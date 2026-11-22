Những cái chết ở độ tuổi 30-40 đang gióng lên hồi chuông cảnh báo trong làng thể hình thế giới. Đằng sau những khối cơ bắp đồ sộ, các chuyên gia lo ngại về việc lạm dụng chất tăng cơ, ép cân cực đoan và những lỗ hổng trong kiểm tra sức khỏe VĐV.

Bi kịch thể hình: Mateusz Chmura đổ gục trên sân khấu thi đấu, qua đời ở tuổi 33

Gục ngã ngay trên sân khấu, những con số gây sốc

Ngày 18/10/2026, Mateusz Chmura bất ngờ đổ gục khi đang biểu diễn tại vòng chung kết giải thể hình PCA British Finals ở Telford, Anh. VĐV 33 tuổi được cấp cứu và chuyển đến bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Bi kịch xảy ra chỉ một ngày trước sinh nhật lần thứ 34 của Chmura, người vừa kết hôn và mới bắt đầu tham gia thi đấu thể hình.

Theo phóng sự của Daily Mail, nguyên nhân tử vong chính thức chưa được công bố. Không có bằng chứng xác nhận Chmura đã sử dụng chất tăng cường thành tích.

Tuy nhiên, cái chết của anh khiến vấn đề an toàn trong thể hình chuyên nghiệp một lần nữa trở thành tâm điểm.

Nghiên cứu đăng trên European Heart Journal năm 2025 theo dõi 20.286 nam VĐV từng thi đấu tại 730 sự kiện thể hình giai đoạn 2005–2020, ghi nhận 121 trường hợp tử vong.

Trong đó, 73 người đột tử, bao gồm 46 trường hợp đột tử do tim. Đáng chú ý, nguy cơ đột tử do tim ở nhóm VĐV chuyên nghiệp cao gấp khoảng 5 lần nhóm nghiệp dư.

Một trường hợp khác là Neil Currey, từng dự Mr. Olympia 2022 và qua đời năm 2023 ở tuổi 34. Gia đình tin rằng việc sử dụng steroid góp phần dẫn đến cái chết của anh, song đây là nhận định của người thân, không thể áp dụng để kết luận về những trường hợp khác.

Mặt tối sau những khối cơ bắp khổng lồ

Để đạt thân hình săn chắc, cơ bắp nổi rõ trước ngày thi đấu, một số VĐV áp dụng chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, giảm nước cơ thể và sử dụng các chất hỗ trợ tăng trưởng cơ bắp.

Trong cuộc điều tra của Daily Mail, một HLV thể hình thừa nhận sử dụng testosterone và hormone tăng trưởng. Người này cho biết thường xuyên xét nghiệm máu, kiểm tra tim mạch nhưng cũng lo ngại những hậu quả sức khỏe lâu dài.

Dữ liệu chống doping càng làm dấy lên quan ngại. Theo Daily Mail dẫn thống kê của Cơ quan Phòng chống doping thế giới (WADA), trong 1.217 mẫu xét nghiệm được thu thập cho Liên đoàn Thể hình và Fitness Quốc tế (IFBB) năm 2024, có 162 mẫu xuất hiện kết quả phân tích bất lợi, tương đương khoảng 13%.

Tuy nhiên, kết quả phân tích bất lợi không đồng nghĩa tất cả VĐV liên quan đều được xác định vi phạm doping.

Các nghiên cứu y khoa cũng chỉ ra nguy cơ nghiêm trọng từ việc lạm dụng steroid đồng hóa. Một nghiên cứu tại Đan Mạch ghi nhận người sử dụng loại chất này có nguy cơ nhồi máu cơ tim cao gần 3 lần, bệnh cơ tim cao gần 9 lần và suy tim cao hơn 3 lần so với nhóm đối chứng.

Nhưng các chuyên gia lưu ý không thể quy toàn bộ những cái chết trong giới thể hình cho steroid khi thiếu bằng chứng cụ thể.

Đằng sau những khối cơ đồ sộ là nỗi lo về chất tăng cơ và nguy cơ tim mạch

Đánh đổi sức khỏe để theo đuổi cơ thể hoàn hảo?

Điều đáng suy ngẫm là không phải VĐV nào cũng theo đuổi thể hình vì tiền thưởng.

Theo Daily Mail, nhiều người chấp nhận chế độ tập luyện khắc nghiệt chủ yếu để vượt qua giới hạn bản thân, cải thiện ngoại hình và chinh phục những tiêu chuẩn ngày càng cao.

Trong khi giải Mr. Olympia có thể trao thưởng hàng trăm nghìn bảng Anh, nhiều cuộc thi khác chỉ mang lại khoản tiền khiêm tốn.

Tiến sĩ Marco Vecchiato, tác giả chính nghiên cứu về tỷ lệ tử vong ở VĐV thể hình, cảnh báo rằng sự quan tâm của truyền thông chưa chuyển hóa thành những biện pháp bảo vệ tương xứng.

Ông đề xuất xây dựng hệ thống ghi nhận các ca tử vong, tăng cường giáo dục về chất cấm và yêu cầu đánh giá sức khỏe trước thi đấu.

Vụ Mateusz Chmura vẫn chưa có kết luận nguyên nhân tử vong. Tuy nhiên, những số liệu khoa học cho thấy ngành thể hình cần nhìn nhận nghiêm túc hơn về sức khỏe VĐV.

Bởi đằng sau vẻ ngoài tưởng chừng mạnh mẽ tuyệt đối, cơ thể con người vẫn có những giới hạn không thể đánh đổi bằng huy chương hay danh vọng.