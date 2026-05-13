Manchester City vs Crystal Palace
Lens vs Paris Saint-Germain
Alavés vs Barcelona
Real Madrid vs Real Oviedo
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Aston Villa vs Liverpool
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Freiburg vs RB Leipzig
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Bayern Munich vs Köln
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Chelsea vs Manchester City
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Genoa vs Milan
Juventus vs Fiorentina
Pisa vs Napoli
Roma vs Lazio
PVF-CAND vs Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Inter Milan vs Hellas Verona
Brentford vs Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Sevilla vs Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Strasbourg vs Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Barcelona vs Real Betis
Arsenal vs Burnley
Trực tiếp bóng đá Man City - Crystal Palace: Thầy trò Pep không còn đường lùi (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Manchester City Crystal Palace Premier League 2025-26

(2h, 14/5 - Đá bù vòng 31) Man City bước vào trận đấu với Crystal Palace cùng nhiệm vụ buộc phải thắng để tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

   

Premier League | 2h, 14/5 | Etihad Stadium

Man City
0 - 0
Crystal Palace
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly, Gonzalez, Bernardo, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland
Henderson, Richards, Lacroix, Riad, Munoz, Hughes, Wharton, Mitchell, Pino, Sarr, Mateta

Man City không còn đường lùi

Chiến thắng 3-0 trước Brentford giúp Man City tiếp tục duy trì áp lực lên Arsenal, nhưng khoảng cách 5 điểm khiến đội chủ sân Etihad không còn quyền tự quyết hoàn toàn. Nếu không thể đánh bại Crystal Palace, thầy trò Pep Guardiola có nguy cơ nhìn đối thủ đăng quang sớm. 

Dẫu vậy, Etihad vẫn là điểm tựa cực lớn cho Man City khi họ đang bất bại 16 trận sân nhà liên tiếp tại Premier League với 13 chiến thắng. Đáng chú ý, Man City cũng chưa thua trận sân nhà Ngoại hạng Anh nào diễn ra vào thứ tư kể từ tháng 5/2010. Hàng công của "The Citizens" tiếp tục thể hiện sức mạnh đáng sợ với 9 trận sân nhà mùa này ghi từ 3 bàn trở lên, cao nhất giải đấu.

Crystal Palace hướng sự chú ý tới đấu trường châu Âu

Trong khi Man City còn nguyên áp lực đua vô địch, Crystal Palace lại bước vào trận đấu với tâm thế thoải mái hơn khi mục tiêu lớn nhất của họ lúc này là trận chung kết UEFA Conference League. Điều đó có thể ảnh hưởng tới quyết tâm cũng như cách tiếp cận trận đấu của đội khách, nhất là khi họ cần tránh những chấn thương không đáng có trước màn so tài quan trọng ở châu Âu. 

Phong độ gần đây của Crystal cũng không thực sự thuyết phục khi chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh và thua tới 6 trong 9 chuyến làm khách gần đây. Tuy nhiên, Crystal Palace vẫn là đối thủ không dễ chịu với Man City khi từng nhiều lần gây khó khăn tại Etihad, thậm chí ghi đúng 2 bàn trong 4 lần gần nhất hành quân tới sân đấu này.

Theo T.T

Nguồn:

