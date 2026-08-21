Vì sao gọi trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan là "trận Chung kết trong mơ"?

Ba kỳ liên tiếp tạo nên cuộc đối đầu đặc biệt

ĐT Việt Nam đã chính thức giành quyền vào Chung kết ASEAN Cup 2026 sau khi vượt qua ĐT Malaysia với tổng tỷ số 4-0. Trước đó 1 ngày, ĐT Thái Lan cũng hoàn tất nhiệm vụ khi đánh bại ĐT Singapore, qua đó tạo nên cặp đấu được chờ đợi nhất của giải.

Sức hút của ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan trước hết nằm ở chính lịch sử đối đầu giữa hai đội. Đây là hai nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á và thường xuyên cạnh tranh trực tiếp cho những danh hiệu lớn của khu vực.

Đáng chú ý, hai đội từng chạm trán tại Chung kết AFF Cup/ASEAN Cup vào các năm 2008, 2022 và 2024. ĐT Việt Nam thắng ĐT Thái Lan ở Chung kết năm 2008 và 2024, trong khi ĐT Thái Lan giành chiến thắng năm 2022.

Nếu tính cả năm 2026, ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan sẽ có 4 lần gặp nhau ở Chung kết giải vô địch Đông Nam Á. Riêng hai kỳ gần nhất, họ liên tục tạo thành cặp đấu cuối cùng của giải.

Đây chính là yếu tố khiến cuộc đối đầu lần này mang màu sắc đặc biệt. Người hâm mộ không chỉ chờ xem đội nào lên ngôi mà còn muốn biết liệu ĐT Việt Nam có thể tiếp tục duy trì ưu thế trước ĐT Thái Lan sau khi từng đánh bại đối thủ này ở Chung kết gần nhất.

ĐT Việt Nam toàn thắng vòng Bán kết ASEAN Cup 2026 với tổng tỷ số 4-0. (Ảnh: VFF)

Màn tái đấu của nhà vô địch và đội từng đăng quang

ASEAN Cup 2026 còn hấp dẫn bởi vị thế hiện tại của hai đội.

Việt Nam bước vào giải với tư cách nhà đương kim vô địch. Ở kỳ ASEAN Cup 2024, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã đánh bại chính ĐT Thái Lan trong trận Chung kết với tổng tỷ số 5-3.

Ở lượt đi, ĐT Việt Nam giành chiến thắng 2-1. Trong trận lượt về trên sân Rajamangala, các Chiến binh Sao Vàng tiếp tục đánh bại đối thủ với tỷ số 3-2 để đăng quang.

Chiến thắng ấy càng làm tăng sự chờ đợi cho màn tái ngộ năm nay. ĐT Thái Lan sẽ có cơ hội đòi lại chức vô địch từ chính đối thủ từng đánh bại mình, trong khi Việt Nam đứng trước nhiệm vụ bảo vệ danh hiệu.

Thái Lan cũng không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Đội bóng xứ chùa Vàng đang là đội giàu thành tích nhất trong lịch sử giải vô địch Đông Nam Á với 7 lần đăng quang.

Vì thế, trận Chung kết ASEAN Cup 2026 có thể được xem như cuộc đối đầu giữa nhà đương kim vô địch và đội tuyển giàu thành tích nhất giải.

ĐT Việt Nam giành ngôi vô địch ASEAN Cup 2024 trên đất Thái Lan. (Ảnh: VFF)

“Siêu kinh điển” của bóng đá Đông Nam Á

Sự hấp dẫn của cặp đấu còn đến từ việc ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan luôn tạo ra những trận đấu có tính cạnh tranh cao.

Trong lịch sử đối đầu, ĐT Thái Lan vẫn nhỉnh hơn Việt Nam về số trận thắng. Tuy nhiên, ở những lần chạm trán gần đây, khoảng cách giữa hai đội không còn quá lớn. Theo thống kê trước thềm Bán kết ASEAN Cup 2026, trong 5 lần gặp nhau gần nhất, mỗi đội thắng 2 trận và hai đội hòa 1 trận.

Điều đó khiến cuộc chiến tại Chung kết càng khó đoán. Những con số trong quá khứ không thể quyết định kết quả, đặc biệt khi hai đội đều đã có kinh nghiệm đối đầu nhau ở những trận đấu quan trọng nhất.

Với người hâm mộ Đông Nam Á, trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan vì thế không chỉ là một trận Chung kết thông thường. Đây gần như đã trở thành một “siêu kinh điển” của bóng đá khu vực, nơi mỗi cuộc đối đầu đều kéo theo những câu chuyện về danh hiệu, vị thế và sự khẳng định sức mạnh.

"Trận Chung kết trong mơ" đã thành hiện thực

Trước khi vòng Bán kết diễn ra, kịch bản ĐT Việt Nam gặp ĐT Thái Lan ở trận đấu cuối cùng đã được chờ đợi. Khi cả hai cùng vượt qua đối thủ, “chung kết trong mơ” ấy chính thức trở thành hiện thực.

Đáng chú ý, Chung kết ASEAN Cup được tổ chức theo thể thức lượt đi - lượt về. ĐT Việt Nam sẽ làm khách trên sân Thái Lan ở trận lượt đi trước khi trở về sân nhà cho trận quyết định.

Vé cho trận Chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình sẽ chính thức được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) mở bán vào 14h ngày 20/8. (Ảnh: VFF)

Hai đội không chỉ tranh chức vô địch ASEAN Cup 2026 mà còn viết tiếp một chương mới trong cuộc cạnh tranh lâu năm của bóng đá Đông Nam Á.

Sau chức vô địch năm 2024, ĐT Việt Nam đang đứng trước cơ hội bảo vệ thành công ngôi vương. Trong khi đó, ĐT Thái Lan sẽ muốn tận dụng lợi thế sân nhà ở lượt đi để tạo lợi thế trước khi bước vào trận lượt về.

Một bên là nhà đương kim vô địch, một bên là đội giàu thành tích nhất giải; một bên muốn bảo vệ ngai vàng, bên còn lại muốn "đòi" lại danh hiệu. Cùng với lịch sử đối đầu dày đặc và việc liên tục gặp nhau ở những trận chung kết, trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan hoàn toàn xứng đáng với tên gọi “trận Chung kết trong mơ” của ASEAN Cup 2026.