Trực tiếp bóng đá Nam Định - Ratchaburi: "Nhà vua" V-League ra biển lớn (Cúp C2 châu Á)

19h15, 17/9 | SVĐ Thiên Trường Nam Định 0 - 0 Ratchaburi (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Nam Định vs Ratchaburi Ratchaburi Điểm Nguyên Mạnh Thanh Hào Lucas Văn Vĩ Văn Kiên Njabulo Blom Romulo Caio Cesar Hoàng Anh Kyle Farren Hudlin Brenner Marlos Điểm Pathomakkakul Curran Sdcley Mutombo Khemdee Deni Juior Srisuwan Suengchittawon Tana Kaewprom Rakotoharimalala Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Nam Định Nam Định Ratchaburi Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Nguyên Mạnh, Thanh Hào, Lucas, Văn Vĩ, Văn Kiên, Njabulo Blom, Romulo, Caio Cesar, Hoàng Anh, Kyle Farren Hudlin, Brenner Marlos Pathomakkakul, Curran, Sdcley, Mutombo, Khemdee, Deni Juior, Srisuwan, Suengchittawon, Tana, Kaewprom, Rakotoharimalala

Ratchaburi không phải thế lực lớn của bóng đá Thái Lan, không nổi bật như Muangthong United, Buriram United hay Pathum United. Mùa giải trước, họ cán đích ở vị trí thứ 4/16 đội Thai League 1. Lực lượng của Ratchaburi chỉ sở hữu một vài cái tên đáng chú ý như trung vệ Jonathan Khemdee (tuyển Thái Lan), tiền đạo Ikhsan Fandi (Singapore) cùng dàn ngoại binh đến từ Brazil, Tây Ban Nha, Pháp.

Bước vào mùa giải mới, Ratchaburi có khởi đầu thuận lợi với 4 trận bất bại, trong đó có 3 chiến thắng liên tiếp, tạm đứng thứ hai trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, các đối thủ mà họ gặp phải trong giai đoạn đầu chưa thực sự mạnh.

Trong khi đó, Nam Định - nhà ĐKVĐ V.League lại nhập cuộc khá chật vật. Sau thất bại trước CAHN ở Siêu Cúp Quốc gia, đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt chơi 4 trận V.League với thành tích 2 thắng, 1 hòa, 1 thua. Điều đáng lo là các đối thủ trong loạt trận này đều không quá mạnh, thậm chí phần lớn chỉ thuộc diện trung bình yếu.