Đội tuyển Việt Nam chiếm… 10/11 vị trí trong đội hình xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026

Trong sơ đồ 4-3-3 của “Best XI”, sắc đỏ phủ kín tới 10 vị trí, và đại diện duy nhất phá vỡ thế độc tôn này là trung phong Teerasak Poeiphimai của đội tuyển Thái Lan. Sức mạnh áp đảo của nhà vô địch được thể hiện đồng đều từ tuyến phòng ngự cho tới mặt trận tấn công.

Nơi khung gỗ, thủ thành Patrik Lê Giang được vinh danh xứng đáng sau khi nhận thêm danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải. Anh chính là chốt chặn then chốt, đặc biệt tỏa sáng ở trận chung kết lượt đi trên chảo lửa Rajamangala bằng hàng loạt pha cứu thua xuất thần để đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Lê Giang nhận ít bàn thua nhất, có nhiều pha cản phá nhất. Vậy nên việc anh đứng ở vị trí này gần như là điều hiển nhiên.

Che chắn phía trước anh là bộ tứ vệ vững chắc gồm Nguyễn Văn Vĩ, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung và Phạm Xuân Mạnh - những lá chắn thép dập tắt mọi tham vọng của đối thủ.

Xuân Son và Xuân Mạnh xứng đáng có tên ở đội hình tiêu biểu

Ở khu trung tuyến, bộ ba Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Hai Long nắm giữ hoàn toàn quyền kiểm soát trận đấu. Cặp đôi Hai Long và Quang Hải đã tạo nên khoảnh khắc bùng nổ bậc nhất chiến dịch: cú dứt điểm mở tỷ số phút 62 của Hai Long cùng siêu phẩm vô-lê nhân đôi cách biệt chỉ bảy phút sau đó của Quang Hải ngay tại Bangkok, đem về thắng lợi bản lề 2-0 cho tuyển Việt Nam. Trong khi đó, Hoàng Đức đóng vai trò “trái tim” nhịp nhàng trong cách vận hành chiến thuật linh hoạt của HLV Kim Sang-sik.

Hàng công tiếp tục là sân khấu tôn vinh hai ngôi sao sáng giá nhất giải: Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son, những người sát cánh cùng Teerasak Poeiphimai. Bộ đôi chân sút Việt Nam cùng chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới với 5 pha lập công mỗi người. Đình Bắc duy trì phong độ hủy diệt khi tích lũy đủ 5 bàn thắng chỉ sau 7 lần ra sân trước thềm trận chung kết lượt về. Màn trình diễn bùng nổ và tầm ảnh hưởng sâu rộng đã giúp tài năng trẻ này ẵm luôn giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu do AFF trao tặng.

Việc thâu tóm gần như trọn vẹn đội hình tiêu biểu là minh chứng đanh thép cho giải đấu đại thành công của bóng đá Việt Nam. Nhưng thực ra, đây là đội hình do NHM bầu chọn nên có thể NHM cũng có ưu ái nhất định dành cho nhà vô địch. Ngoài một số vị trí thuộc về đội tuyển Việt Nam là điều đương nhiên thì những Manuel Bihr, Ilhan Fandi, Seksan Ratree… cũng hoàn toàn xứng đáng cạnh tranh trong đội hình xuất sắc nhất giải.