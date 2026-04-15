Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Arsenal vs Sporting CP
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Celta de Vigo vs Freiburg
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Real Betis vs Sporting Braga
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Nottingham Forest vs Porto
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Porto - POR Porto
-
Aston Villa vs Bologna
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-

AFC chốt lịch bốc thăm Asian Cup 2027, tuyển Việt Nam gặp đội nào?

Sự kiện: Asian Cup 2027 Đội tuyển Việt Nam

AFC xác nhận lễ bốc thăm Asian Cup 2027 diễn ra ngày 9/5 tại Riyadh, tuyển Việt Nam vào nhóm hạt giống số 3, đối diện nhiều kịch bản khó lường.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xác nhận lễ bốc thăm vòng chung kết Asian Cup 2027 sẽ diễn ra vào ngày 9/5 tại Riyadh, Ả Rập Xê Út. Trước đó, sự kiện được dự kiến tổ chức vào ngày 11/4 nhưng đã dời lịch nhằm đảm bảo sự tham gia đầy đủ của các hiệp hội thành viên và các bên liên quan.

Đến thời điểm hiện tại, 23/24 đội tuyển đã giành quyền tham dự vòng chung kết. Tấm vé cuối cùng sẽ được xác định vào ngày 4/6, sau trận đấu giữa Lebanon và Yemen.

Đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia với tỷ số 3-1 ở lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027. (Ảnh: Đắc Huy)

Đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia với tỷ số 3-1 ở lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027. (Ảnh: Đắc Huy)

Với việc vươn lên vị trí thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 3, cùng các đội Thái Lan, Bahrain, Trung Quốc, Palestine và Tajikistan.

Trong khi đó, nhóm 1 quy tụ những “ông lớn” như Ả Rập Xê Út, Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Australia và Uzbekistan, còn nhóm 2 gồm Qatar, Iraq, Jordan, UAE, Oman và Syria, và nhóm 4 là Kyrgyzstan, Triều Tiên, Indonesia, Kuwait, Singapore cùng Lebanon hoặc Yemen.

Theo thể thức, 24 đội sẽ được chia thành 6 bảng, mỗi bảng 4 đội, với hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng bốn đội hạng ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng knock-out.

Việc nằm ở nhóm hạt giống số 3 đồng nghĩa với việc tuyển Việt Nam sẽ chạm trán một đội thuộc nhóm 1, một đội nhóm 2 và một đội nhóm 4, qua đó mở ra nhiều kịch bản khác nhau tại vòng bảng.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik có thể rơi vào “bảng tử thần” nếu tái ngộ những đối thủ mạnh như Nhật Bản, Iraq hay Indonesia. Kịch bản từng xảy ra tại Asian Cup 2023 khi đội Việt Nam thua cả 3 trận đấu. Tuy nhiên, cũng có khả năng họ rơi vào bảng đấu dễ thở hơn, qua đó gia tăng cơ hội đi tiếp.

Vòng chung kết Asian Cup 2027 sẽ diễn ra từ ngày 7/1 đến ngày 5/2/2027 tại Ả Rập Xê Út.

Xuân Son - Hoàng Hên được đánh giá hay nhất loạt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027

TPO - Chiến thắng 3-1 trước Malaysia không chỉ giúp Việt Nam khép lại vòng loại Asian Cup 2027 với thành tích toàn thắng 6 trận mà còn mang về sự ghi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Khánh Ly ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

15/04/2026 15:45 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Asian Cup 2027 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN