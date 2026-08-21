Đâu là những điểm giống và khác nhau giữa Việt Nam ở ASEAN Cup 2024 và ASEAN Cup 2026?

Hành trình lặp lại và ‘mẫu số chung’ thú vị tại vòng bảng

Nhìn vào bức tranh tổng thể, con đường tiến vào chung kết của đội tuyển Việt Nam ở cả 2 kỳ ASEAN Cup 2024 và 2026 giống như 2 cuốn phim được quay từ cùng một kịch bản gốc. Đội tuyển đều vượt qua vòng bảng với thành tích bất bại, giành 3 chiến thắng và chỉ có một trận hòa đầy tiếc nuối. Nếu như cách đây 2 năm là trận chia điểm trước Philippines thì năm nay kịch bản ấy tái hiện trong cuộc đối đầu với Singapore.

Sự lặp lại này không chỉ dừng ở 2 giải đấu gần nhất mà dường như đã trở thành một mẫu số chung mang tính “truyền thống” của bóng đá Việt Nam kể từ các kỳ 2018, 2020 và 2022. Ở mỗi vòng bảng, đội tuyển Việt Nam “cứ phải” trải qua một trận đấu vấp ngã khó tin: cầm bóng vượt trội, bắn phá khung thành đối phương trung bình hơn 20 lần nhưng bóng từ chối lăn vào lưới.

2018 là việc bị Myanmar chia điểm. Năm 2020 là trận hòa không bàn thắng trước Indonesia, năm 2022 là trước Singapore, và đến năm 2026 là kịch bản tương tự. Thú vị hơn, hầu như các trận hòa quả cảm này lại trở thành chiếc phao cứu sinh trực tiếp giúp đối thủ của Việt Nam giành vé bước tiếp vào vòng knock-out.

Vượt qua vòng bảng, sức mạnh thực sự của đội bóng áo đỏ mới được phô diễn trọn vẹn tại vòng bán kết. Trong cả 2 kỳ giải gần nhất, đội tuyển Việt Nam đều toàn thắng ở cả 2 lượt trận với cách biệt 2 bàn thuyết phục trước Singapore rồi Malaysia. Sự vượt trội về trình độ lẫn tâm lý thi đấu ở những thời khắc quyết định tiếp tục là thước đo chuẩn xác khẳng định vị thế độc tôn của bóng đá Việt Nam tại khu vực.

Song song với hành trình chung của tập thể, điểm nhấn cá nhân rực rỡ nhất ở cả 2 kỳ ASEAN Cup đều mang tên Nguyễn Xuân Son. Tiền đạo nhập tịch này luôn có thói quen xuất phát chậm hơn các chân sút khác trên bảng xếp hạng Vua phá lưới ở giai đoạn đầu giải, nhưng lại bứt tốc khủng khiếp khi bước vào giai đoạn knock-out.

Tại bán kết năm nay, một mình Xuân Son đã đóng góp tới 3 trong tổng số 4 bàn thắng vào lưới Malaysia qua 2 lượt trận. Trước khi bước vào trận chung kết, anh đã bỏ túi 5 pha lập công - thành tích y hệt như 2 năm trước - và một lần nữa tràn trề cơ hội thâu tóm danh hiệu Chiếc giày Vàng của giải đấu.

Xuân Son đang bứt phá mạnh mẽ (ảnh: Như Ý)

Khác biệt từ tư duy nhập cuộc và sự ổn định phòng ngự

Không còn chờ đợi hiệp hai: Dù hành trình có nhiều nét tương đồng, song cách thức đội tuyển Việt Nam 2026 đạt được mục tiêu lại phản ánh một bước chuyển đổi tư duy chiến thuật rất rõ rệt so với phiên bản 2024.

Tại giải đấu cách đây 2 năm, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik thường chọn cách tiếp cận an toàn, lấy hiệp 1 làm bước đệm để thăm dò đối thủ và tiêu hao thể lực của đối phương trước khi tăng tốc kết liễu trong hiệp 2. Thậm chí ngay cả khi tạo ra vô vàn cơ hội trong hiệp 1 thì đội vẫn cứ phung phí.

Thống kê chỉ ra có tới 19 trong tổng số 21 bàn thắng của Việt Nam ở kỳ 2024 được ghi trong hiệp 2 - minh chứng cho lối đá bùng nổ về cuối trận và tinh thần chiến đấu kiên cường.

Bước sang ASEAN Cup 2026, diện mạo của đội tuyển đã đổi khác. Đội bóng nhập cuộc chủ động, áp đặt thế trận pressing tầm cao và đẩy nhanh nhịp độ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong tổng số 17 bàn thắng ghi được tính đến trước trận chung kết, có tới một nửa bàn được thực hiện ngay ở hiệp 1. Việc sớm tìm được bàn thắng vươn lên dẫn trước không chỉ giúp đội tuyển kiểm soát hoàn toàn nhịp độ thi đấu mà còn đẩy đối phương vào thế lúng túng, buộc phải phá sản kế hoạch phòng ngự số đông từ sớm.

Nâng cấp hệ thống phòng ngự: Sau trận bán kết lượt về, tổng số bàn thắng của đội tuyển Việt Nam chạm mốc 17, nhỉnh hơn 1 so với thành tích ghi bàn cùng kỳ 2024. Tuy nhiên, sự khác biệt mang tính cốt lõi tạo nên sự an tâm cho người hâm mộ lại nằm ở sự chắc chắn của hàng thủ.

Tại ASEAN Cup 2024, Việt Nam để lọt lưới 2 bàn ở vòng bảng và nhận tổng cộng 3 bàn thua trước khi bước vào chung kết. Đến năm 2026, hàng thủ đội tuyển đã nâng cấp độ kiên cố lên một nấc thang mới: chỉ lọt lưới đúng 1 bàn ở vòng bảng và đó cũng là bàn thua duy nhất của đội tính đến trước trận chung kết.

Sự vững chắc này xuất phát từ một hệ thống vận hành cực kỳ ăn ý và có chiều sâu. Bộ đôi trung vệ Thành Chung và Xuân Mạnh duy trì phong độ xuất sắc, không chỉ làm chủ không gian trên không mà còn đọc tình huống đánh chặn từ xa rất hiệu quả. Đặc biệt, sự xuất hiện của thủ thành Patrik Lê Giang trong khung gỗ đã mang đến sự an tâm tuyệt đối nhờ phản xạ xuất thần cùng khả năng làm chủ vòng cấm địa và chỉ huy hàng phòng ngự chuẩn xác.

Nghệ thuật quản trị nhân sự của HLV Kim Sang-sik: Một trong những điểm khác biệt lớn nhất giữa 2 kỳ giải nằm ở triết lý dùng người của thuyền trưởng Kim Sang-sik. Tại ASEAN Cup 2024, nhà cầm quân người Hàn Quốc liên tục thực hiện các thử nghiệm nhân sự để tìm kiếm phương án tối ưu. Ông đảo vị trí liên tục nơi hàng phòng ngự, trao cơ hội cho Tiến Dũng, Duy Mạnh, Thành Chung và Thanh Bình. Ngay ở vị trí thủ môn, HLV Kim Sang-sik cũng luân phiên sử dụng Nguyễn Filip và Nguyễn Đình Triệu.

Lê Giang đang chơi xuất sắc

Trái lại, ở giải đấu năm 2026, ban huấn luyện đã tìm ra được công thức ổn định và đặt trọn niềm tin vào một bộ khung cố định. Việt Anh, Thành Chung và Xuân Mạnh trở thành bộ ba bất khả xâm phạm ở vòng bảng. Các nhân tố khác như Văn Hậu hay Nhật Minh chủ yếu đóng vai trò quân bài chiến lược vào sân từ băng ghế dự bị để gia cố thế trận, trong khi tài năng trẻ Quang Kiệt mới chỉ thi đấu khoảng 10 phút cuối trận bán kết lượt về với Malaysia.

Việt Nam vẫn còn tới 4 cái tên chưa ra sân một phút nào trước trận chung kết (Văn Lâm, Văn Đô, Trung Kiên và Ngọc Mỹ). Thậm chí Gia Hưng, Việt Cường và Gia Bảo cũng chỉ thi đấu vài phút rồi được "cất kỹ". Đây là điều hiếm khi xảy ra ở kỳ giải 2024. Dù ít xoay tua đội hình xuất phát hơn, nhưng khả năng sử dụng “quân bài tẩy” của HLV Kim Sang-sik vẫn giữ nguyên độ chuẩn xác và sắc bén.

Đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 không còn mang dáng dấp của một kẻ đi chinh phục với những toan tính thận trọng như 2 năm trước, mà hiện diện với phong thái đĩnh đạc của một nhà vua đang khẳng định quyền lực tuyệt đối. Giữ vững sức công phá của ngòi nổ Xuân Son, hoàn thiện bức tường phòng ngự kiên cố và sở hữu một lối chơi tấn công phủ đầu sắc sảo, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang nắm trong tay mọi yếu tố cần thiết để bước vào trận chung kết với niềm tin lớn nhất: bảo vệ thành công ngai vàng.