Trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam - U17 UAE: Kịch bản lấy vé World Cup dù không thắng (U17 châu Á)

0h, 14/5 | U17 Việt Nam 0 - 0 U17 UAE (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U17 Việt Nam vs U17 UAE U17 UAE Điểm Xuân Hòa Mạnh Cường Hoàng Việt Quý Vương Minh Thủy Đăng Khoa Đại Nhân Nguyễn Lực Văn Dương Anh Hào Sỹ Bách Điểm Bentley Nuaimi Abdulla Meri Sultan Mheiri Al Awani Salem Bani Hussain Ali Blooshi El Khoury Jneibi Mahrous Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U17 Việt Nam U17 Việt Nam U17 UAE Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Xuân Hòa, Mạnh Cường, Hoàng Việt, Quý Vương, Minh Thủy, Đăng Khoa, Đại Nhân, Nguyễn Lực, Văn Dương, Anh Hào, Sỹ Bách Bentley, Nuaimi, Abdulla Meri, Sultan Mheiri, Al Awani, Salem Bani, Hussain Ali, Blooshi, El Khoury, Jneibi, Mahrous

U17 Việt Nam có đi tiếp nếu không thắng?

Nếu U17 Việt Nam thua UAE, cửa đi tiếp cũng như vé dự World Cup sẽ tuột khỏi tay. Trong khi đó, trường hợp U17 Việt Nam hòa U17 UAE, chúng ta không còn nắm quyền tự quyết trong tay mà phải chờ kết quả của trận đấu còn lại.

Nếu U17 Hàn Quốc thắng hoặc hòa Yemen, U17 Việt Nam sẽ giành quyền đi tiếp nhờ hơn chỉ số đối đầu với U17 Yemen. Còn trong trường hợp U17 Yemen thắng U17 Hàn Quốc, chúng ta sẽ ngậm ngùi ra về ở vị trí thứ ba, bằng điểm với Hàn Quốc nhưng kém hơn về thành tích đối đầu.

U17 Việt Nam lấy vé World Cup trong trường hợp nào?

Trận thua U17 Hàn Quốc 1-4 khiến U17 Việt Nam lỡ cơ hội sớm giành vé đi tiếp. Dẫu vậy, quyền tự quyết vẫn nằm trong tay HLV Cristiano Roland. Một chiến thắng trước U17 UAE sẽ giúp Việt Nam có 6 điểm, chắc chắn giành vé vào tứ kết và đoạt suất tham dự U17 World Cup 2026.

Trong khi đó, U17 UAE đứng ở vị trí thất thế nhất trong cuộc đua giành vé vào tứ kết. Để níu kéo hy vọng, đội bóng này bắt buộc phải đánh bại U17 Việt Nam.

Phong độ khó lường của 2 đội

U17 Việt Nam trải qua hai thái cực đối lập sau hai lượt trận đầu tiên. Các cầu thủ trẻ tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại U17 Yemen trong ngày ra quân. Tuy nhiên, ở cuộc đối đầu với U17 Hàn Quốc, dù dẫn trước đến phút 83, sự sa sút về thể lực và những sai lầm nơi hàng phòng ngự khiến "Những chiến binh sao vàng" để thua ngược 1-4.

Đại diện Tây Á khởi đầu giải đấu đầy hứa hẹn bằng trận hòa 1-1 trước ông lớn U17 Hàn Quốc. Thế nhưng, thất bại bất ngờ trước U17 Yemen ở lượt trận thứ hai đẩy U17 UAE xuống đáy bảng xếp hạng với vỏn vẹn 1 điểm.

Bài học từ trận thua U17 Hàn Quốc cho thấy U17 Việt Nam cần phân phối sức bền bỉ hơn và duy trì sự tập trung tối đa cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Nếu khắc phục được những lỗ hổng ở hệ thống phòng ngự và tận dụng tốt các cơ hội phản công, U17 Việt Nam hoàn toàn có thể hoàn thành mục tiêu đề ra.