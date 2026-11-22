Trận chung kết diễn ra lúc 0h ngày 23/11 (giờ Việt Nam) tại Inalpi Arena, Turin (Italy), trên mặt sân cứng trong nhà.

Alexander Zverev và Carlos Alcaraz sẽ tạo nên trận chung kết trong mơ tại ATP Finals 2026, khi hai tay vợt hàng đầu thế giới cùng vượt qua những thử thách lớn ở bán kết. Zverev hướng đến danh hiệu thứ ba tại giải đấu cuối mùa, còn Alcaraz quyết tâm lần đầu đăng quang sau hai năm liên tiếp tiến sâu ở Turin. Phong độ, bản lĩnh và cả vấn đề thể lực hứa hẹn quyết định cuộc so tài đỉnh cao này.

Alcaraz hướng đến danh hiệu ATP Finals đầu tiên, nhưng chấn thương đùi trái có thể ảnh hưởng đến tham vọng đăng quang của tay vợt Tây Ban Nha

Zverev hướng đến cột mốc lịch sử

Zverev đang trải qua mùa giải thành công bậc nhất sự nghiệp. Tay vợt người Đức giành hai danh hiệu Grand Slam đầu tiên, vươn lên vị trí số 1 thế giới và hiện chỉ còn cách chức vô địch ATP Finals một trận đấu. Nếu đăng quang, anh sẽ có lần thứ ba nâng cao chiếc cúp danh giá này, sau các năm 2018 và 2021, đồng thời trở thành một trong số ít tay vợt từng ba lần vô địch giải đấu cuối mùa.

Hành trình vào chung kết của Zverev rất thuyết phục. Anh toàn thắng cả ba trận vòng bảng trước Rafael Jodar, Ben Shelton và Arthur Fils mà không để thua set nào. Ở bán kết, tay vợt Đức tiếp tục đánh bại Daniil Medvedev với tỷ số 7-6(0), 6-4. Đáng chú ý, Zverev chưa để đối thủ bẻ game giao bóng trong cả giải và cũng không phải đối mặt với break-point ở trận bán kết.

Khả năng giao bóng là nền tảng quan trọng trong lối chơi của Zverev tại Turin. Trên mặt sân cứng trong nhà có tốc độ khá nhanh, những cú giao bóng mạnh và chính xác giúp anh thường xuyên giành điểm trực tiếp hoặc tạo lợi thế ngay ở cú đánh tiếp theo. Zverev cũng thể hiện sự lạnh lùng trong các loạt tie-break, khi liên tục giành chiến thắng ở những thời điểm quyết định.

Tay vợt Đức đánh giá cao sức tấn công của đối thủ trước trận chung kết: “Mặt sân khá nhanh, vì vậy tôi nghĩ lối chơi chủ động sẽ phát huy hiệu quả. Alcaraz đặc biệt tấn công mạnh mẽ trong tuần này. Cú giao bóng kết hợp với pha đánh tiếp theo của cậu ấy thực sự xuất sắc”.

Alcaraz quyết phá dớp, nhưng thể lực là dấu hỏi

Alcaraz cũng có một tuần thi đấu ấn tượng. Tay vợt Tây Ban Nha toàn thắng vòng bảng trước Frances Tiafoe, Daniil Medvedev và Flavio Cobolli, sau đó vượt qua Ben Shelton ở bán kết trong trận đấu kéo dài ba set với tỷ số 3-6, 6-3, 7-6(1).

Chiến thắng trước Shelton cho thấy bản lĩnh của Alcaraz khi bị đẩy vào thế khó. Anh để thua set đầu, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lối chơi để giành lại thế trận. Trong set quyết định, tay vợt Tây Ban Nha thể hiện sự vượt trội ở loạt tie-break, thắng cách biệt 7-1 để giành vé vào chung kết.

Alcaraz đang có chuỗi 13 trận thắng liên tiếp, sau khi lần lượt đăng quang tại Vienna và Paris. Anh cũng có thành tích rất tốt trước các đối thủ thuộc top 10 mùa này. Nếu đánh bại Zverev, tay vợt 23 tuổi sẽ lần đầu vô địch ATP Finals, đồng thời trở thành nhà vô địch người Tây Ban Nha đầu tiên kể từ Alex Corretja năm 1998.

Tuy nhiên, vấn đề thể lực vẫn là điều khiến Alcaraz phải thận trọng. Chấn thương vùng đùi trái buộc anh phải băng hỗ trợ và điều chỉnh cách di chuyển từ vòng bảng. Sau trận bán kết, tay vợt Tây Ban Nha cho biết: “Tôi nhận ra mình cần phải cẩn trọng. Đôi khi tôi không cần cố gắng hết sức trong mọi chuyển động, mọi cú đánh hay mọi pha bóng. Tôi không nhất thiết phải chạy theo tất cả các đường bóng”.

Phát biểu này cho thấy Alcaraz đã chủ động thay đổi cách tiếp cận để bảo vệ thể trạng. Anh vẫn có thể tạo ra những pha tấn công bùng nổ, nhưng việc hạn chế các tình huống di chuyển quá rộng có thể trở thành bất lợi trước một đối thủ có khả năng điều bóng tốt như Zverev.

Vinh quang sẽ thuộc về ai?

Đối đầu cân bằng, lợi thế sân trong nhà nghiêng về Zverev

Alcaraz đang dẫn Zverev 7-6 trong thành tích đối đầu, đồng thời thắng 4 trong 5 lần gặp nhau gần nhất. Những cuộc chạm trán giữa hai tay vợt thường có chất lượng chuyên môn cao, từ các trận đấu lớn tại Grand Slam đến những giải Masters 1000.

Tuy nhiên, Zverev có lý do để tự tin khi thi đấu trong nhà. Anh từng đánh bại Alcaraz ở vòng bảng ATP Finals 2023 và 2024. Mặt sân nhanh tại Turin cũng phù hợp với khả năng giao bóng, đánh bóng sớm và kiểm soát nhịp độ của tay vợt Đức.

Về phía Alcaraz, vũ khí quan trọng nhất vẫn là khả năng thay đổi nhịp độ bằng những cú thuận tay uy lực, kết hợp với các pha bỏ nhỏ và lên lưới bất ngờ. Nếu trả giao bóng tốt và kéo Zverev vào những loạt bóng dài, tay vợt Tây Ban Nha có thể khai thác khả năng di chuyển cũng như sự thiếu ổn định trong một số thời điểm của đối thủ.

Đây là cuộc đấu giữa hai phong cách có nhiều khác biệt: Zverev ưu tiên sức mạnh giao bóng, sự chắc chắn và khả năng kiểm soát từ cuối sân; Alcaraz sở hữu lối chơi biến hóa, tốc độ và khả năng tạo đột biến. Yếu tố thể lực có thể quyết định cục diện, đặc biệt nếu trận đấu kéo dài và buộc Alcaraz phải di chuyển liên tục.

Zverev có lợi thế về thể trạng và kinh nghiệm thi đấu trên mặt sân trong nhà, nhưng Alcaraz lại đang sở hữu chuỗi phong độ rất cao cùng thành tích đối đầu nhỉnh hơn. Nếu duy trì được khả năng tấn công chủ động mà không để chấn thương ảnh hưởng quá nhiều, tay vợt Tây Ban Nha đủ sức chấm dứt cơ hội lập hat-trick vô địch ATP Finals của đối thủ.

Dự đoán kết quả: Alcaraz thắng 2-1.