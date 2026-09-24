Trực tiếp điền kinh ASIAD: Chờ "cô gái vàng" Nguyễn Thị Oanh làm nên kỳ tích

Hy vọng lớn ở Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết Mai

Vào lúc 19h25, "cô gái vàng" Nguyễn Thị Oanh cùng chân chạy trẻ Lê Thị Tuyết sẽ bước vào loạt đua chung kết nội dung 10.000m nữ. Đường chạy 10km tại ASIAD luôn là thử thách khắc nghiệt trước những đối thủ đẳng cấp thế giới của Nhật Bản, Trung Quốc hay các vận động viên gốc Phi nhập tịch.

Dù cơ hội tranh HCV vô cùng khó khăn, Nguyễn Thị Oanh vẫn được kỳ vọng sẽ tạo nên bước đột phá nhờ chiến thuật hợp lý và ý chí kiên cường. Trước đó vào lúc 17h44, điền kinh Việt Nam cũng tranh huy chương ở hố nhảy với Vũ Thị Ngọc Hà và Nguyễn Thị Hương tại chung kết nhảy ba bước nữ.