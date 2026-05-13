Manchester City vs Crystal Palace
Lens vs Paris Saint-Germain
Alavés vs Barcelona
Real Madrid vs Real Oviedo
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Aston Villa vs Liverpool
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Freiburg vs RB Leipzig
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Bayern Munich vs Köln
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Chelsea vs Manchester City
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Genoa vs Milan
Juventus vs Fiorentina
Pisa vs Napoli
Roma vs Lazio
PVF-CAND vs Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Inter Milan vs Hellas Verona
Brentford vs Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Sevilla vs Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Strasbourg vs Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Barcelona vs Real Betis
Arsenal vs Burnley
Trực tiếp bóng đá U17 Việt Nam - U17 UAE: Kịch bản lấy vé World Cup dù không thắng (U17 châu Á)

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam

(0h, 14/5, lượt trận cuối bảng C) Trường hợp không thể giành trọn 3 điểm, cơ hội giành vé dự World Cup của U17 Việt Nam vẫn chưa chấm dứt.

U17 Việt Nam
0 - 0
U17 UAE
(H1: 0-0)
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Xuân Hòa, Mạnh Cường, Hoàng Việt, Quý Vương, Minh Thủy, Đăng Khoa, Đại Nhân, Nguyễn Lực, Văn Dương, Anh Hào, Sỹ Bách
Bentley, Nuaimi, Abdulla Meri, Sultan Mheiri, Al Awani, Salem Bani, Hussain Ali, Blooshi, El Khoury, Jneibi, Mahrous

U17 Việt Nam có đi tiếp nếu không thắng?

Nếu U17 Việt Nam thua UAE, cửa đi tiếp cũng như vé dự World Cup sẽ tuột khỏi tay.  Trong khi đó, trường hợp U17 Việt Nam hòa U17 UAE, chúng ta không còn nắm quyền tự quyết trong tay mà phải chờ kết quả của trận đấu còn lại.

Nếu U17 Hàn Quốc thắng hoặc hòa Yemen, U17 Việt Nam sẽ giành quyền đi tiếp nhờ hơn chỉ số đối đầu với U17 Yemen. Còn trong trường hợp U17 Yemen thắng U17 Hàn Quốc, chúng ta sẽ ngậm ngùi ra về ở vị trí thứ ba, bằng điểm với Hàn Quốc nhưng kém hơn về thành tích đối đầu.

U17 Việt Nam lấy vé World Cup trong trường hợp nào?

Trận thua U17 Hàn Quốc 1-4 khiến U17 Việt Nam lỡ cơ hội sớm giành vé đi tiếp. Dẫu vậy, quyền tự quyết vẫn nằm trong tay HLV Cristiano Roland. Một chiến thắng trước U17 UAE sẽ giúp Việt Nam có 6 điểm, chắc chắn giành vé vào tứ kết và đoạt suất tham dự U17 World Cup 2026

Trong khi đó, U17 UAE đứng ở vị trí thất thế nhất trong cuộc đua giành vé vào tứ kết. Để níu kéo hy vọng, đội bóng này bắt buộc phải đánh bại U17 Việt Nam.

Phong độ khó lường của 2 đội

U17 Việt Nam trải qua hai thái cực đối lập sau hai lượt trận đầu tiên. Các cầu thủ trẻ tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại U17 Yemen trong ngày ra quân. Tuy nhiên, ở cuộc đối đầu với U17 Hàn Quốc, dù dẫn trước đến phút 83, sự sa sút về thể lực và những sai lầm nơi hàng phòng ngự khiến "Những chiến binh sao vàng" để thua ngược 1-4.

Đại diện Tây Á khởi đầu giải đấu đầy hứa hẹn bằng trận hòa 1-1 trước ông lớn U17 Hàn Quốc. Thế nhưng, thất bại bất ngờ trước U17 Yemen ở lượt trận thứ hai đẩy U17 UAE xuống đáy bảng xếp hạng với vỏn vẹn 1 điểm.

Bài học từ trận thua U17 Hàn Quốc cho thấy U17 Việt Nam cần phân phối sức bền bỉ hơn và duy trì sự tập trung tối đa cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Nếu khắc phục được những lỗ hổng ở hệ thống phòng ngự và tận dụng tốt các cơ hội phản công, U17 Việt Nam hoàn toàn có thể hoàn thành mục tiêu đề ra.

Nhận định U17 Việt Nam - U17 UAE: Quyết đấu vì tấm vé World Cup 2026
