Tuyển thủ Lào bị bắt vì nghi dàn xếp tỷ số ở AFF Cup 2026

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Borussia Dortmund vs Werder Bremen
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
-
Hoàng Anh Gia Lai vs SHB Đà Nẵng
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Hải Phòng vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Arsenal vs Leeds United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Genoa vs Fiorentina
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Mainz 05 vs Bayer 04 Leverkusen
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Logo Bayer 04 Leverkusen - B04 Bayer 04 Leverkusen
-
Augsburg vs Bayern Munich
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Aston Villa vs Brentford
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Chelsea vs Bournemouth
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Ipswich Town vs Fulham
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Alavés vs Atlético de Madrid
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Parma
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Manchester United vs Tottenham Hotspur
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Barcelona vs Getafe
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Napoli vs Frosinone
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Frosinone - FRO Frosinone
-
Monaco vs Toulouse
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Paris Saint-Germain vs Le Mans
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Le Mans - LEM Le Mans
-
Real Madrid vs Villarreal
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Sông Lam Nghệ An vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Hà Nội vs Bắc Ninh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Bắc Ninh - BNI Bắc Ninh
-
Crystal Palace vs Nottingham Forest
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Hull City vs Everton
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Liverpool vs Manchester City
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Sassuolo vs Milan
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Real Betis vs Osasuna
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Cagliari vs Juventus
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Coventry City vs Newcastle United
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Sabah vs Slavia Praha
Logo Sabah - SAB Sabah
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Lens vs Sporting CP
Logo Lens - RCL Lens
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Arsenal vs Lille
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Galatasaray vs Barcelona
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Inter Milan vs Club Brugge
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Atlético de Madrid vs Manchester United
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Viking vs Bayern Munich
Logo Viking - VIK Viking
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Villarreal vs Napoli
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
LASK vs Liverpool
Logo LASK - ASK LASK
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Bodø / Glimt vs Borussia Dortmund
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Manchester City vs Paris Saint-Germain
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Roma vs Real Madrid
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Betis vs Porto
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Porto - POR Porto
-
Salzburg vs Milan
Logo Salzburg - RBS Salzburg
-
Logo Milan - MIL Milan
-
AZ vs Hapoel Be'er Sheva
Logo AZ - AZ AZ
-
Logo Hapoel Be&#39;er Sheva - HBS Hapoel Be'er Sheva
-
Lech Poznań vs Bayer 04 Leverkusen
Logo Lech Poznań - LPO Lech Poznań
-
Logo Bayer 04 Leverkusen - B04 Bayer 04 Leverkusen
-
Olympique Lyonnais vs Crystal Palace
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Olympique Marseille vs Olympiakos Piraeus
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Celta de Vigo vs Juventus
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Benfica vs Celtic
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-

Tuyển thủ Lào bị bắt vì nghi dàn xếp tỷ số ở AFF Cup 2026

Sự kiện: Bóng đá AFF Cup 2026

Cầu thủ chạy cánh Soukphachan Lueanthala của đội tuyển Lào vừa bị bắt giữ do nghi vấn tham gia tổ chức dàn xếp tỷ số cho một đường dây cá độ tại ASEAN Championship 2026 (AFF Cup).

   

Danh sách các trận đấu HOT

Vuốt ngang để xem tiếp bảng
Borussia Dortmund vs Werder Bremen
Borussia Dortmund
-
Werder Bremen
-
TV360
Hoàng Anh Gia Lai vs SHB Đà Nẵng
Hoàng Anh Gia Lai
-
SHB Đà Nẵng
-
FPT Play, TV 360
Thép Xanh Nam Định vs Ninh Bình
Thép Xanh Nam Định
-
Ninh Bình
-
FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360
Hải Phòng vs Đông Á Thanh Hóa
Hải Phòng
-
Đông Á Thanh Hóa
-
FPT Play, VTV6, MyTV, TV360
Arsenal vs Leeds United
Arsenal
-
Leeds United
-
FPT Play
Genoa vs Fiorentina
Genoa
-
Fiorentina
-
Đang cập nhật
Mainz 05 vs Bayer 04 Leverkusen
Mainz 05
-
Bayer 04 Leverkusen
-
TV360
Augsburg vs Bayern Munich
Augsburg
-
Bayern Munich
-
TV360
Aston Villa vs Brentford
Aston Villa
-
Brentford
-
FPT Play
Chelsea vs Bournemouth
Chelsea
-
Bournemouth
-
FPT Play

Vụ bắt giữ sau chiến dịch ASEAN Championship 2026

Bóng đá Lào tiếp tục đối mặt với bê bối khi tuyển thủ quốc gia Soukphachan Lueanthala bị cảnh sát tạm giữ để điều tra các cáo buộc liên quan đến dàn xếp tỷ số, cờ bạc trái phép và thao túng trận đấu tại ASEAN Championship 2026.

Tuyển thủ Soukphachan Lueanthala bị điều tra do nghi vấn liên quan đến hoạt động dàn xếp tỷ số.

Tuyển thủ Soukphachan Lueanthala bị điều tra do nghi vấn liên quan đến hoạt động dàn xếp tỷ số.

Cầu thủ chạy cánh đang thi đấu cho câu lạc bộ Salavan United tại giải nội địa bị nghi ngờ đóng vai trò tổ chức và làm trung gian truyền đạt hướng dẫn cho các đồng đội theo chỉ đạo từ một đường dây cá độ.

Sự việc diễn ra sau khi Liên đoàn Bóng đá Lào (LFF) phát hiện các dấu hiệu bất thường và chính thức chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan công an điều tra vào ngày 7 tháng 8.

Trận thua 2-7 trước Myanmar là giọt nước tràn ly khiến cơ quan chức năng vào cuộc.

Trận thua 2-7 trước Myanmar là giọt nước tràn ly khiến cơ quan chức năng vào cuộc.

Cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn nhiều thành viên của đội tuyển ngay khi họ trở về từ trận đấu sân khách cuối cùng gặp Myanmar ở đầu tháng 8.

Trận đấu này kết thúc với thất bại đậm 2-7 của Lào, khép lại chuỗi kết quả thất vọng tại giải đấu sau các trận thua 0-5 trước Thái Lan, 0-4 trước Malaysia và 1-4 trước Philippines.

Thực trạng nhức nhối và áp lực tài chính lên cầu thủ

Dưới sự dẫn dắt của HLV người Serbia Vladica Grujic, đội tuyển Lào đã không thể tái lập thành tích ấn tượng như hai năm trước đó, thời điểm họ từng ghi 7 bàn và có những trận hòa bất ngờ trước Indonesia và Philippines.

Mức thu nhập thấp khiến các cầu thủ Lào dễ trở thành mục tiêu của các lôi kéo tiêu cực.

Mức thu nhập thấp khiến các cầu thủ Lào dễ trở thành mục tiêu của các lôi kéo tiêu cực.

Vụ việc lần này tiếp tục nối dài những bê bối thao túng trận đấu từng làm ảnh hưởng đến bóng đá nước này, điển hình là án cấm thi đấu suốt đời mà LFF và AFC từng tuyên phạt đối với Thipphonexay Inthavongsa vào năm 2020 do vi phạm trong trận đấu với Hong Kong (TQ) năm 2017.

Theo các nguồn tin am hiểu tình hình bóng đá Lào, vấn đề dàn xếp tỷ số đã tồn tại từ lâu do hoàn cảnh tài chính khó khăn của các cầu thủ. Cho đến năm ngoái, mức thù lao khi tập trung đội tuyển quốc gia của họ chỉ vào khoảng 10 USD mỗi ngày.

Thậm chí có trường hợp cầu thủ tiết lộ từng nhận đến 10.000 USD cho mỗi trận đấu bị thao túng kết quả. Tình trạng này khiến nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm biến mất khỏi đội tuyển, làm tổn hại nghiêm trọng đến sự phát triển của các tài năng trẻ.

8

Liverpool - Man City 11.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Man City
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 11/10
Thể lệ
Cựu hậu vệ Tottenham tuyên bố ứng cử chủ tịch FIFA, trở thành ứng viên đầu tiên tranh ghế với Infantino
Cựu hậu vệ Tottenham tuyên bố ứng cử chủ tịch FIFA, trở thành ứng viên đầu tiên tranh ghế với Infantino

Cựu trung vệ của Tottenham Hotspur, Ramon Vega, vừa chính thức tuyên bố tham gia tranh cử chức chủ tịch FIFA, đối đầu trực tiếp với đương kim chủ tịch...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hồng Minh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/10/2026 19:23 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN