Tranh cãi tăng số lượng ngoại binh V.League: Không thể quyết định theo “ý kiến đa số”.

Tăng số lượng ngoại binh V.League: Lợi và hại

Một đề xuất được 2 CLB, trong đó có 1 CLB ở V.League và 1 CLB ở Giải Hạng Nhất quốc gia áp dụng cho các CLB dự V.League, gửi lên cho VFF, đó là số lượng ngoại binh được đăng ký tăng lên tối đa 5 cầu thủ (hiện tại là 4) và sử dụng 4 cầu thủ (hiện tại là 3). Riêng các đội dự giải đấu cấp CLB của LĐBĐ châu Á (AFC) và LĐBĐ Đông Nam Á (AFF), được đăng ký tối đa lên 8 ngoại binh, thay vì 7 như hiện tại.

Đến hôm 9/4, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF - đơn vị tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam - đã gửi công văn lấy ý kiến tới 14 đội bóng tham dự V.League các đề xuất này. VPF bảo vệ cho đề xuất này bằng quan điểm việc tăng thêm suất ngoại binh sẽ có lợi ích là nâng cao chất lượng chuyên môn và tăng cường tính cạnh tranh cho các giải đấu, tăng suất cầu thủ ngoại được xem là bước đi chiến lược nhằm thu hẹp khoảng cách trình độ với các giải đấu hàng đầu khu vực và châu lục. Với mối quan tâm là các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia tại Việt Nam, bao gồm V.League (V.League 1), Hạng Nhất quốc gia (V.League 2) và Cúp Quốc gia, nằm trong chức năng quản lý, khai thác của mình, thì quan điểm này của VPF là chính đáng.

Tranh cãi tăng số lượng ngoại binh V.League.

Nhưng lợi ích của các giải đấu quốc nội đó chưa chắc đã trùng với lợi ích của cả nền bóng đá nói chung hay lợi ích, thể hiện ở thành tích thi đấu của các ĐTQG nói riêng, vốn là mối quan tâm, chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Đó chính là điều gây ra tranh cãi và người ta chờ đợi quyết định về vấn đề này từ VFF.

Việc đa số các đội đồng thuận (hiện tại là 8 trên 14 đội đồng ý) với các đề xuất này thoạt nghe có vẻ thuyết phục, vì chúng ta quen với việc mọi thứ nên được quyết định theo ý chí của đa số. Nhưng theo bạn, khi trả lời các câu hỏi thăm dò như vậy, bạn có cho rằng các CLB sẽ đặt ưu tiên lợi ích cho cả nền bóng đá, cho giải đấu chung lên trên ưu tiên lợi ích riêng của CLB họ hay không?

Trong khi Ninh Bình FC phản đối và nhấn mạnh việc tạo sân chơi cho các cầu thủ nội là "yếu tố cốt lõi cho sự tiến bộ dài hạn của bóng đá Việt Nam". Không chỉ là tuyên bố, điều này còn được thể hiện rất rõ ràng ở chiến lược xây dựng lực lượng của đội bóng này. Họ chiêu nạp rất nhiều các cầu thủ nội đã thành danh cũng như các cầu thủ trẻ có tiềm năng phát triển. Thì với trường hợp CLB SLNA, họ phản đối đề xuất này không phải vì nó ảnh hưởng đến cơ hội ra sân của các cầu thủ nội, ảnh hưởng đến nỗ lực phát triển tài năng trẻ …, đơn giản họ phản đối vì họ chưa tìm được nhà tài trợ chính, tiền đâu ra mà tăng cường cầu thủ ngoại? Đây là ví dụ điển hình rằng, ý kiến của các CLB, vốn là thành tố cốt lõi của các giải đấu quốc nội, cũng không phải là cơ sở quá giá trị để dựa vào đó quyết định chính sách phát triển bóng đá của nền bóng đá quốc gia, cho dù đó là ý kiến đa số.

Vậy trong việc này, VFF sẽ dựa vào đâu để ra quyết định?

VFF sẽ phải cân nhắc xem, việc tăng thêm cầu thủ ngoại trong đề xuất này có phù hợp với chiến lược phát triển bóng đá quốc gia của mình hay không?

Việc có mặt các cầu thủ ngoại chất lượng trong các trận đấu của giải quốc nội có những lợi ích rõ ràng, nó giúp ích cho việc phát triển nói chung của nền bóng đá, giúp nâng cao chất lượng các giải đấu quốc nội, giúp ích cho sự phát triển chuyên môn của các cầu thủ nội nhờ việc học hỏi được từ các cầu thủ ngoại về kỹ, chiến thuật, kinh nghiệm thi đấu, tăng cường cạnh tranh cũng như nâng cao tiêu chuẩn phải có ở một cầu thủ bóng đá. Nhưng mặt trái thì cũng đã được nói tới nhiều, như là giảm cơ hội thi đấu của cầu thủ nội, ảnh hưởng đến chiến lược phát triển tài năng trẻ… mà bóng đá Indonesia hay Malaysia là những tấm gương tày liếp, khi cho phép đăng ký và thi đấu quá nhiều ngoại binh ở trong 1 trận đấu ở các giải quốc nội.

Vậy mấu chốt của vấn đề nêu trên sẽ là việc VFF xác định điểm cân bằng tối ưu, có nghĩa là số lượng tối đa ngoại binh được thi đấu trên sân là bao nhiêu thì lợi ích mà các ngoại binh đem lại cho nền bóng đá là tối đa và giảm thiểu tác hại của việc đó gây ra cho nền bóng đá.

Nhưng có vẻ còn có một yếu tố quan trọng khác mà VFF cần quan tâm, đó là càng tăng số ngoại binh được đăng ký thi đấu ở mỗi CLB thì càng gia tăng khoảng cách về chất lượng, thực lực, sức mạnh đội hình giữa các đội bóng có ưu thế tài chính với các đội còn lại. Điều này có hại ra sao?

Chúng ta đều biết một quy luật, đó là giải đấu càng nhiều đội tham gia thì số trận đấu càng nhiều. Điều này dẫn đến số lượng trận đấu trong năm của đội bóng tăng lên. Dẫn đến cầu thủ được thi đấu nhiều hơn. Mà đây là một điều kiện quan trọng để các cầu thủ phát triển và tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng thi đấu. Đã từ lâu, người ta nói nhiều tới việc số lượng trận đấu trong năm của các cầu thủ đỉnh cao Việt Nam là quá ít, mà nguyên nhân là do V.League có quá ít đội. Với 14 đội thì thi đấu cả lượt đi lẫn lượt về chỉ có 26 trận.

Mà một lý do quan trọng làm cho giải đấu này khó nâng số lượng đội bóng tham gia lên chính là do khoảng cách trình độ, vốn là kết quả của khoảng cách về năng lực tài chính giữa các đội bóng quá lớn. Ví dụ như một đội khá ở V.League 2 hiện tại (Giải Hạng nhất Quốc gia) sẽ không thể tồn tại được trong môi trường V.League 1. Mà càng tạo điều kiện để gia tăng khoảng cách về ưu thế tài chính, ví dụ như tăng số cầu thủ ngoại được đăng ký thi đấu như nói ở trên, thì khoảng cách về mặt chuyên môn giữa các đội bóng càng tăng, khi đó càng khó để nâng số độ bóng tham giai giải đấu hàng đầu quốc gia, càng khó tăng số trận được thi đấu của mỗi cầu thủ trong năm, vốn là chỉ số quan trọng trong việc phát triển kỹ năng thi đấu của các cầu thủ.

Tóm lại, trong rất nhiều tình huống, không chỉ trong bóng đá mà trong cả cuộc sống, “ý kiến đa số” chưa chắc đã đúng, và đôi khi quyết định được đưa ra không thể theo ý kiến đa số, mà phải căn cứ vào lợi ích của tất cả.