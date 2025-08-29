Tiến Linh “tịt ngòi” trước khi lên ĐT Việt Nam, HLV Huỳnh Đức lên tiếng bảo vệ

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Lecce vs Milan
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Chelsea vs Fulham
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Thể Công - Viettel vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Werder Bremen vs Bayer Leverkusen
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Wolverhampton Wanderers vs Everton
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Tottenham Hotspur vs AFC Bournemouth
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brentford
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester United vs Burnley
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Alavés vs Atlético de Madrid
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Augsburg vs Bayern Munich
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Leeds United vs Newcastle United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Toulouse vs PSG
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Real Madrid vs Mallorca
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Nottingham Forest vs West Ham United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester City
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Monaco vs Strasbourg
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Borussia Dortmund vs Union Berlin
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Liverpool vs Arsenal
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Genoa vs Juventus
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Aston Villa vs Crystal Palace
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Inter Milan vs Udinese
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Olympique Lyonnais vs Olympique Marseille
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Rayo Vallecano vs Barcelona
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Tiến Linh “tịt ngòi” trước khi lên ĐT Việt Nam, HLV Huỳnh Đức lên tiếng bảo vệ

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng CLB TP Hồ Chí Minh CLB LPBank HAGL
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

HLV trưởng Lê Huỳnh Đức chia sẻ với những khó khăn của Tiến Linh, sau khi tiền đạo của ĐT Việt Nam trải qua 2 trận đấu ở V-League không thể ghi bàn.

   

⚽ Công an TP.HCM nhọc nhằn giành 3 điểm

Tối 28/8, trên sân Thống Nhất, Công an TP.HCM đã vượt qua HAGL với tỷ số 1-0 trong khuôn khổ vòng 3 V-League 2025/26. Bàn thắng duy nhất được ghi bởi tiền đạo Endrick ở hiệp một, giúp đội bóng thành phố Hồ Chí Minh giành trọn 3 điểm, tạm vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 6 điểm.

Tiến Linh không thể ghi bàn vào lưới HAGL tối 28/8.

Tiến Linh không thể ghi bàn vào lưới HAGL tối 28/8.

Dù vậy, sự chú ý lớn nhất lại hướng về đội trưởng Nguyễn Tiến Linh của CLB Công an TP.HCM. Chân sút chủ lực của ĐT Việt Nam tiếp tục bỏ lỡ nhiều cơ hội và trải qua trận thứ 2 liên tiếp “tịt ngòi” tại V-League mùa này. Được nhiều đồng đội tạo cơ hội ngon ăn, nhưng Tiến Linh không thể một lần chọc thủng lưới HAGL, trước khi lên hội quân cùng ĐT Việt Nam đợt FIFA Days tháng 9 tới.

🗣️ HLV Huỳnh Đức: “Tôi hiểu và chia sẻ với Tiến Linh”

Phát biểu sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức thừa nhận các học trò đã thi đấu đầy nỗ lực: “Hôm nay cầu thủ của tôi rất vất vả. Mỗi trận chúng tôi cải thiện thêm một chút. Đội không có sự chuẩn bị tốt, nhưng từng trận lại tiến bộ. Hôm nay chơi có nét, tạo nhiều cơ hội nhưng bỏ lỡ khá nhiều. Chúng tôi may mắn có bàn thắng để giành 3 điểm, nếu hòa thì rất tiếc.”

Riêng với trường hợp Tiến Linh, HLV Lê Huỳnh Đức bày tỏ sự cảm thông thay vì trách móc cậu học trò sinh năm 1997. “Tôi từng là tiền đạo nên hiểu cảm giác khi bỏ lỡ. Bóng đá là thế, không phải lúc nào cũng ghi bàn được.

Có khi do sân bãi, thời tiết hay tâm lý. Tiến Linh mới về đội khoảng 2 tuần, còn cầu thủ ngoại thì chỉ 4-5 ngày. Không thể đòi hỏi trong thời gian ngắn mà mọi thứ đã hoàn hảo. Tôi tin cậu ấy sẽ lấy lại phong độ và cảm giác tốt hơn, HLV trưởng CLB Công an TP.HCM nói.

HLV Huỳnh Đức cũng tiết lộ bản thân rất hài lòng với tinh thần chiến đấu của tập thể, dù thể lực của một số cầu thủ chưa được đảm bảo sau những vòng đấu căng thẳng.

👉 Câu chuyện nhân sự & đội tuyển quốc gia

Bên cạnh đó, thuyền trưởng CLB Công an TP.HCM cũng chia sẻ về việc một số học trò không được triệu tập U23 Việt Nam như trường hợp của Nguyễn Thái Quốc Cường: “Cầu thủ của tôi không được gọi lên đội tuyển thì cũng tiếc, nhưng đó là quyết định của HLV trưởng ĐTQG.

Tôi tập trung vào CLB của mình, nhiệm vụ của tôi là kết nối cầu thủ để chơi tốt hơn. Có những trận chúng tôi mất thể lực, cá nhân mắc lỗi, điều đó cần thời gian để điều chỉnh và lấy lại tinh thần”.

Đáng chú ý, ông Huỳnh Đức còn tiết lộ danh sách triệu tập cầu thủ lên đội tuyển từ VFF gửi về cho CLB Công an TP.HCM mới chỉ được biết vào chiều 28/8, ngay trước trận đấu.

Tài năng trẻ Quang Kiệt của HAGL được HLV Kim Sang Sik gọi lên ĐT Việt Nam.

Tài năng trẻ Quang Kiệt của HAGL được HLV Kim Sang Sik gọi lên ĐT Việt Nam.

🗣️ HLV HAGL tiếc nuối khi không có điểm

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Quang Trãi (HAGL) đánh giá cao sự khởi đầu của đội chủ nhà nhưng cũng khen ngợi nỗ lực của các học trò: “Hiệp một, Công an TP.HCM chơi rất hay. Sang hiệp hai, chúng tôi nỗ lực và có cơ hội, nhưng tiếc là không thể gỡ hòa.

Qua 3 trận HAGL mới có 1 điểm, chúng tôi phải làm việc chăm chỉ hơn, chạy đua với thời gian và động viên nhau để chơi tốt hơn ở các vòng tới”. Ông Trãi dành lời khen đặc biệt cho tài năng trẻ Đinh Quang Kiệt (sinh năm 2007, cao 1m95), cầu thủ vừa được gọi lên ĐT Việt Nam trong đợt tập trung sắp tới.

“Mùa trước Quang Kiệt đã cho thấy tiềm năng, mùa này qua 3 trận đã thể hiện sự tiến bộ rõ rệt. Tôi tin sau khi tập trung ĐTQG, cậu ấy sẽ trưởng thành hơn nữa và có nhiều đóng góp cho HAGL”, HLV Quang Trãi nói về Quang Kiệt.

Sau 3 trận đã đấu tại V-League 2025/26, HAGL nhà bầu Đức mới giành được đúng 1 điểm ở trận hòa 0-0 trước Hà Nội FC. Đội bóng phố núi tạm xếp nhóm cuối bảng xếp hạng cùng với những Thanh Hóa, Đà Nẵng và cả Hà Nội FC.

Video bóng đá Công an TP.HCM - HAGL: Endrick định đoạt (V-League)
Video bóng đá Công an TP.HCM - HAGL: Endrick định đoạt (V-League)

(Vòng 3 V-League) CLB Công an TP.HCM giành được chiến thắng trước HAGL khi ngôi sao Endrick tỏa sáng.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/08/2025 23:18 PM (GMT+7)
Tin liên quan
V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN