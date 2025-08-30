Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Becamex TPHCM: Tự tin giành 3 điểm (V-League)

V-League | 19h15, 30/8 | Thể Công Viettel 0 - 0 Becamex TPHCM (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Thể Công Viettel vs Becamex TPHCM Becamex TPHCM Điểm Văn Việt Tiến Anh Tiến Dũng Colonna Kyle Tuấn Tài Văn Khang Viết Tú Nhật Nam Wesley Nata Lucao Henrique Điểm Minh Toàn Minh Trọng Schmidt Milos Tùng Quốc Khắc Vũ Thanh Hậu Alves Tuấn Tài Ogochukwu Minh Bình Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Thể Công Viettel Thể Công Viettel Becamex TPHCM Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Văn Việt, Tiến Anh, Tiến Dũng, Colonna Kyle, Tuấn Tài, Văn Khang, Viết Tú, Nhật Nam, Wesley Nata, Lucao, Henrique Minh Toàn, Minh Trọng, Schmidt, Milos, Tùng Quốc, Khắc Vũ, Thanh Hậu, Alves, Tuấn Tài, Ogochukwu, Minh Bình

Sau 2 trận đấu đầu tiên, Thể Công Viettel đã thể hiện phong độ khá ấn tượng. Họ chia điểm với đối thủ mạnh Công an Hà Nội 1-1 ở trận ra quân. Vòng 2 là thắng lợi trước Công an TPHCM với tỉ số 3-0. Các kết quả này đưa Viettel lên nhóm đầu. Tối nay, họ cần thêm một thắng lợi để bám trụ ở nhóm những đội mạnh nhất giải. Và cơ hội của họ là rất rõ ràng khi họ được đánh giá trội hơn hẳn về lực lượng, lối chơi.