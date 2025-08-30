Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Becamex TPHCM: Tự tin giành 3 điểm (V-League)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Chelsea vs Fulham
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Thể Công - Viettel vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Werder Bremen vs Bayer Leverkusen
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Wolverhampton Wanderers vs Everton
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Tottenham Hotspur vs AFC Bournemouth
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brentford
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Alavés vs Atlético de Madrid
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Augsburg vs Bayern Munich
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Leeds United vs Newcastle United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Toulouse vs PSG
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Real Madrid vs Mallorca
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Nottingham Forest vs West Ham United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Strasbourg
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Borussia Dortmund vs Union Berlin
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Liverpool vs Arsenal
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Genoa vs Juventus
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Aston Villa vs Crystal Palace
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Inter Milan vs Udinese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Olympique Lyonnais vs Olympique Marseille
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Rayo Vallecano vs Barcelona
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Becamex TPHCM: Tự tin giành 3 điểm (V-League)

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Becamex Bình Dương CLB Viettel

(19h15 ngày 30/8, vòng 3) Đội chủ nhà Thể Công Viettel đang có sự tự tin lớn để giành thắng lợi trước đội khách.

   

V-League | 19h15, 30/8 |

Thể Công Viettel
Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Becamex TPHCM: Tự tin giành 3 điểm (V-League) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Becamex TPHCM: Tự tin giành 3 điểm (V-League) - 1
Becamex TPHCM
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Becamex TPHCM: Tự tin giành 3 điểm (V-League) - 1
Văn Việt, Tiến Anh, Tiến Dũng, Colonna Kyle, Tuấn Tài, Văn Khang, Viết Tú, Nhật Nam, Wesley Nata, Lucao, Henrique
Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Becamex TPHCM: Tự tin giành 3 điểm (V-League) - 1
Minh Toàn, Minh Trọng, Schmidt, Milos, Tùng Quốc, Khắc Vũ, Thanh Hậu, Alves, Tuấn Tài, Ogochukwu, Minh Bình

Sau 2 trận đấu đầu tiên, Thể Công Viettel đã thể hiện phong độ khá ấn tượng. Họ chia điểm với đối thủ mạnh Công an Hà Nội 1-1 ở trận ra quân. Vòng 2 là thắng lợi trước Công an TPHCM với tỉ số 3-0. Các kết quả này đưa Viettel lên nhóm đầu. Tối nay, họ cần thêm một thắng lợi để bám trụ ở nhóm những đội mạnh nhất giải. Và cơ hội của họ là rất rõ ràng khi họ được đánh giá trội hơn hẳn về lực lượng, lối chơi.

8

Liverpool - Arsenal 31.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 31/08
Thể lệ
Nhận định Thể Công Viettel vs Becamex TPHCM, 19h15 ngày 30/8: Bám đuổi nhóm đầu
Nhận định Thể Công Viettel vs Becamex TPHCM, 19h15 ngày 30/8: Bám đuổi nhóm đầu

TPO - Nhận định bóng đá Thể Công Viettel vs Becamex TPHCM, LPBank V.League 1-2025/26 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo DA (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/08/2025 12:22 PM (GMT+7)
Tin liên quan
V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN