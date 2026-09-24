Người đẹp pickleball mất ngủ vì thua ngược khó tin, siêu mẫu cao 1m84 ăn mừng hụt

😭 Người đẹp Hương Linh mất ngủ vì hụt chức vô địch

Trận chung kết Pickleball The Drink House 2026 diễn ra chiều 22/9 tại TP.HCM chứng kiến màn rượt đuổi nghẹt thở. Giải đấu quy tụ khoảng 100 nghệ sĩ, người đẹp nổi tiếng, thi đấu theo thể thức đồng đội MLP tiếp sức, chạm 42 điểm để giành chiến thắng.

Hương Linh tiếc nuối khi hụt chức vô địch dù cô và đồng đội chỉ còn đúng 1 điểm

Sau những màn tranh tài quyết liệt, các đội Trăm Phần Trăm và Phát Bóng Hư giành quyền vào chung kết. Phát Bóng Hư khởi đầu không thuận lợi khi bị đối thủ dẫn 19-28. Tuy nhiên, các thành viên Phát Bóng Hư thi đấu đầy bản lĩnh. Từ thế bị dẫn 9 điểm, đội bóng này vươn lên dẫn 41-37 và chỉ còn cách chức vô địch đúng 1 điểm.

Thế nhưng, kịch bản khó tin xảy ra. Phát Bóng Hư không thể ghi thêm điểm nào và để Trăm Phần Trăm thắng liền 5 điểm, qua đó thua ngược 41-42 và nhìn đối thủ đăng quang. Cũng phải dành lời khen cho sự kiên cường, bản lĩnh của các thành viên Trăm Phần Trăm.

Màn ăn mừng phấn khích của các thành viên đội Trăm Phần Trăm sau màn ngược dòng khó tin

Là một trong những thành viên nữ chủ lực của đội Phát Bóng Hư, Hương Linh thừa nhận cô có thể sẽ mất ngủ sau trận chung kết khi đội nhà đã ở rất gần chức vô địch. Người đẹp cho biết cô đặc biệt yêu thích thể thức MLP bởi sự gắn kết giữa các thành viên, tinh thần đồng đội và bầu không khí sôi động khi mọi người liên tục cổ vũ nhau trên sân.

Hương Linh là gương mặt thường xuyên xuất hiện tại các giải pickleball. Điều đáng chú ý, trước khi đến với bộ môn này, người đẹp chưa từng chơi bất kỳ môn thể thao nào. Sau khoảng 2 năm gắn bó, pickleball đã trở thành niềm đam mê của cô. Hương Linh tiết lộ cô sẽ tiếp tục tham dự một giải pickleball khác vào cuối tháng 9.

😱 Siêu mẫu cao 1m84 Lê Thúy ăn mừng hụt

Cùng khoác áo Phát Bóng Hư, người mẫu Lê Thúy cũng trải qua cảm giác tiếc nuối khi chức vô địch tưởng như đã nằm trong tay. Chân dài cao 1m84 tiết lộ cô thậm chí đã trang điểm lại, sẵn sàng lao vào sân để ăn mừng cùng đồng đội ngay khi đội nhà ghi được điểm số quyết định. Thế nhưng, màn lội ngược dòng của Trăm Phần Trăm khiến Lê Thúy và các đồng đội phải nhận thất bại đầy cay đắng.

Chân dài Lê Thúy có giải đấu ấn tượng dù không thể đăng quang

Dù tiếc nuối, người mẫu cho rằng những diễn biến kịch tính như vậy là một phần của thể thao. Cô xác định phải biết chấp nhận kết quả để rút kinh nghiệm và tiến bộ hơn ở những giải đấu tiếp theo. Tại giải lần này, Lê Thúy cho biết bản thân đã thi đấu vượt kỳ vọng khi gần như toàn thắng trong những trận đấu được tin tưởng trao cơ hội ra sân.