Tiến Linh “tịt ngòi” trước khi lên ĐT Việt Nam, HLV Huỳnh Đức lên tiếng bảo vệ

⚽ Công an TP.HCM nhọc nhằn giành 3 điểm

Tối 28/8, trên sân Thống Nhất, Công an TP.HCM đã vượt qua HAGL với tỷ số 1-0 trong khuôn khổ vòng 3 V-League 2025/26. Bàn thắng duy nhất được ghi bởi tiền đạo Endrick ở hiệp một, giúp đội bóng thành phố Hồ Chí Minh giành trọn 3 điểm, tạm vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 6 điểm.

Tiến Linh không thể ghi bàn vào lưới HAGL tối 28/8.

Dù vậy, sự chú ý lớn nhất lại hướng về đội trưởng Nguyễn Tiến Linh của CLB Công an TP.HCM. Chân sút chủ lực của ĐT Việt Nam tiếp tục bỏ lỡ nhiều cơ hội và trải qua trận thứ 2 liên tiếp “tịt ngòi” tại V-League mùa này. Được nhiều đồng đội tạo cơ hội ngon ăn, nhưng Tiến Linh không thể một lần chọc thủng lưới HAGL, trước khi lên hội quân cùng ĐT Việt Nam đợt FIFA Days tháng 9 tới.

🗣️ HLV Huỳnh Đức: “Tôi hiểu và chia sẻ với Tiến Linh”

Phát biểu sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức thừa nhận các học trò đã thi đấu đầy nỗ lực: “Hôm nay cầu thủ của tôi rất vất vả. Mỗi trận chúng tôi cải thiện thêm một chút. Đội không có sự chuẩn bị tốt, nhưng từng trận lại tiến bộ. Hôm nay chơi có nét, tạo nhiều cơ hội nhưng bỏ lỡ khá nhiều. Chúng tôi may mắn có bàn thắng để giành 3 điểm, nếu hòa thì rất tiếc.”

Riêng với trường hợp Tiến Linh, HLV Lê Huỳnh Đức bày tỏ sự cảm thông thay vì trách móc cậu học trò sinh năm 1997. “Tôi từng là tiền đạo nên hiểu cảm giác khi bỏ lỡ. Bóng đá là thế, không phải lúc nào cũng ghi bàn được.

Có khi do sân bãi, thời tiết hay tâm lý. Tiến Linh mới về đội khoảng 2 tuần, còn cầu thủ ngoại thì chỉ 4-5 ngày. Không thể đòi hỏi trong thời gian ngắn mà mọi thứ đã hoàn hảo. Tôi tin cậu ấy sẽ lấy lại phong độ và cảm giác tốt hơn, HLV trưởng CLB Công an TP.HCM nói.

HLV Huỳnh Đức cũng tiết lộ bản thân rất hài lòng với tinh thần chiến đấu của tập thể, dù thể lực của một số cầu thủ chưa được đảm bảo sau những vòng đấu căng thẳng.

👉 Câu chuyện nhân sự & đội tuyển quốc gia

Bên cạnh đó, thuyền trưởng CLB Công an TP.HCM cũng chia sẻ về việc một số học trò không được triệu tập U23 Việt Nam như trường hợp của Nguyễn Thái Quốc Cường: “Cầu thủ của tôi không được gọi lên đội tuyển thì cũng tiếc, nhưng đó là quyết định của HLV trưởng ĐTQG.

Tôi tập trung vào CLB của mình, nhiệm vụ của tôi là kết nối cầu thủ để chơi tốt hơn. Có những trận chúng tôi mất thể lực, cá nhân mắc lỗi, điều đó cần thời gian để điều chỉnh và lấy lại tinh thần”.

Đáng chú ý, ông Huỳnh Đức còn tiết lộ danh sách triệu tập cầu thủ lên đội tuyển từ VFF gửi về cho CLB Công an TP.HCM mới chỉ được biết vào chiều 28/8, ngay trước trận đấu.

Tài năng trẻ Quang Kiệt của HAGL được HLV Kim Sang Sik gọi lên ĐT Việt Nam.

🗣️ HLV HAGL tiếc nuối khi không có điểm

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Quang Trãi (HAGL) đánh giá cao sự khởi đầu của đội chủ nhà nhưng cũng khen ngợi nỗ lực của các học trò: “Hiệp một, Công an TP.HCM chơi rất hay. Sang hiệp hai, chúng tôi nỗ lực và có cơ hội, nhưng tiếc là không thể gỡ hòa.

Qua 3 trận HAGL mới có 1 điểm, chúng tôi phải làm việc chăm chỉ hơn, chạy đua với thời gian và động viên nhau để chơi tốt hơn ở các vòng tới”. Ông Trãi dành lời khen đặc biệt cho tài năng trẻ Đinh Quang Kiệt (sinh năm 2007, cao 1m95), cầu thủ vừa được gọi lên ĐT Việt Nam trong đợt tập trung sắp tới.

“Mùa trước Quang Kiệt đã cho thấy tiềm năng, mùa này qua 3 trận đã thể hiện sự tiến bộ rõ rệt. Tôi tin sau khi tập trung ĐTQG, cậu ấy sẽ trưởng thành hơn nữa và có nhiều đóng góp cho HAGL”, HLV Quang Trãi nói về Quang Kiệt.

Sau 3 trận đã đấu tại V-League 2025/26, HAGL nhà bầu Đức mới giành được đúng 1 điểm ở trận hòa 0-0 trước Hà Nội FC. Đội bóng phố núi tạm xếp nhóm cuối bảng xếp hạng cùng với những Thanh Hóa, Đà Nẵng và cả Hà Nội FC.