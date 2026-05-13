Trực tiếp bóng đá Man City - Crystal Palace: Thầy trò Pep không còn đường lùi (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 2h, 14/5 | Etihad Stadium Man City 0 - 0 Crystal Palace (H1: 0-0)
Đội hình dự kiến: Man City vs Crystal Palace
Crystal Palace
Donnarumma Nunes Khusanov Guehi O'Reilly Gonzalez Bernardo Semenyo Cherki Doku Haaland
Henderson Richards Lacroix Riad Munoz Hughes Wharton Mitchell Pino Sarr Mateta

Man City không còn đường lùi

Chiến thắng 3-0 trước Brentford giúp Man City tiếp tục duy trì áp lực lên Arsenal, nhưng khoảng cách 5 điểm khiến đội chủ sân Etihad không còn quyền tự quyết hoàn toàn. Nếu không thể đánh bại Crystal Palace, thầy trò Pep Guardiola có nguy cơ nhìn đối thủ đăng quang sớm.

Dẫu vậy, Etihad vẫn là điểm tựa cực lớn cho Man City khi họ đang bất bại 16 trận sân nhà liên tiếp tại Premier League với 13 chiến thắng. Đáng chú ý, Man City cũng chưa thua trận sân nhà Ngoại hạng Anh nào diễn ra vào thứ tư kể từ tháng 5/2010. Hàng công của "The Citizens" tiếp tục thể hiện sức mạnh đáng sợ với 9 trận sân nhà mùa này ghi từ 3 bàn trở lên, cao nhất giải đấu.

Crystal Palace hướng sự chú ý tới đấu trường châu Âu

Trong khi Man City còn nguyên áp lực đua vô địch, Crystal Palace lại bước vào trận đấu với tâm thế thoải mái hơn khi mục tiêu lớn nhất của họ lúc này là trận chung kết UEFA Conference League. Điều đó có thể ảnh hưởng tới quyết tâm cũng như cách tiếp cận trận đấu của đội khách, nhất là khi họ cần tránh những chấn thương không đáng có trước màn so tài quan trọng ở châu Âu.

Phong độ gần đây của Crystal cũng không thực sự thuyết phục khi chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh và thua tới 6 trong 9 chuyến làm khách gần đây. Tuy nhiên, Crystal Palace vẫn là đối thủ không dễ chịu với Man City khi từng nhiều lần gây khó khăn tại Etihad, thậm chí ghi đúng 2 bàn trong 4 lần gần nhất hành quân tới sân đấu này.