Bầu Đức trăn trở và quyết tâm làm bóng đá trẻ

Chiều 16/4, tại buổi họp báo công bố Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026, sự góp mặt của HLV Park Hang Seo, cựu thuyền trưởng ĐT Việt Nam, hiện là Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc trở thành điểm nhấn đáng chú ý. Đây được xem là nguồn động viên lớn cho bóng đá trẻ Việt Nam nói chung và giải đấu trẻ tại phố Núi nói riêng.

Bấu Đức cùng các khách mời tại họp báo giới thiệu giải U14 Quốc tế tại Gia Lai 2026.

Tham dự sự kiện còn có ông Trần Quốc Tuấn – Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai, người đứng sau ý tưởng tổ chức giải đấu. Chia sẻ tại họp báo, bầu Đức thẳng thắn thừa nhận: “Làm bóng đá hơn 20 năm, tôi vẫn chưa tổ chức được một giải trẻ nào ra hồn. Điều đó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều và quyết định phải làm một festival đúng nghĩa”.

Theo ông ba Đức, bóng đá trẻ chính là nền tảng của tương lai. Nếu không đầu tư bài bản và tạo sân chơi thường xuyên, bóng đá Việt Nam sẽ khó phát triển bền vững. Chính vì vậy, Festival U14 quốc tế Gia Lai được kỳ vọng sẽ trở thành giải đấu thường niên, giúp các cầu thủ trẻ có thêm cơ hội cọ xát.

12 đội tranh tài, quy tụ nhiều “lò” danh tiếng tranh giải hơn 1 tỷ đồng

Giải đấu diễn ra từ ngày 11 đến 15/5/2026 tại sân Pleiku và Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng, nằm trong chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia – Gia Lai 2026. Tham dự giải có 12 đội, gồm 5 đại diện Việt Nam: HAGL, PVF, SLNA, Hà Nội, Trường Tươi Bình Phước. Bên cạnh đó là 7 đội khách mời quốc tế đến từ châu Á như Jubilo Iwata (Nhật Bản), Gangwon FC, Mohyeon (Hàn Quốc), Shenzhen (Trung Quốc), Chonburi (Thái Lan), U14 Malaysia và Khăm Say (Lào).

HLV Park Hang Seo phát biểu tại cuộc họp báo.

Các đội chia thành 3 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra 8 đội vào tứ kết. Những đội bị loại vẫn tiếp tục thi đấu phân hạng nhằm đảm bảo số trận và cơ hội cọ xát. Festival U14 Gia Lai 2026 thi đấu theo thể thức sân 11 người, mỗi trận kéo dài 60 phút (2 hiệp, mỗi hiệp 30 phút). Nếu hòa, hai đội sẽ đá luân lưu, đồng thời hiệu số bàn thắng được tính để khuyến khích lối chơi tấn công.

Tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 40.000 USD (khoảng hơn 1 tỷ đồng), trong đó đội vô địch nhận 20.000 USD, Á quân nhận 10.000 USD, Hạng ba nhận 5.000 USD, Các giải cá nhân nhận 1.000 USD/giải.

VFF đánh giá cao, kỳ vọng nhân rộng mô hình

Có mặt tại buổi họp báo, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đánh giá cao sáng kiến của bầu Đức, cho rằng đây là mô hình cần được phát triển rộng rãi. “Bóng đá trẻ luôn là gốc. Những giải đấu như thế này mang ý nghĩa thiết thực, giúp các cầu thủ nâng cao trình độ. VFF sẽ nghiên cứu để nhân rộng mô hình trên cả nước”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Với sự “tiếp lửa” từ HLV Park Hang Seo cùng tâm huyết của bầu Đức, Festival bóng đá trẻ quốc tế U14 Gia Lai 2026 không chỉ là sân chơi đơn thuần mà còn là bước đi đáng chú ý trong hành trình nâng tầm bóng đá trẻ Việt Nam.