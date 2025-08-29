Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Thua đậm Thái Lan tại bán kết, Việt Nam chạm trán Indonesia ở giải Đông Nam Á

Sự kiện: Đội tuyển nữ Việt Nam
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(PLO)- Trên sân vận động chính Manahan của thành phố Surakarta (Indonesia), giấc mơ vào trận chung kết giải U-16 nữ Đông Nam Á 2025 của đội tuyển nữ U-16 Việt Nam đã khép lại sau thất bại 1-3 trước đối thủ lớn Thái Lan.

Kết quả ở trận bán kết U-16 Đông Nam Á này đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Okiyama Masahiko sẽ bước vào trận tranh hạng ba cùng đội chủ nhà U-16 Indonesia vào ngày 29-8, cũng trên sân Manahan.

Bước vào trận bán kết, HLV người Nhật Bản tiếp tục đặt niềm tin vào sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc. So với đội hình từng ra sân trước Myanmar, ông có ba sự thay đổi đáng chú ý khi trao cơ hội cho hậu vệ Nguyễn Dương Phương Nghi cùng hai tiền vệ Diệp Xuân Trang và Đỗ Thị Hà Vi. Sự điều chỉnh ấy được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng kiểm soát bóng cũng như hỗ trợ hàng thủ trước một đối thủ được đánh giá cao như Thái Lan.

Tuy nhiên, mọi tính toán nhanh chóng bị phá vỡ khi trận đấu mới chỉ trôi qua được 6 phút. Các cầu thủ trẻ Thái Lan tận dụng tốc độ ở biên phải, thoát xuống và tung cú dứt điểm nguy hiểm khiến thủ môn Cẩm My phải vất vả cản phá. Nhưng ngay sau đó, pha bồi của đối phương đã xuyên thủng mành lưới, mở tỉ số 1-0. Bàn thua sớm khiến tuyển nữ U-16 Việt Nam rơi vào thế khó khăn.

Thua Thái Lan ở bán kết giải U-16 Đông Nam Á, đội bóng áo đỏ tranh hạng 3 với chủ nhà Indonesia. Ảnh: CCT.

Bất ngờ chỉ 10 phút sau, trong một tình huống lộn xộn trước khung thành Thái Lan, bóng bất ngờ tìm đến vị trí của Aunchidtha và cầu thủ này phản lưới nhà mang về bàn thắng cho đội tuyển nữ U-16 Việt Nam. Bàn thắng giúp các học trò của HLV Okiyama tự tin hơn, nhưng sự hưng phấn không kéo dài được lâu.

Cuối hiệp một, bước ngoặt của trận đấu đến từ quyết định thay người của HLV Thidarat bên phía Thái Lan. Việc tung Monthida vào sân ở phút 24 đã tạo ra khác biệt lớn. Cầu thủ mang áo số 16 này kịp để lại dấu ấn với bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 ở phút 43. Khi các cầu thủ Việt Nam còn chưa kịp xốc lại tinh thần, Charlotte tiếp tục trừng phạt sự mất tập trung bằng cú sút quyết đoán, khép lại hiệp một với lợi thế 3-1 cho Thái Lan.

Bước sang hiệp hai, HLV Okiyama thực hiện một loạt sự thay đổi nhằm tìm kiếm sự đột phá. Trương Thị Thảo Nguyên, Hà Yến Nhi và Ngô Hải Yến lần lượt được tung vào sân để gia cố tuyến giữa và cánh trái. Đội hình tuyển nữ U-16 Việt Nam dồn lên mạnh mẽ, tổ chức nhiều pha phối hợp có nét. Thế nhưng, những cú sút cuối cùng lại thiếu độ chính xác để có thể đánh bại thủ môn Pimlapat.

Các cô gái trẻ Việt Nam sẽ trưởng thành hơn sau cuộc chơi lớn Đông Nam Á. Ảnh: CCT.

Khoảnh khắc đáng chú ý cuối cùng đến ở phút 80 khi Trịnh Yến Nhi được tung vào sân củng cố hàng thủ. Nhưng lúc này, cán cân thế trận vẫn nghiêng hẳn về Thái Lan, và dù thi đấu đầy nỗ lực, các cô gái trẻ tuyển nữ U-16 Việt Nam không thể tạo ra cú lật ngược nào. Chung cuộc, Việt Nam nhận thất bại 1-3 và phải chấp nhận nhường tấm vé chung kết cho đối thủ truyền kiếp trong khu vực Đông Nam Á.

Dù kết quả chưa như mong đợi, hành trình của tuyển nữ U-16 Việt Nam vẫn ghi nhận nhiều điểm sáng. Các cầu thủ cho thấy tinh thần chiến đấu kiên cường, khả năng phối hợp có cải thiện qua từng trận. Quan trọng hơn, giải đấu Đông Nam Á lần này là cơ hội quý báu để các tài năng trẻ cọ xát quốc tế, học hỏi từ những đội bóng giàu truyền thống như Thái Lan, chuẩn bị cho các sân chơi lớn hơn trong tương lai.

Trận tranh hạng ba với U-16 chủ nhà Indonesia vào ngày 29-8 ở giải Đông Nam Á là một cơ hội để thầy trò HLV Okiyama khép lại giải đấu bằng một kết quả tích cực. Đối thủ chủ nhà sở hữu lợi thế khán giả và thể lực sung mãn, nhưng nếu chơi tập trung, đặc biệt cải thiện khả năng dứt điểm, đội tuyển nữ U-16 Việt Nam hoàn toàn có thể giành huy chương đồng.

