VFF ra loạt án phạt cho hai đội U20 futsal Quốc gia

Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa qua đã ban hành hàng loạt án phạt nặng đối với HLV, cầu thủ hai đội futsal U20 Thái Sơn Nam TP HCM và U20 Sài Gòn Titans. Án phạt này xảy ra khi hai đội có biểu hiện tiêu cực ở lượt 4 Giải futsal vô địch U20 quốc gia 2025 diễn ra ngày 13-9, tại NTĐ CLB futsal phường Chánh Hưng (TP HCM).

Trước trận, hai đội đều đang có 6 điểm, tranh ngôi nhất bảng A. Tuy nhiên, mong muốn gặp đối thủ dễ, tránh gặp U20 Thái Sơn Bắc, đối thủ mạnh xếp nhì bảng B khiến cả hai bên đã thi đấu dưới sức, tìm cách "né" đối thủ.

Thái Sơn Nam (đỏ) sớm dẫn 2 bàn trước đối thủ

Bước vào trận đấu, U20 Thái Sơn Nam TP HCM là đội dẫn trước 2-0 đến giữa hiệp 2, rồi để đối thủ gỡ hoà 2-2. Cao điểm của trận đấu này diễn ra ở phút cuối trận, U20 Thái Sơn Nam TP HCM đang dẫn 2-1, thủ môn Trương Minh Tuấn bất ngờ rời khung thành và Nguyễn Chí Bảo sút thẳng về lưới nhà, giúp Sài Gòn Titans gỡ hòa 2-2.

Sau khi nhận báo cáo, VFF kiểm tra và xử phạt nghiêm, với các án phạt cụ thể: HLV Nguyễn Bảo Trung (U20 Thái Sơn Nam TP HCM) và HLV Trương Quốc Tuấn (U20 Sài Gòn Titans) bị phạt 7,5 triệu đồng, đình chỉ 4 trận.

Sài Gòn Titans gỡ hoà 2-2 trong hiệp 2

Cầu thủ Nguyễn Chí Bảo (U20 Thái Sơn Nam TP HCM) bị phạt 10 triệu đồng, đình chỉ 8 trận vì hành vi làm sai lệch kết quả. Thủ môn Trương Minh Tuấn (U20 Thái Sơn Nam TP HCM) bị phạt 7,5 triệu đồng, đình chỉ 5 trận. Cầu thủ Đinh Bộ Thành (U20 Sài Gòn Titans) bị phạt 7,5 triệu đồng, đình chỉ 4 trận.

Như vậy, các HLV và cầu thủ này sẽ bị cấm tham dự cả những trận tiếp theo ở các giải đấu khác do VFF quản lý. Cụ thể, những cá nhân trên sẽ bỏ lỡ trận bán kết diễn ra vào chiều nay (17-9) và trận chung kết nếu góp mặt vào ngày 19-9.