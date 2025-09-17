Nhận định Thép Xanh Nam Định vs Ratchaburi, 19h15 ngày 17/9: Khởi đầu hanh thông

Nhận định trước trận đấu Thép Xanh Nam Định vs Ratchaburi

Sau hai lần liên tiếp vô địch V.League, tham vọng của Thép Xanh Nam Định bắt đầu vươn ra ngoài châu lục. Nhằm chuẩn bị cho AFC Champions League Two 2025/26, đội bóng thành Nam đã tăng cường một loạt ngoại binh chất lượng và kinh nghiệm thi đấu phong phú. Theo lời HLV Vũ Hồng Việt, cho đến nay “các tân binh đã hoà nhập tốt cùng toàn đội”, giúp ông có thể “xoay tua đội hình linh hoạt tuỳ vào từng trận đấu”. Ông cũng tự tin tuyên bố Thép Xanh Nam Định “đã sẵn sàng cho đấu trường AFC Champions League Two cũng như đối thủ Ratchaburi.

Tại Thái Lan, Ratchaburi không nằm trong tốp những đội bóng lớn. Họ mới thành lập năm 2001 và chưa một lần vô địch Thai League 1. Thành tích tốt nhất của họ ở giải đấu hàng đầu xứ Chùa vàng chính là thứ 4 mùa trước, kết quả giúp họ đến với mặt trận AFC Champions League Two 2025/26. Đáng chú ý, mùa trước Ratchaburi là đội ghi bàn nhiều nhất Thai League 1 (65 bàn). Tuy nhiên chân sút hàng đầu Clement Depres đã rời đi khiến hàng công của họ mất đi sự hiệu quả, chỉ ¼ trận gần nhất ghi quá 1 bàn.

Đương nhiên Thép Xanh Nam Định đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt đối sách. Cộng thêm lợi thế sân nhà và quyết tâm tạo nên điều gì đó đặc biệt ở đấu trường châu lục, đội bóng thành Nam đủ khả năng giành chiến thắng. Như trung vệ Lucas chia sẻ, các trận đấu trong bảng đấu sẽ diễn ra rất nhanh, vậy nên toàn đội phải chắt chiu từng điểm số và cố gắng hết sức để giành lấy tấm vé vào vòng trong.

Phong độ, lịch sử đối đầu Thép Xanh Nam Định vs Ratchaburi

Đây là lần đầu tiên Ratchaburi chơi ở AFC Champions League Two. Trước đó họ từng tham dự đấu trường danh giá nhất châu lục AFC Champions League 2021, nhưng chỉ kiếm được 2 điểm và bị loại ngay từ vòng bảng. Với Thép Xanh Nam Định, họ từng vào đến vòng 1/8 AFC Champions League Two 2024/25 sau khi kiếm được 11 điểm ở vòng bảng. Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt cũng chạm trán đối thủ đến từ Thái Lan mùa trước (Bangkok United) với kết quả hòa 1 thua 1.

Mùa giải này, Thép Xanh Nam Định đã chơi 4 trận tại V.League, thắng 2, hòa 1 và thua 1. Tuy nhiên thành tích trên sân Thiên Trường của họ rất ấn tượng. Họ bất bại 10 trận, thắng 9 trong số đó và gây dựng chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp. Bên cạnh đó, 12 trận đã qua, không đối thủ nào ghi quá 1 bàn vào lưới Thép Xanh Nam Định tại Thiên Trường.

Thông tin lực lượng Thép Xanh Nam Định vs Ratchaburi

Bên phía Thép Xanh Nam Định, Tuấn Anh và Văn Toàn vẫn đang trong quá trình điều trị chấn thương. Tuy nhiên HLV Vũ Hồng Việt đang có trong tay rất nhiều lựa chọn, bao gồm dàn ngoại binh phủ đầy các tuyến. Còn với Ratchaburi, tuyển thủ Thái Lan Jonathan Khemdee, Adisorn Promrak, tiền vệ Njiva Rakotoharimalala và chân sút Negueba là những nhân tố chính.