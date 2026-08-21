Người hâm mộ Thái Lan lo đội nhà thua ĐT Việt Nam, “Messi Thái” kêu gọi đến sân cổ vũ

Chanathip Songkrasin, ngôi sao từng cùng đội tuyển Thái Lan đăng quang tại các kỳ ASEAN Cup 2014, 2016 và 2020, đã lên tiếng trong bối cảnh sức hút của đội tuyển đang có dấu hiệu giảm sút, dù “Voi chiến” vừa giành quyền vào chơi trận chung kết.

Chanathip kêu gọi người hâm mộ bóng đá Thái Lan đến sân cổ vũ cho đội tuyển nước này

Chanathip cảm ơn những người đang chiến đấu vì màu cờ sắc áo

Tiền vệ nổi tiếng của bóng đá Thái Lan chia sẻ: “Xin chào các bạn, các em, ban huấn luyện cùng toàn bộ đội ngũ của đội tuyển Thái Lan tại ASEAN Cup. Tôi muốn gửi lời động viên và cảm ơn tất cả mọi người vì những sự hy sinh dành cho đội tuyển Thái Lan”.

Chanathip đặc biệt nhấn mạnh những khó khăn mà các cầu thủ và ban huấn luyện phải trải qua trong quá trình thi đấu, từ việc di chuyển liên tục, thời gian nghỉ ngơi hạn chế cho tới nhiều trở ngại khác.

“Tất cả mọi người phải di chuyển, phải đối mặt với vấn đề nghỉ ngơi và vượt qua rất nhiều khó khăn. Cảm ơn vì đã chiến đấu vì đội bóng của chúng ta. Tôi thực sự rất vui khi thấy các bạn khoác lên mình màu áo của đội tuyển mà tôi vẫn luôn cổ vũ, cũng như nhận được sự đồng hành từ người hâm mộ Thái Lan”, Chanathip nói.

“Bóng đá có ngày tốt, ngày không tốt”

Trước những tranh cãi và chỉ trích nhắm vào đội tuyển sau trận bán kết khi Thái Lan thua Singapore 1-2 ngay trên sân nhà ở trận bán kết lượt về, Chanathip cho rằng người hâm mộ cần nhìn mọi thứ theo hướng tích cực hơn.

“Chắc chắn trong bóng đá sẽ có những ngày tốt và những ngày không tốt. Nhưng ngay cả trong một ngày không tốt, chúng ta vẫn giành được chiến thắng chung cuộc và tiến vào trận chung kết, bởi các bạn có đủ năng lực và đủ giỏi để làm điều đó”, Chanathip chia sẻ.

“Hiện tại có rất nhiều tranh cãi, nhưng tôi muốn mọi người hãy nhìn vào mặt tích cực. Chúng ta đã vào đến trận chung kết”, cựu đội trưởng tuyển Thái Lan nhấn mạnh.

Chanathip từng giúp ĐT Thái Lan 3 lần đăng quang AFF Cup

Kêu gọi CĐV phủ kín Rajamangala, tiếp sức cho “Voi chiến”

Chanathip cũng gửi lời kêu gọi trực tiếp tới người hâm mộ Thái Lan trước trận chung kết lượt đi. Tiền vệ này viết trên trang Facebook cá nhân: “Tôi muốn tất cả người hâm mộ Thái Lan cùng đến sân để cổ vũ cho đội tuyển. Tôi tin đó sẽ là một ngày tuyệt vời và chúng ta sẽ giành chiến thắng. Tôi muốn được nghe tiếng hò reo của các CĐV cổ vũ cho đội tuyển Thái Lan”.

Ngôi sao từng nhiều năm là biểu tượng của “Voi chiến” cũng kỳ vọng người hâm mộ sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội bóng trong cả hai lượt trận chung kết, vào ngày 22/8 và 26/8.

“Tôi mong tất cả mọi người sẽ tiếp thêm thật nhiều động lực cho đội tuyển. Hãy cùng nhau cổ vũ để Thái Lan giành chiến thắng ở cả hai trận đấu”, Chanathip khép lại lời nhắn.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Thái Lan sẽ đá trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 vào lúc 20h ngày 22/8 trên sân Rajamangala, trước khi tái đấu ở Mỹ Đình 4 ngày sau đó.