Ngay sau tiếng còi khai cuộc, khung thành Newcastle rung chuyển dữ dội trước những đợt tấn công của Arsenal. Phút thứ 7, đội chủ nhà được phen "thót tim" vì Madueke dứt điểm trúng cột dọc.

Arsenal không phải tiếc nuối quá lâu. Phút 33, tận dụng khoảnh khắc lơ là của cầu thủ Newcastle, "Pháo thủ" cướp bóng phản công, trước khi Eze ghi bàn mở tỷ số.

Bước sang hiệp 2, Newcastle vùng lên mạnh mẽ. Để rồi, nỗ lực của đội chủ nhà cũng được đền đáp bằng bàn gỡ ngay phút 49. Harvey Barnes là người lập công, nhưng đội trưởng Odegaard bên phía Arsenal cũng mắc lỗi lớn vì để mất bóng ngay phần sân nhà.

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Từ tình huống phạt góc ở phút 62, Thiaw có mặt kịp thời đá bồi giúp Newcastle dẫn ngược 2-1.

Đến lúc này, Arsenal mới thực sự bừng tỉnh. Khoảng thời gian tiếp theo, "Pháo thủ" dồn toàn lực tấn công. Kết quả, họ cũng gỡ hòa 2-2 nhờ Madueke với pha đột phá xuất sắc.

Những phút bù giờ không đủ để 2 đội tìm kiếm bàn thắng thứ 3, qua đó chấp nhận kết quả hòa 2-2 chung cuộc.