Trực tiếp bóng đá Man City - Crystal Palace: Thầy trò Pep không còn đường lùi (Ngoại hạng Anh)
(2h, 14/5 - Đá bù vòng 31) Man City bước vào trận đấu với Crystal Palace cùng nhiệm vụ buộc phải thắng để tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.
Premier League | 2h, 14/5 | Etihad Stadium
Điểm
Donnarumma
Nunes
Khusanov
Guehi
O’Reilly
Gonzalez
Bernardo
Semenyo
Cherki
Doku
Haaland
Điểm
Henderson
Richards
Lacroix
Riad
Munoz
Hughes
Wharton
Mitchell
Pino
Sarr
Mateta
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Man City không còn đường lùi
Chiến thắng 3-0 trước Brentford giúp Man City tiếp tục duy trì áp lực lên Arsenal, nhưng khoảng cách 5 điểm khiến đội chủ sân Etihad không còn quyền tự quyết hoàn toàn. Nếu không thể đánh bại Crystal Palace, thầy trò Pep Guardiola có nguy cơ nhìn đối thủ đăng quang sớm.
Dẫu vậy, Etihad vẫn là điểm tựa cực lớn cho Man City khi họ đang bất bại 16 trận sân nhà liên tiếp tại Premier League với 13 chiến thắng. Đáng chú ý, Man City cũng chưa thua trận sân nhà Ngoại hạng Anh nào diễn ra vào thứ tư kể từ tháng 5/2010. Hàng công của "The Citizens" tiếp tục thể hiện sức mạnh đáng sợ với 9 trận sân nhà mùa này ghi từ 3 bàn trở lên, cao nhất giải đấu.
Crystal Palace hướng sự chú ý tới đấu trường châu Âu
Trong khi Man City còn nguyên áp lực đua vô địch, Crystal Palace lại bước vào trận đấu với tâm thế thoải mái hơn khi mục tiêu lớn nhất của họ lúc này là trận chung kết UEFA Conference League. Điều đó có thể ảnh hưởng tới quyết tâm cũng như cách tiếp cận trận đấu của đội khách, nhất là khi họ cần tránh những chấn thương không đáng có trước màn so tài quan trọng ở châu Âu.
Phong độ gần đây của Crystal cũng không thực sự thuyết phục khi chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh và thua tới 6 trong 9 chuyến làm khách gần đây. Tuy nhiên, Crystal Palace vẫn là đối thủ không dễ chịu với Man City khi từng nhiều lần gây khó khăn tại Etihad, thậm chí ghi đúng 2 bàn trong 4 lần gần nhất hành quân tới sân đấu này.
Pep Guardiola đã có những phát biểu gay gắt nhằm vào công tác trọng tài trong bối cảnh áp lực đua vô địch Ngoại hạng Anh đang ngày càng đè nặng lên...
-13/05/2026 17:46 PM (GMT+7)