốn”.

HLV Polking cũng chia sẻ thêm về lựa chọn nhân sự: “Bùi Hoàng Việt Anh là cầu thủ quan trọng, nhưng hôm nay Becamex TP.HCM dùng cặp tiền đạo cắm nên chúng tôi bố trí 3 trung vệ. Mỗi trận sẽ có sự điều chỉnh phù hợp với đối thủ”.

🌟 Cả hai HLV cùng khen Minh Khoa

Một trong những điểm chung trong phát biểu sau trận chính là việc cả hai HLV đều dành lời khen cho Minh Khoa, tiền vệ mới nổi ở ĐTQG Việt Nam. HLV Polking bày tỏ mong muốn có một cầu thủ toàn năng như vậy trong đội hình. Còn HLV Nguyễn Anh Đức khẳng định: “Minh Khoa vẫn là cầu thủ của Becamex TP.HCM.

Chúng tôi mong cậu ấy sớm hồi phục thể lực sau chấn thương để đóng góp nhiều hơn. Ai cũng muốn có sự phục vụ của Minh Khoa, không riêng gì HLV Polking”. Sau trận thắng Becamex TP.HCM, CLB Công an Hà Nội tạm leo lên vị trí nhì bảng xếp hạng V-League với 4 điểm. Trong khi đội chủ nhà Becamex TP.HCM tạm đứng vị trí thứ 5 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu.

8

Trực tiếp bóng đá Becamex TP.HCM - Công an Hà Nội: Không có bàn danh dự (V-League) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá Becamex TP.HCM - Công an Hà Nội: Không có bàn danh dự (V-League) (Hết giờ)

(Vòng 2 V-League) Becamex TP.HCM tỏ ra bất lực trong việc tìm kiếm bàn danh dự trước Công an Hà Nội.

Bấm xem >>

-24/08/2025 22:53 PM (GMT+7)
