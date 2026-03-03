Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Bầu Đức “chi viện” HLV Vũ Tiến Thành cho CLB Ninh Bình đua vô địch V-League

Sự kiện: Bầu Đức V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng CLB LPBank HAGL

Ninh Bình tạo cú sốc lớn trên băng ghế huấn luyện khi chính thức bổ nhiệm HLV Vũ Tiến Thành làm HLV tạm quyền đến hết mùa giải 2025/26, trong thương vụ có sự hỗ trợ trực tiếp từ bầu Đức.

   

Như thông tin trước đó, tối ngày 2/3, CLB Ninh Bình đã thông báo chia tay HLV Gerard Albadalejo sau 3 trận thua liên tiếp ở đấu trường V-League. Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, trước yêu cầu cấp bách phải ổn định chuyên môn ở giai đoạn then chốt của mùa giải, bầu Thụy của CLB Ninh Bình đã làm việc với bầu Đức nhằm tìm phương án hỗ trợ nhân sự.

HLV Vũ Tiến Thành trở thành HLV tạm quyền ở CLB Ninh Bình.

HLV Vũ Tiến Thành trở thành HLV tạm quyền ở CLB Ninh Bình.

Trên tinh thần hợp tác vì sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam, phía đội bóng phố Núi đã đồng ý để ông Vũ Tiến Thành, hiện là Giám đốc kỹ thuật CLB bóng đá HAGL ra đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền tại CLB Ninh Bình cho đến khi đội bóng tìm được thuyền trưởng chính thức. Thương vụ kể trên đã được CLB Ninh Bình chính thức công bố.

Quyết định khẩn sau chuỗi trận đáng thất vọng

Động thái thay tướng diễn ra chỉ một ngày sau khi Ninh Bình chính thức chia tay HLV người Tây Ban Nha Gerard Albadalejo cùng trợ lý Josep Maria Roma. Quyết định được đưa ra sau chuỗi phong độ sa sút khiến đội bóng Cố đô đánh mất lợi thế trong cuộc đua vô địch V-League 2025/26.

Trước đó, CLB Ninh Bình từng gây ấn tượng mạnh với chuỗi 11 trận bất bại ngay từ đầu mùa giải V-League. Tuy nhiên, đội bóng cố đô bất ngờ chững lại khi liên tiếp nhận thất bại trước CAHN, HAGL và Nam Định ở các vòng gần đây.

Từ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng, Ninh Bình rơi xuống thứ 3 và bị CAHN bỏ xa 8 điểm dù còn thi đấu ít hơn một trận. Với mức đầu tư lớn cùng tham vọng vô địch, thành tích này bị xem là không thể chấp nhận, buộc ban lãnh đạo phải hành động mạnh tay.

Kỳ vọng “bàn tay thép” của HLV Vũ Tiến Thành

Sự xuất hiện của HLV kỳ cựu Vũ Tiến Thành được kỳ vọng sẽ giúp Ninh Bình nhanh chóng ổn định phòng thay đồ, siết chặt kỷ luật và cải thiện hiệu quả thi đấu trong giai đoạn nước rút. Nhà cầm quân sinh năm 1964 nổi tiếng với phong cách quản lý quyết liệt, đề cao tính tổ chức và tinh thần chiến đấu, những yếu tố mà Ninh Bình đang thiếu trong chuỗi trận vừa qua.

Theo kế hoạch, tân HLV tạm quyền chỉ có ít ngày chuẩn bị trước màn ra mắt khi Ninh Bình tiếp đón CLB Đà Nẵng trên sân nhà lúc 18h ngày 7/3 ở vòng 15 V-League 2025/26. Trong bối cảnh cuộc đua vô địch đang bước vào giai đoạn nóng nhất, sự “chi viện” từ bầu Đức cùng kinh nghiệm của HLV Vũ Tiến Thành có thể trở thành bước ngoặt quyết định cho tham vọng đăng quang của Ninh Bình mùa này.

Theo Đăng Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/03/2026 13:09 PM (GMT+7)
