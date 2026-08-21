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Vì sao Rajamangala trở thành đất lành của đội tuyển Việt Nam?

Sự kiện: Đại chiến Việt Nam - Thái Lan Đội tuyển Việt Nam Bóng đá Thái Lan

TPO - Hai lần gần nhất bóng đá Việt Nam đăng quang ở đấu trường ASEAN Cup và SEA Games đều diễn ra ngay tại thánh địa Rajamangala của người Thái.

Đội tuyển Việt Nam từng ngược dòng đánh bại Thái Lan ngay tại Rajamangala ở chung kết ASEAN Cup 2024

Đội tuyển Việt Nam từng ngược dòng đánh bại Thái Lan ngay tại Rajamangala ở chung kết ASEAN Cup 2024

ASEAN Cup 2024, đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan 3-2 tại Rajamangala dù Nguyễn Xuân Son chấn thương rời sân sớm. Chỉ một năm sau đến SEA Games 33, U22 Việt Nam vượt qua chủ nhà Thái Lan để đăng quang ngôi vô địch.

Điểm đặc biệt, cả hai chiến thắng này đều là những cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của bóng đá Việt Nam trong hoàn cảnh khó khăn. Ở trận chung kết SEA Games 33, đoàn quân của ông Kim Sang-sik đã để đối thủ dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp 1.

Xuân Son và Đình Bắc đều đang có phong độ cao tại ASEAN Cup 2026

Xuân Son và Đình Bắc đều đang có phong độ cao tại ASEAN Cup 2026

Công tác chuẩn bị hậu cần và nhân sự là yếu tố quan trọng. Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), ông Trần Anh Tú cho biết kế hoạch cho các ĐTQG luôn được xây dựng sớm, triển khai đồng bộ. Tại ASEAN Cup 2026, các đối thủ trong khu vực như Malaysia, Indonesia hay thậm chí Thái Lan đều không có lực lượng mạnh nhất. Ngược lại, đội tuyển Việt Nam nhận được sự ủng hộ tối đa từ VFF và các đội bóng.

Câu chuyện dù vậy không chỉ là thành tích trong ngắn hạn, có bao gồm cả yếu tố may mắn. Nhìn lại trong một thập kỷ qua, bóng đá Việt Nam đã liên tục duy trì thành tích ổn định ở mọi cấp độ, từ ĐTQG lên các đội trẻ.

Đội tuyển Việt Nam đã có 3 lần vào chung kết khu vực và 2 lần đăng quang. U22 Việt Nam 3 lần giành HCV trong 4 kỳ SEA Games gần nhất.

Vì sao Rajamangala trở thành đất lành của đội tuyển Việt Nam? - 3

Nhìn ngược lại giai đoạn trước, bóng đá Việt Nam luôn ám ảnh với bóng ma Thái Lan, ví von của cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Henrique Calisto. Đấy là thời kỳ các đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan là "cóng" chân và gần như không có cơ hội giành chiến thắng.

Rajamangala 2 lần gần đây đều trở thành "đất lành" bởi trên thực tế nội lực của bóng đá Việt Nam đã có thay đổi. Đấy là nền tảng của mọi chiến thắng, bên cạnh yếu tố may mắn luôn tồn tại trong mọi cuộc chơi.

ĐT Việt Nam đổ bộ Bangkok, sẵn sàng đại chiến Thái Lan chung kết AFF Cup
ĐT Việt Nam đổ bộ Bangkok, sẵn sàng đại chiến Thái Lan chung kết AFF Cup

Sau khi đánh bại Malaysia 2-0 ở bán kết lượt về, qua đó thắng chung cuộc 4-0 để giành vé vào chung kết, ĐT Việt Nam đã lên đường sang Bangkok (Thái...

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Theo Tiểu Phùng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/08/2026 08:55 AM (GMT+7)
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