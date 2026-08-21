Báo Indonesia chỉ ra điểm ĐT Việt Nam trội hơn Thái Lan: Tài dùng người của HLV Kim Sang Sik

3 kỳ AFF Cup liên tiếp trận chung kết sẽ là giữa ĐT Việt Nam và Thái Lan. Đây sẽ là cơ hội để lần đầu tiên ĐT Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch, điều trước đây chưa từng đạt được, và HLV Kim Sang Sik cũng là HLV trưởng đầu tiên đưa ĐT Việt Nam tới 2 trận chung kết liên tiếp.

HLV Kim Sang Sik

Trước thềm loạt trận chung kết, tờ bóng đá Bola của Indonesia đã có bài viết đánh giá về 2 đội tuyển. Tờ này đánh giá cao màn trình diễn ấn tượng của ĐT Việt Nam xuyên suốt giải đấu và mặc dù cũng cho rằng Thái Lan có thể hiện tốt & ổn định, Bola coi ĐT Việt Nam là “cửa trên” của cuộc đấu này.

Yếu tố được tờ này quan tâm nhất là khả năng xoay vòng các vị trí của HLV Kim Sang Sik, khiến ĐT Việt Nam có nhiều đấu pháp cho mỗi kiểu đối thủ khác nhau. Bài viết của Bola cho hay lịch thi đấu của ĐT Việt Nam tại AFF Cup là khá dày khi các trận bán kết & chung kết đều cách nhau chừng 3 ngày, do đó thể lực của các cầu thủ phải được bảo toàn.

“Một trong những mối lo của ĐT Việt Nam là lịch thi đấu dồn dập, HLV Kim Sang Sik đã công khai thừa nhận ông phải vắt óc để tìm cách duy trì sức của các cầu thủ, và cách sắp xếp đội hình của HLV Kim cho thấy điều đó”, bài viết của Bola có đoạn.

“Trong các nhân tố trên hàng công, chỉ có tiền đạo Đình Bắc đã đá chính tất cả các trận và có thể đã đá hết 90 phút tất cả các trận đó nếu không bị thay ra sớm trước Singapore. Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc, Hai Long đều đã được HLV Kim thay phiên sử dụng”.

Bài viết của Bola cũng cho rằng với việc có thêm những lựa chọn mới cho hàng công và xoay vòng họ, HLV Kim Sang Sik không phải phụ thuộc vào cá nhân nào và mỗi trận lại có một bài đánh khác nhau.

“ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2024 dựa vào Xuân Son một khi anh ta đủ điều kiện thi đấu. Còn tại giải lần này HLV Kim không thực sự trông cậy hết vào ai cả, mỗi trận đấu lại có một cách chơi khác nhau và khiến đối thủ khó đoán”.