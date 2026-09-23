U23 Hàn Quốc - Đối thủ của U23 Việt Nam ở tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026, sở hữu đội hình “khủng” ra sao?

Đôi điều cần biết về U23 Hàn Quốc

Đáng chú ý, đội bóng xứ kim chi không chỉ đang là đương kim vô địch ASIAD mà còn mang tới Nhật Bản lực lượng được đầu tư rất mạnh, trong đó có 9 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu và 3 suất cầu thủ quá tuổi. So với đội hình từng dự VCK U23 châu Á 2026 hồi tháng 1, U23 Hàn Quốc tại ASIAD có nhiều thay đổi đáng chú ý.

U23 Hàn Quốc bước vào ASIAD 2026 với mục tiêu bảo vệ HCV và hướng tới chức vô địch thứ tư liên tiếp. Sau khi đánh bại U23 Qatar 4-1 ở trận ra quân, đội bóng của HLV Lee Min-sung tiếp tục vượt qua U23 Ả Rập Saudi 2-0 để đứng đầu bảng D. U23 Hàn Quốc kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng, ghi 6 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần. Chiến thắng trước U23 Ả Rập Saudi cũng đồng nghĩa với việc U23 Hàn Quốc sẽ gặp U23 Việt Nam ở tứ kết.

U23 Hàn Quốc được đánh giá "trên cơ" U23 Việt Nam. Ảnh: AFC.

Điểm đặc biệt nhất của U23 Hàn Quốc tại ASIAD 2026 nằm ở chất lượng nhân sự. Trong danh sách 23 cầu thủ, có tới 9 người đang thi đấu tại châu Âu. Những cái tên đáng chú ý gồm Bae Jun-ho (Stoke City), Kim Ji-soo (Brentford), Yang Min-hyuk (Tottenham), Park Seung-soo (Newcastle United), Yang Hyun-jun (Celtic), Eom Ji-sung (Swansea City), Lee Hyun-joo (Arouca), Kim Myung-jun (Genk) và Lee Young-jun (Grasshopper). LĐBĐ Hàn Quốc xác nhận đây là đội hình được lựa chọn sau quá trình theo dõi và đánh giá cầu thủ qua nhiều đợt tập trung, trong đó mục tiêu được đặt ra là cạnh tranh chức vô địch.

Trong số này, Bae Jun-ho là một trong những gương mặt nổi bật nhất. Tiền vệ sinh năm 2003 đã góp mặt trong danh sách ĐT Hàn Quốc dự World Cup 2026 và trải qua mùa giải 2025/26 với 45 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Stoke City, ghi 3 bàn và có 3 kiến tạo theo thống kê được Yonhap dẫn lại. Kim Ji-soo cũng là cầu thủ giàu tiềm năng khi từng trở thành cầu thủ Hàn Quốc trẻ nhất ra sân tại Premier League. Trong khi đó, Yang Min-hyuk là tài năng sinh năm 2006 thuộc biên chế Tottenham Hotspur.

Chưa dừng lại ở nhóm cầu thủ đúng độ tuổi, Hàn Quốc còn tận dụng cả ba suất dành cho cầu thủ quá tuổi. HLV Lee Min-sung triệu tập Yang Hyun-jun, Eom Ji-sung và Lee Gi-hyeok. Việc bổ sung 3 cầu thủ này giúp Hàn Quốc tăng thêm kinh nghiệm, chất lượng chuyên môn và chiều sâu đội hình trong một giải đấu mà mục tiêu của họ là bảo vệ chức vô địch.

So với VCK U23 châu Á 2026 (thua U23 Việt Nam 6-7 trên loạt đá luân lưu sau khi hoà 2-2 ở 120 phút), U23 Hàn Quốc có rất nhiều sự thay đổi đáng chú ý. Tại giải đấu diễn ra ở Ả Rập Saudi hồi tháng 1/2026, đội bóng xứ sở kim chi không có những ngôi sao đang chơi bóng ở Anh như Bae Jun-ho, Kim Ji-soo hay Yang Min-hyuk. Danh sách khi đó chủ yếu gồm các cầu thủ thi đấu trong nước cùng một số cầu thủ ở châu Âu như Kim Tae-won, Kim Yong-hak.

Đây là khác biệt quan trọng bởi U23 Hàn Quốc từng lọt vào bán kết VCK U23 châu Á 2026 nhưng khi đó không sở hữu đầy đủ những quân bài tốt nhất. Tại ASIAD 2026, HLV Lee Min-sung có trong tay những cầu thủ mà ông từng không thể sử dụng tại VCK U23 châu Á, đồng thời được phép bổ sung 3 cầu thủ quá tuổi. Chính vì vậy, đội hình ASIAD 2026 có thể xem là phiên bản được tăng cường mạnh mẽ so với đội bóng từng thi đấu tại Ả Rập Saudi hồi đầu năm.

Đáng chú ý, Hàn Quốc còn có sự kết hợp giữa những cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu và nhóm tài năng trưởng thành từ K.League. Danh sách chính thức gồm 23 người có 9 cầu thủ châu Âu và 14 cầu thủ thi đấu trong nước.

Phong độ tại vòng bảng càng khiến thử thách dành cho U23 Việt Nam trở nên đáng chú ý. Trong khi đối thủ toàn thắng 2 trận, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chỉ giành được 4 điểm sau 3 trận.

Vì vậy, màn đọ sức ở vòng tứ kết sắp tới sẽ là bài kiểm tra rất lớn đối với U23 Việt Nam. U23 Hàn Quốc có lợi thế về chiều sâu, kinh nghiệm quốc tế và đặc biệt là chất lượng của nhóm cầu thủ đang thi đấu tại các giải đấu châu Âu. Tuy nhiên, đây là trận đấu loại trực tiếp và những gì xảy ra ở vòng bảng không quyết định kết quả cuối cùng. U23 Việt Nam sẽ cần tổ chức phòng ngự chặt chẽ, hạn chế khoảng trống trước vòng cấm, đồng thời tận dụng tối đa những tình huống chuyển trạng thái và cố định nếu muốn tạo ra bất ngờ.

Với U23 Hàn Quốc, cuộc đối đầu U23 Việt Nam cũng là một bước quan trọng trên hành trình bảo vệ HCV ASIAD. Với Việt Nam, đây là cơ hội để kiểm chứng năng lực trước một trong những đội tuyển trẻ có lực lượng giàu sức cạnh tranh nhất châu Á.