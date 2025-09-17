Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Nam Định - Ratchaburi: "Nhà vua" V-League ra biển lớn (Cúp C2 châu Á)

Sự kiện: CLB Nam Định Trực tiếp bóng đá hôm nay

(19h15, 17/9, vòng bảng AFC Champions League Two 2025/26) Nam Định bước vào trận mở màn vòng bảng với nhiều nỗi lo về lực lượng, trong khi Ratchaburi lại khởi đầu mùa giải Thai League khá ấn tượng.

19h15, 17/9 | SVĐ Thiên Trường

Nam Định
Trực tiếp bóng đá Nam Định - Ratchaburi: "Nhà vua" V-League ra biển lớn (Cúp C2 châu Á) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Nam Định - Ratchaburi: "Nhà vua" V-League ra biển lớn (Cúp C2 châu Á) - 1
Ratchaburi
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Nam Định - Ratchaburi: "Nhà vua" V-League ra biển lớn (Cúp C2 châu Á) - 1
Nguyên Mạnh, Thanh Hào, Lucas, Văn Vĩ, Văn Kiên, Njabulo Blom, Romulo, Caio Cesar, Hoàng Anh, Kyle Farren Hudlin, Brenner Marlos
Trực tiếp bóng đá Nam Định - Ratchaburi: "Nhà vua" V-League ra biển lớn (Cúp C2 châu Á) - 1
Pathomakkakul, Curran, Sdcley, Mutombo, Khemdee, Deni Juior, Srisuwan, Suengchittawon, Tana, Kaewprom, Rakotoharimalala

Ratchaburi không phải thế lực lớn của bóng đá Thái Lan, không nổi bật như Muangthong United, Buriram United hay Pathum United. Mùa giải trước, họ cán đích ở vị trí thứ 4/16 đội Thai League 1. Lực lượng của Ratchaburi chỉ sở hữu một vài cái tên đáng chú ý như trung vệ Jonathan Khemdee (tuyển Thái Lan), tiền đạo Ikhsan Fandi (Singapore) cùng dàn ngoại binh đến từ Brazil, Tây Ban Nha, Pháp.

Bước vào mùa giải mới, Ratchaburi có khởi đầu thuận lợi với 4 trận bất bại, trong đó có 3 chiến thắng liên tiếp, tạm đứng thứ hai trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, các đối thủ mà họ gặp phải trong giai đoạn đầu chưa thực sự mạnh.

Trong khi đó, Nam Định - nhà ĐKVĐ V.League lại nhập cuộc khá chật vật. Sau thất bại trước CAHN ở Siêu Cúp Quốc gia, đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt chơi 4 trận V.League với thành tích 2 thắng, 1 hòa, 1 thua. Điều đáng lo là các đối thủ trong loạt trận này đều không quá mạnh, thậm chí phần lớn chỉ thuộc diện trung bình yếu.

17/09/2025 12:22 PM (GMT+7)
