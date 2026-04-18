Ninh Bình vs PVF-CAND
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hải Phòng
Brentford vs Fulham
Bayer Leverkusen vs Augsburg
Hoffenheim vs Borussia Dortmund
Leeds United vs Wolverhampton Wanderers
Newcastle United vs AFC Bournemouth
Lorient vs Olympique Marseille
Napoli vs Lazio
Tottenham Hotspur vs Brighton & Hove Albion
Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig
Roma vs Atalanta
Chelsea vs Manchester United
Lille vs Nice
SHB Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định
Đông Á Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An
Công An TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Thể Công - Viettel vs Hoàng Anh Gia Lai
Aston Villa vs Sunderland
Everton vs Liverpool
Nottingham Forest vs Burnley
Hellas Verona vs Milan
Monaco vs Auxerre
Manchester City vs Arsenal
Bayern Munich vs Stuttgart
Juventus vs Bologna
Paris Saint-Germain vs Olympique Lyonnais
Lecce vs Fiorentina
Crystal Palace vs West Ham United
Athletic Club vs Osasuna
Brighton & Hove Albion vs Chelsea
Real Madrid vs Alavés
Girona vs Real Betis
Elche vs Atlético de Madrid
AFC Bournemouth vs Leeds United
Burnley vs Manchester City
Barcelona vs Celta de Vigo
Real Oviedo vs Villarreal
Sunderland vs Nottingham Forest
Fulham vs Aston Villa
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Arsenal vs Newcastle United
Manchester United vs Brentford
Arteta tuyên bố Arsenal sẽ "tất tay" trước Man City, bác bỏ "dựng xe buýt"

Sự kiện: Arsenal - Man City: Trận đại chiến hấp dẫn

HLV Mikel Arteta khẳng định Arsenal sẽ chơi với quyết tâm cao nhất để đánh bại Man City trong cuộc đối đầu có ý nghĩa then chốt trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này.

   

Arteta muốn thắng Man City

Hai ứng viên vô địch sẽ chạm trán tại Etihad cuối tuần này, trong trận đấu mang tính bước ngoặt quyết định đến chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay. Nếu thắng, Man City hoàn toàn có thể vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, với điều kiện đánh bại Burnley ở trận đấu bù vào giữa tuần tới. Trong khi đó, kết quả hòa vẫn giúp Arsenal duy trì khoảng cách 6 điểm ở ngôi đầu, nhưng Arteta đã thẳng thừng bác bỏ ý tưởng “hài lòng với 1 điểm”.

HLV Arteta khẳng định Arsenal sẽ không đá cầu hòa trước Man City

“Chúng tôi không dành dù chỉ một giây để nghĩ về điều đó. Arsenal luôn chuẩn bị cho mọi trận đấu với mục tiêu chiến thắng. Đó là lý do chúng tôi có mặt ở vị trí hiện tại và sẽ tiếp tục như vậy. Chúng tôi ra sân để thắng, và đang chuẩn bị để giành chiến thắng”, chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh.

Arteta cũng khẳng định đội bóng của ông sẽ không thay đổi cách tiếp cận, bất chấp việc phải làm khách tại Etihad: “Không có gì khác biệt so với bất kỳ sân đấu nào chúng tôi đã đến trong 5 năm qua”.

Phong độ của “Pháo thủ” đang có dấu hiệu chững lại sau trận thua Bournemouth 1-2 ngay tại Emirates cuối tuần trước, khiến họ đánh mất phần nào lợi thế trong cuộc đua vô địch. Arsenal đã thua 3 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, bao gồm cả thất bại trước Man City ở chung kết League Cup Final cách đây một tháng.

Không có chuyện “dựng xe buýt”

Trong bối cảnh sự tự tin bị ảnh hưởng, nhiều ý kiến cho rằng Arsenal nên chơi phòng ngự số đông tại Etihad để hạn chế sức mạnh của Man City. Tuy nhiên, Arteta bác bỏ khả năng “dựng xe buýt”: “Chúng tôi không bao giờ chủ trương chơi như vậy. Dù đôi khi đối thủ buộc bạn phải lùi sâu, đặc biệt là trước Man City, sẽ có những thời điểm bạn phải phòng ngự trong vòng cấm. Đó là thực tế của trận đấu”.

Về lực lượng, Arsenal sẽ không có sự phục vụ của Bukayo Saka do chấn thương gân Achilles. Ngoài ra, Martin Odegaard, Jurrien Timber, Noni Madueke và Riccardo Calafiori đều chưa chắc kịp bình phục, khiến Arteta không giấu được sự lo lắng.

Chia sẻ về bài học lớn nhất sau nhiều mùa cạnh tranh danh hiệu, Arteta thẳng thắn nói: “Hãy có đầy đủ lực lượng vào tháng 4. Tôi đã nói điều này nhiều lần. Đó là yếu tố quan trọng nhất. Khi có đội hình mạnh nhất ở giai đoạn quyết định, cơ hội vô địch sẽ tăng lên đáng kể. Nghe thì đơn giản, nhưng thực hiện lại vô cùng khó”.

