SAO Arsenal dính chấn thương nghiêm trọng, nỗi lo lớn khi đấu PSG

Sự kiện: Arsenal Premier League 2025-26 Cup C1 - Champions League 2025/26

Arsenal đã công bố họ sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ Ben White đến hết mùa giải.

   

Hết hậu vệ phải

Vào giai đoạn quan trọng của mùa giải với 2 chức vô địch đang ở trước mắt, Arsenal gặp tổn thất lớn khi hậu vệ phải Ben White đã dính chấn thương. White sẽ nghỉ hết mùa cho Arsenal và khả năng dự World Cup của anh cũng đang bỏ ngỏ.

Ben White chấn thương phải rời sân ở hiệp 1 trận Arsenal thắng West Ham

Theo chẩn đoán ban đầu, White đã bị tổn thương dây chằng bên trong. Anh đã được rút ra ở hiệp 1 của trận gặp West Ham, và đó cũng sẽ là trận đấu cuối của anh mùa giải này. White đã đá thay Jurrien Timber từ khi Timber bị chấn thương và sau giai đoạn đầu có chút chật vật, hậu vệ người Anh đã chơi rất ổn định trước khi bị đau.

White đã có mặt ở đội hình ĐT Anh hồi tháng 3 vừa qua và khả năng anh được triệu tập cho World Cup là không nhỏ cho tới trước chấn thương. Nếu lỡ World Cup thì rất đáng tiếc cho White, khi anh đã không dự các giải quốc tế của ĐT Anh trong những năm cuối thời HLV Gareth Southgate do có mâu thuẫn với một thành viên ban huấn luyện.

Nỗi lo lớn ở trận gặp PSG

Sự vắng mặt của White là tổn thất không nhỏ cho Arsenal. Mặc dù về mặt phòng ngự anh không thực sự tốt hơn Jurrien Timber, nhưng bên cánh phải White có sự phối hợp ăn ý với Bukayo Saka và Martin Odegaard khiến cánh này có hiệu quả tấn công cao.

Năm ngoái Kvaratskhelia đã đối đầu Timber, năm nay anh sẽ không gặp phải cả Timber lẫn Ben White

Phong độ của Saka thực tế đã tốt lên trong tháng qua khi có White đá bên cạnh, White là một lựa chọn cho các tình huống chồng biên nên đối thủ sẽ thể tập trung hoàn toàn lực lượng một bên cánh để đối phó với Saka. Giờ Arsenal sẽ chẳng có cả Timber lẫn White ở 3 trận mang tính quyết định của mùa bóng.

Nói đến quyết định, một trong 3 trận đó sẽ là đối đầu Paris Saint-Germain ở chung kết Champions League. Khvicha Kvaratskhelia vốn đã là một đối thủ thực sự đáng sợ, Arsenal lại đang không có một hậu vệ phải thực thụ, lựa chọn của họ ở chung kết có thể là phải đưa trung vệ Cristhian Mosquera vào đá.

Đáng chú ý là gần đây Declan Rice đã được HLV Mikel Arteta đưa dạt sang bên phải của 2 vị trí tiền vệ trung tâm, đây có lẽ là sự chuẩn bị cho việc đối đầu Kvaratskhelia, bên cạnh đó Arteta đang tin dùng hậu vệ trái Myles Lewis-Skelly cho vị trí tiền vệ trung tâm bên cạnh Rice. Với cả White và Timber cùng chấn thương, Arteta hứa hẹn sẽ có sự thay đổi cho cả hàng tiền vệ.

Ngoại hạng Anh mơ thống trị tuyệt đối châu Âu, Arsenal là lá cờ đầu

Nếu Arsenal, Aston Villa và Crystal Palace cùng lên ngôi ở Champions League, Europa League và Conference League, bóng đá Anh sẽ khép lại mùa giải châu...

Theo Q.D (Tổng hợp)

Nguồn:

-12/05/2026 22:55 PM (GMT+7)
