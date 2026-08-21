Chung kết lượt đi ASEAN Cup Thái Lan vs Việt Nam: Madam Pang có động thái bất ngờ

Trận chung kết lượt đi của ASEAN Cup 2026 giữa 2 đội tuyển Thái Lan và Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 22/8. Trước trận đấu, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, bà Nualphan Lamsam (Madam Pang) đã có quyết định bất ngờ khi tiến hành đàm phán với đơn vị sở hữu bản quyền truyền hình để công chiếu trận đấu miễn phí.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan - Madam Pang (giữa) tại một sự kiện ngày 19/8. (Ảnh: FAT).

Ở Thái Lan, người hâm mộ muốn theo dõi ASEAN Cup 2026 thì phải trả phí. Tất cả các trận từ đầu giải đều không phát miễn phí. Người xem phải trả phí 199 baht, tương đương 160.000 đồng, mỗi tháng để có thể theo dõi giải đấu năm nay.

Tuy nhiên, sức hút rất lớn từ trận chung kết khiến Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan - Madam Pang phải đề xuất đến lãnh đạo đơn vị sở hữu bản quyền để có thể phối hợp phát sóng miễn phí các trận đấu chung kết lượt đi, lượt về.

Dù vậy theo thông tin từ Siam Sports, đơn vị nắm bản quyền chưa đồng ý do liên quan đến một nhóm khách hàng đã mua gói dịch vụ trả phí. Dự kiến sẽ có một cuộc gặp mặt giữa các bên để thống nhất phương án cuối cùng trước khi quyết định chính thức được đưa ra.

Dù sức hút của ASEAN Cup 2026 với người hâm mộ Thái Lan đã giảm nhiều so với những kỳ trước đó, vẫn có một bộ phận khán giả Thái Lan bức xúc vì không được xem các trận đấu miễn phí như những giải đấu trước đây.

Trận chung kết lượt đi của ASEAN Cup 2026 giữa 2 đội tuyển Thái Lan và Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 22/8 trên sân Rajamangala (Bangkok - Thái Lan). Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.