Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Becamex TPHCM: Tự tin giành 3 điểm (V-League)
(19h15 ngày 30/8, vòng 3) Đội chủ nhà Thể Công Viettel đang có sự tự tin lớn để giành thắng lợi trước đội khách.
V-League | 19h15, 30/8 |
Điểm
Văn Việt
Tiến Anh
Tiến Dũng
Colonna Kyle
Tuấn Tài
Văn Khang
Viết Tú
Nhật Nam
Wesley Nata
Lucao
Henrique
Điểm
Minh Toàn
Minh Trọng
Schmidt
Milos
Tùng Quốc
Khắc Vũ
Thanh Hậu
Alves
Tuấn Tài
Ogochukwu
Minh Bình
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Sau 2 trận đấu đầu tiên, Thể Công Viettel đã thể hiện phong độ khá ấn tượng. Họ chia điểm với đối thủ mạnh Công an Hà Nội 1-1 ở trận ra quân. Vòng 2 là thắng lợi trước Công an TPHCM với tỉ số 3-0. Các kết quả này đưa Viettel lên nhóm đầu. Tối nay, họ cần thêm một thắng lợi để bám trụ ở nhóm những đội mạnh nhất giải. Và cơ hội của họ là rất rõ ràng khi họ được đánh giá trội hơn hẳn về lực lượng, lối chơi.
