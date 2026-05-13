Man City đấu "sinh tử" với Crystal Palace, HLV Guardiola mất niềm tin ở trọng tài

Pep Guardiola chưa nguôi sự bức xúc

VAR một lần nữa trở thành tâm điểm khi từ chối bàn gỡ hòa của West Ham ở phút bù giờ trước Arsenal sau tình huống kiểm tra kéo dài hôm 10/5. Chiến thắng 1-0 giúp “Pháo thủ” tiếp tục nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, hơn Man City 5 điểm. Pep Guardiola cho biết ông đã quen với việc những khoảnh khắc then chốt thường chống lại Man City, đặc biệt là ở hai trận chung kết FA Cup gần nhất vào các năm 2024 và 2025.

Pep Guardiola thừa nhận ông tin tưởng vào các trọng tài hay VAR tại Anh

Trước trận đá bù vòng 31 Ngoại hạng Anh với Crystal Palace (2h, 14/5), chiến lược gia người Tây Ban Nha nói: “Chúng tôi thua hai trận chung kết FA đó vì trọng tài đã không làm đúng nhiệm vụ của họ, kể cả VAR. Vì vậy, chúng tôi phải làm tốt hơn. Không phải trọng tài hay VAR, bởi từ khi đến đây từ rất lâu rồi, tôi chưa từng đặt niềm tin vào bất cứ điều gì từ trọng tài”.

Hai năm trước, Man City thất bại 1-2 trước kình địch MU trong trận chung kết FA Cup. Pep Guardiola cho rằng đội bóng của ông đáng ra phải được hưởng hai quả phạt đền sau những pha va chạm với Erling Haaland từ Lisandro Martinez và Kobbie Mainoo.

Tranh cãi tiếp tục xuất hiện tại Wembley ở trận chung kết FA Cup mùa trước, khi Man City gây thất vọng với thất bại trước Crystal Palace. Thủ môn Dean Henderson là một trong những người hùng của Palace khi cản phá thành công một quả phạt đền, nhưng cục diện có thể đã khác nếu thủ thành người Anh bị truất quyền thi đấu vì dùng tay chơi bóng ngoài vòng cấm.

Pep Guardiola ví VAR như tung đồng xu

Trớ trêu thay, trọng tài điều khiển trận đấu hôm đó, Stuart Attwell, sẽ tiếp tục cầm còi ở màn tái đấu giữa Man City và Crystal Palace sắp tới. Dù vậy, Pep Guardiola khẳng định ông không còn bận tâm đến quá khứ. Nếu thắng Crystal Palace, Man City sẽ rút ngắn cách biệt với Arsenal xuống còn 2 điểm.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha nói thêm: “Tôi học được rằng bạn phải làm tốt hơn, đưa mình vào vị thế tốt hơn và rồi chỉ có thể trách chính bản thân. Bởi VAR giống như tung đồng xu. Bạn phải tự làm tốt hơn, đó là điều chúng tôi cần tập trung trước Crystal Palace, phải tập trung tuyệt đối.

Khi tôi đến đây, sau quãng thời gian ở Barcelona và Bayern Munich, tôi chỉ nói: ‘Hãy làm tốt hơn, hãy làm tốt hơn’. Còn những chuyện khác là công việc của các tổ chức ban hành luật”.

Hai trận cuối cùng của Arsenal tại Ngoại hạng Anh mùa này là gặp Burnley và Crystal Palace, trong khi Man City kém 5 điểm nhưng vẫn đá ít hơn 1 trận.

Dù vậy, Pep Guardiola cho rằng các cầu thủ của ông không được phép đánh mất tinh thần: “Tất nhiên mọi thứ không nằm trong tay chúng tôi. Điều quan trọng là trận gặp Crystal Palace, rồi chúng tôi sẽ chờ xem điều gì xảy ra ở những trận tiếp theo. Tôi đã học được rằng khi bạn mất tập trung, bạn sẽ rơi vào tình thế rất nguy hiểm”.