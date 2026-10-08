Tuyển thủ Lào bị bắt vì nghi dàn xếp tỷ số ở AFF Cup 2026

Vụ bắt giữ sau chiến dịch ASEAN Championship 2026

Bóng đá Lào tiếp tục đối mặt với bê bối khi tuyển thủ quốc gia Soukphachan Lueanthala bị cảnh sát tạm giữ để điều tra các cáo buộc liên quan đến dàn xếp tỷ số, cờ bạc trái phép và thao túng trận đấu tại ASEAN Championship 2026.

Tuyển thủ Soukphachan Lueanthala bị điều tra do nghi vấn liên quan đến hoạt động dàn xếp tỷ số.

Cầu thủ chạy cánh đang thi đấu cho câu lạc bộ Salavan United tại giải nội địa bị nghi ngờ đóng vai trò tổ chức và làm trung gian truyền đạt hướng dẫn cho các đồng đội theo chỉ đạo từ một đường dây cá độ.

Sự việc diễn ra sau khi Liên đoàn Bóng đá Lào (LFF) phát hiện các dấu hiệu bất thường và chính thức chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan công an điều tra vào ngày 7 tháng 8.

Trận thua 2-7 trước Myanmar là giọt nước tràn ly khiến cơ quan chức năng vào cuộc.

Cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn nhiều thành viên của đội tuyển ngay khi họ trở về từ trận đấu sân khách cuối cùng gặp Myanmar ở đầu tháng 8.

Trận đấu này kết thúc với thất bại đậm 2-7 của Lào, khép lại chuỗi kết quả thất vọng tại giải đấu sau các trận thua 0-5 trước Thái Lan, 0-4 trước Malaysia và 1-4 trước Philippines.

Thực trạng nhức nhối và áp lực tài chính lên cầu thủ

Dưới sự dẫn dắt của HLV người Serbia Vladica Grujic, đội tuyển Lào đã không thể tái lập thành tích ấn tượng như hai năm trước đó, thời điểm họ từng ghi 7 bàn và có những trận hòa bất ngờ trước Indonesia và Philippines.

Mức thu nhập thấp khiến các cầu thủ Lào dễ trở thành mục tiêu của các lôi kéo tiêu cực.

Vụ việc lần này tiếp tục nối dài những bê bối thao túng trận đấu từng làm ảnh hưởng đến bóng đá nước này, điển hình là án cấm thi đấu suốt đời mà LFF và AFC từng tuyên phạt đối với Thipphonexay Inthavongsa vào năm 2020 do vi phạm trong trận đấu với Hong Kong (TQ) năm 2017.

Theo các nguồn tin am hiểu tình hình bóng đá Lào, vấn đề dàn xếp tỷ số đã tồn tại từ lâu do hoàn cảnh tài chính khó khăn của các cầu thủ. Cho đến năm ngoái, mức thù lao khi tập trung đội tuyển quốc gia của họ chỉ vào khoảng 10 USD mỗi ngày.

Thậm chí có trường hợp cầu thủ tiết lộ từng nhận đến 10.000 USD cho mỗi trận đấu bị thao túng kết quả. Tình trạng này khiến nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm biến mất khỏi đội tuyển, làm tổn hại nghiêm trọng đến sự phát triển của các tài năng trẻ.