CLB Ninh Bình chốt cựu trợ lý thầy Park làm HLV trưởng, ông Vũ Tiến Thành đi đâu?

"Cánh tay phải" một thời của thầy Park được chọn

Trước khi bổ nhiệm HLV Bea Ji Won làm HLV đến hết mùa này, làng bóng đá Việt xuất hiện không ít thông tin cho rằng Ninh Bình FC có những liên hệ nhất định với HLV Chu Đình Nghiêm của Hải Phòng. Tuy nhiên, thay vì chọn một nhà cầm quân nội, đội bóng Cố đô đã quyết định đặt niềm tin vào một chiến lược gia ngoại có hồ sơ vô cùng đặc biệt với bóng đá Việt Nam.

HLV Bae Ji Won khi còn làm trợ lý ở ĐT Việt Nam năm 2018.

HLV Bea Ji Won không phải là cái tên xa lạ. Ông chính là trợ lý thể lực đời đầu, người đồng hành, sát cánh cùng HLV Park Hang Seo trong giai đoạn rực rỡ nhất của bóng đá Việt Nam (2017-2019). Ông Bae đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc nâng cấp nền tảng thể lực cho lứa Quang Hải, Công Phượng, góp công lớn vào kỳ tích Thường Châu 2018 và chức vô địch AFF Cup 2018.

Việc chọn một người am hiểu tường tận văn hóa bóng đá và con người Việt Nam như ông Bea cho thấy tham vọng không hề nhỏ của ban lãnh đạo Ninh Bình FC.

Dấu ấn tại Thể Công Viettel và vai trò mới tại Ninh Bình

Sau khi rời các đội tuyển quốc gia, ông Bea Ji Won từng có thời gian dẫn dắt CLB Thể Công Viettel tại V-League 2022. Dù giai đoạn đó Thể Công Viettel có nhiều biến động, nhưng ông Bea vẫn để lại dấu ấn về một lối chơi kỷ luật và sự chuyên nghiệp chuẩn Hàn Quốc.

Tại Ninh Bình FC, ông Bea Ji Won sẽ trực tiếp cầm sa bàn thay cho ông Vũ Tiến Thành. Trong khi đó, ông Vũ Tiến Thành sẽ lùi về giữ chức Giám đốc Kỹ thuật. Sự thay đổi này được giải thích là nhằm đáp ứng tiêu chuẩn bằng cấp AFC Pro để đội bóng đủ điều kiện thi đấu tại đấu trường châu lục mùa tới.

Ninh Bình FC đang có phong độ cực cao với những chiến thắng liên tiếp trước HAGL và Becamex TP.HCM, tiếp tục nuôi tham vọng đua tốp đầu V-League. Với việc kiện toàn bộ máy huấn luyện bằng một cái tên từng nếm trải vinh quang cùng bóng đá Việt Nam như HLV Bea Ji Won, người hâm mộ Cố đô có quyền mơ về những cột mốc lịch sử mới. Thử thách đầu tiên của tân HLV trưởng người Hàn Quốc sẽ là trận tiếp đón PVF-CAND vào ngày 18/4 tới.