Manchester City vs Crystal Palace
Lens vs Paris Saint-Germain
Alavés vs Barcelona
Real Madrid vs Real Oviedo
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Aston Villa vs Liverpool
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Freiburg vs RB Leipzig
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Bayern Munich vs Köln
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Chelsea vs Manchester City
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Genoa vs Milan
Juventus vs Fiorentina
Pisa vs Napoli
Roma vs Lazio
PVF-CAND vs Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Inter Milan vs Hellas Verona
Brentford vs Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Sevilla vs Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Strasbourg vs Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Barcelona vs Real Betis
Arsenal vs Burnley
Southampton nguy cơ bị cấm chung kết play-off lên Ngoại hạng Anh vì bê bối "gián điệp"

Sự kiện: Southampton F.C Premier League 2025-26

Southampton có thể buộc phải nhường lại suất tham dự trận chung kết play-off Championship (suất lên chơi Ngoại hạng Anh) nếu bị xác định có hành vi do thám Middlesbrough.

   

Bê bối do thám

Southampton đã giành vé vào chơi trận chung kết play-off Championship tranh vé lên chơi Ngoại hạng Anh tại Wembley sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước Middlesbrough ở trận bán kết lượt về diễn ra rạng sáng 13/5 (giờ Việt Nam). Tuy nhiên, giấc mơ trở lại Premier League của đội chủ sân St Mary’s có nguy cơ tan vỡ vì vụ bê bối do thám xảy ra vào tuần trước.

Theo cáo buộc, một người đàn ông được cho là chuyên viên phân tích của đội một Southampton đã bị phát hiện đang ẩn mình trong bụi cây để quay lén buổi tập của Middlesbrough. Các nhân viên của Middlesbrough đã tiếp cận người này nhưng ông ta từ chối tiết lộ danh tính trước khi xóa toàn bộ hình ảnh và video đã ghi lại.

Sau đó, người đàn ông nhanh chóng rời sân tập và chạy vào nhà vệ sinh của một khách sạn gần đó, thuộc sở hữu của chủ tịch Middlesbrough, Steve Gibson, để thay quần áo trước khi rời khỏi khu vực.

Sau sự việc, Southampton đã bị EFL (Hệ thống các giải bóng đá Anh) cáo buộc vi phạm quy định. Hai cáo buộc bao gồm điều 3.4 của EFL, yêu cầu các CLB phải hành xử với nhau bằng “thiện chí cao nhất”, và điều 127, quy định cấm bất kỳ CLB nào theo dõi hoặc cố gắng theo dõi buổi tập của đối thủ trong vòng 72 giờ trước trận đấu giữa hai đội.

EFL hiện vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc. Nếu bị kết luận có tội, Southampton thậm chí có thể bị loại khỏi vòng play-off.

Nín thở chờ án phạt

Theo nhật báo The Times (Anh), Southampton nhiều khả năng sẽ phải nhận án phạt mang tính chuyên môn thay vì chỉ bị phạt tiền nếu các cáo buộc được chứng minh.

Các quan chức EFL đang hy vọng hoàn tất phiên điều trần cùng quá trình kháng cáo trước trận chung kết play-off diễn ra ngày 23/5. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng sẽ thuộc về hội đồng độc lập. Điều đó đồng nghĩa với khả năng Middlesbrough vẫn có thể được trao cơ hội góp mặt trong trận đấu tại Wembley (với đối thủ là Hull City).

HLV Kim Hellberg của Middlesbrough vì thế có thể tiếp tục duy trì việc tập luyện cho các cầu thủ cho tới khi có phán quyết cuối cùng.

Sau trận bán kết lượt về, chiến lược gia người Thụy Điển chia sẻ: “Chúng tôi đã có kế hoạch nếu giành chiến thắng, nhưng điều đó đã không xảy ra nên lúc này tôi rất thất vọng. Dù vậy, xin chúc mừng các cầu thủ và người hâm mộ Southampton với chiến thắng này”.

Trong khi đó, HLV Tonda Eckert của Southampton tỏ ra thận trọng khi được hỏi về vụ việc: “Chúng tôi đã nói về vấn đề này trước đó. Thật không dễ để bình luận khi cuộc điều tra vẫn đang diễn ra. Khi thích hợp tôi sẽ lên tiếng, nhưng không phải lúc này. Hiện tại, chúng tôi chỉ tập trung làm mọi thứ có thể cho trận đấu sắp tới (chung kết play-off)”.

Một nguồn tin từ EFL tiết lộ với tờ The Sun (Anh) rằng hiện chưa có bất kỳ quyết định nào được đưa ra do ủy ban kỷ luật vẫn chưa họp. Tuy nhiên, nếu các cáo buộc được xác nhận, mọi hình thức xử phạt đều sẽ được cân nhắc.

(Bán kết lượt về playoff thăng hạng Ngoại hạng Anh) Trận bán kết playoff phải định đoạt trong hiệp phụ và nhờ vào một bàn thắng may mắn.

