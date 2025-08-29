Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Bầu Đoan bị bắt “rúng động” bóng đá Việt Nam, CLB Thanh Hóa lao đao

Sự kiện: CLB Thanh Hóa V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Ông bầu Cao Tiến Đoan của CLB Thanh Hóa vừa bị bắt khiến nhiều cầu thủ đội bóng xứ Thanh không khỏi lo lắng về tương lai của mình.

   

⚡ Cú sốc lớn với bóng đá xứ Thanh

Ngày 29/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ khẩn cấp ông Cao Tiến Đoan (còn gọi là “bầu” Đoan, 65 tuổi, trú tại tổ dân phố An Chính, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn BĐS Đông Á, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thanh Hóa và Chủ tịch CLB Đông Á Thanh Hóa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá thi hành Lệnh bắt ông Cao Tiến Đoan. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá thi hành Lệnh bắt ông Cao Tiến Đoan. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Thông tin chính thức về việc ông Cao Tiến Đoan bị bắt được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa tối 29/8. Ông Đoan bị điều tra về hành vi “vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, tối 28/8, cơ quan chức năng đã khám xét khẩn cấp dinh thự Thành An (Sầm Sơn) cùng trụ sở Công ty Đông Á trên đại lộ Lê Lợi, Thanh Hóa. Việc một ông bầu có tầm ảnh hưởng lớn trong bóng đá Việt Nam vướng vòng lao lý đã khiến dư luận và giới túc cầu “chấn động”.

⚽ CLB Thanh Hóa đứng trước khủng hoảng quản lý

Trước thông tin liên quan đến ông Cao Tiến Đoan, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã có tờ trình gửi UBND tỉnh, đề xuất phương án tạm thời tiếp quản và quản lý CLB Thanh Hóa để bảo đảm đội bóng không bị gián đoạn hoạt động trong mùa giải V-League 2025/26.

Bầu Đoan trong lễ ra mắt HLV Choi Won Kwon trước mùa giải V-League 2025/26.

Bầu Đoan trong lễ ra mắt HLV Choi Won Kwon trước mùa giải V-League 2025/26.

Theo kế hoạch, Sở sẽ chỉ đạo Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa điều hành tạm thời, đồng thời tham mưu UBND tỉnh trong việc mời gọi tổ chức, doanh nghiệp có tiềm lực tiếp quản CLB, tuân thủ đúng quy định của VPF và quy chế bóng đá chuyên nghiệp.

Đây được xem là giải pháp cấp bách nhằm duy trì sự ổn định cho đội bóng xứ Thanh giữa lúc “thượng tầng” biến động dữ dội.

🏃‍♂️ Cầu thủ vẫn tập luyện nhưng nỗi lo còn đó

Ngày 29/8, thầy trò HLV Choi Won Kwon vẫn ra sân tập luyện bình thường trước khi được “xả trại” nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Bầu không khí được ghi nhận khá ổn định, nhưng điều khiến nhiều cầu thủ lo ngại là chưa được giải quyết tiền lương, trong khi trận giao hữu với Bắc Ninh ngày 28/8 đã bị hủy bỏ.

Việc duy trì tinh thần trong bối cảnh CLB rơi vào vòng xoáy khủng hoảng đang là thách thức lớn cho toàn đội.

Các cầu thủ Thanh Hóa không khỏi lo lắng về tương lai.

Các cầu thủ Thanh Hóa không khỏi lo lắng về tương lai.

📉 Thành tích đi xuống, đối mặt thử thách kép

Tại V-League 2025/26, CLB Thanh Hóa đang có màn khởi đầu gây thất vọng. Sau 3 vòng đấu, thầy trò HLV Choi Won Kwon mới chỉ giành được 1 điểm, xếp ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Quãng nghỉ lễ tới đây được kỳ vọng sẽ giúp đội sốc lại tinh thần và cải thiện phong độ.

Tuy nhiên, với biến cố từ thượng tầng, người hâm mộ xứ Thanh lo ngại CLB sẽ tiếp tục chìm trong khó khăn cả về chuyên môn lẫn tài chính.

🏆 Dấu ấn bầu Đoan cùng Thanh Hóa FC

Từ khi Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa tiếp quản đội vào năm 2020, CLB đã đạt nhiều thành công như giành 2 danh hiệu Cúp Quốc gia (2023, 2023/24), 1 chức vô địch Siêu cúp Quốc gia (2023). Những danh hiệu này từng giúp bóng đá xứ Thanh khẳng định vị thế, nhưng biến cố hiện tại đặt dấu hỏi lớn cho tương lai đội bóng.

Video bóng đá Hà Tĩnh - Thanh Hóa: Ngoại binh tỏa sáng kịp thời (V-League)
Video bóng đá Hà Tĩnh - Thanh Hóa: Ngoại binh tỏa sáng kịp thời (V-League)

(Vòng 3 V-League 2025/26) Hà Tĩnh chơi tốt hơn và xứng đáng có bàn vượt lên dẫn trước trong hiệp một khi đối đầu với Thanh Hóa. 

Theo Đăng Khoa

Nguồn: [Link nguồn]

29/08/2025 22:19 PM (GMT+7)
