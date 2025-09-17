Trực tiếp bóng đá Nam Định - Ratchaburi: "Nhà vua" V-League ra biển lớn (Cúp C2 châu Á)
(19h15, 17/9, vòng bảng AFC Champions League Two 2025/26) Nam Định bước vào trận mở màn vòng bảng với nhiều nỗi lo về lực lượng, trong khi Ratchaburi lại khởi đầu mùa giải Thai League khá ấn tượng.
19h15, 17/9 | SVĐ Thiên Trường
Điểm
Nguyên Mạnh
Thanh Hào
Lucas
Văn Vĩ
Văn Kiên
Njabulo Blom
Romulo
Caio Cesar
Hoàng Anh
Kyle Farren Hudlin
Brenner Marlos
Điểm
Pathomakkakul
Curran
Sdcley
Mutombo
Khemdee
Deni Juior
Srisuwan
Suengchittawon
Tana
Kaewprom
Rakotoharimalala
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Ratchaburi không phải thế lực lớn của bóng đá Thái Lan, không nổi bật như Muangthong United, Buriram United hay Pathum United. Mùa giải trước, họ cán đích ở vị trí thứ 4/16 đội Thai League 1. Lực lượng của Ratchaburi chỉ sở hữu một vài cái tên đáng chú ý như trung vệ Jonathan Khemdee (tuyển Thái Lan), tiền đạo Ikhsan Fandi (Singapore) cùng dàn ngoại binh đến từ Brazil, Tây Ban Nha, Pháp.
Bước vào mùa giải mới, Ratchaburi có khởi đầu thuận lợi với 4 trận bất bại, trong đó có 3 chiến thắng liên tiếp, tạm đứng thứ hai trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, các đối thủ mà họ gặp phải trong giai đoạn đầu chưa thực sự mạnh.
Trong khi đó, Nam Định - nhà ĐKVĐ V.League lại nhập cuộc khá chật vật. Sau thất bại trước CAHN ở Siêu Cúp Quốc gia, đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt chơi 4 trận V.League với thành tích 2 thắng, 1 hòa, 1 thua. Điều đáng lo là các đối thủ trong loạt trận này đều không quá mạnh, thậm chí phần lớn chỉ thuộc diện trung bình yếu.
Công an TP HCM tiếp đương kim vô địch Nam Định trên sân nhà với quyết tâm cao độ. Cả hai đội đều cho thấy nỗ lực để giành điểm trong trận đấu sớm vòng...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-17/09/2025 12:22 PM (GMT+7)