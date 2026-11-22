Alcaraz kiếm bộn tiền sau khi đánh bại Shelton

Carlos Alcaraz vừa đánh bại Ben Shelton trong trận bán kết ATP Finals 2026. Sau chiến công ấy, tay vợt người Tây Ban Nha đã kiếm được 2.759.000 USD. Trong khi đó, Shelton giành được 1.148.000 USD, kém hơn 1 triệu USD. Nếu giành chiến thắng trận chung kết, Alcaraz có thể kiếm được 5.171.000 USD, gần bằng số tiền kiếm được từ chức vô địch US Open (5,5 triệu USD).

Carlos Alcaraz

Mỹ nhân Giorgi muốn thi đấu trở lại

2 năm trước, Camilla Giorgi quyết định giải nghệ để theo đuổi mục tiêu mới. Tuy nhiên, mỹ nhân người Italia đang muốn thi đấu trở lại. "Ban đầu tôi chỉ tập cho vui thôi. Tuy nhiên, dần dần tôi thực sự nhớ những trận đấu quần vợt. Chồng tôi cũng ủng hộ ý tưởng này. Bởi vậy, tôi quyết định biến ý tưởng ấy trở thành hiện thực. Chính tennis đã dạy tôi cách quyết định dứt khoát như vậy".

Chủ tịch UFC tiết lộ về Tom Aspinall

Tom Aspinall đã không thi đấu kể từ tháng 10/2025 và chủ tịch UFC đã lên tiếng về vấn đề của Aspinall. "Thỏa thuận của chúng tôi với Aspinall là lúc nào cậu ấy sẵn sàng, hãy gọi cho chúng tôi, bất kỳ lúc nào". Hiện tại, Aspinall phải chờ tới tháng 1/2027 mới tới lần xin giấy phép tiếp theo. Trước đó, Aspinall bị từ chối 3 lần do thị lực chưa trở lại bình thường.

Tiger Woods bị đánh giá cực thấp

Huyền thoại người Mỹ, Tiger Woods chuẩn bị trở lại thi đấu chuyên nghiệp sau thời gian dưỡng thương. Tuy nhiên, những chuyên gia đánh giá cực thấp khả năng "Siêu Hổ" có thể giành chức vô địch. Họ để tỉ lệ Tiger Woods lên ngôi là 1 ăn 80, tức là khả năng xảy ra trong thực tế cực thấp.