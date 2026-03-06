Arsenal chấp nhận vai "phản diện" Ngoại hạng Anh, fan phí tiền vào sân

Có đúng Arsenal khiến fan phí tiền vào sân xem bóng đá?

Trước trận đấu với Arsenal tại vòng 29 Ngoại hạng Anh, HLV Fabian Hurzeler của Brighton gây chú ý khi lên tiếng chê bai "thói quen" câu giờ từ đối thủ. Nhà cầm quân này ám chỉ, người hâm mộ đang "phí tiền" khi theo dõi những trận đấu liên tiếp bị "cắt vụn" vì cầu thủ Arsenal phạm lỗi, nằm sân hay đơn giản là tốn quá nhiều thời gian thực hiện một tình huống cố định:

“Mỗi người hâm mộ đều phải bỏ ra rất nhiều tiền để xem các trận đấu và họ xứng đáng được chứng kiến cùng một lượng thời gian bóng lăn như nhau. Họ muốn xem một trận bóng đúng nghĩa, chứ không phải chỉ khoảng 50 phút bóng thực sự trong cuộc và 40 phút trận đấu bị gián đoạn".

Arsenal ngày càng bị "ghét"?

Kết thúc trận đấu, Arsenal giành chiến thắng tối thiểu 1-0 để trụ vững ở ngôi đầu bảng, còn Hurzeler tiếp tục thể hiện sự không hài lòng bằng tuyên bố "Chỉ có một đội thực sự cố gắng chơi bóng".

Quá nhàm chán? Quá thực dụng? Quá ranh mãnh? Với Arsenal, những lời phê phán như vậy thậm chí có thể được xem là điều đáng mừng. Bởi trong phần lớn 2 thập kỷ qua, họ thường bị chỉ trích theo hướng ngược lại: quá cởi mở, quá ngây thơ và quá mềm yếu.

Từ quá khứ đau thương

Dưới thời Arteta, Arsenal là một trong những đội bóng được yêu thích nhờ sở hữu dàn cầu thủ trẻ trung, được dẫn dắt bởi HLV đang lên và trình diễn thứ bóng đá đẹp mắt. Nhiều người hâm mộ trung lập ủng hộ Arsenal trong cuộc đua vô địch với Man City. Nhưng vào mùa giải 2022/23 - mùa giải khởi đầu cho chuỗi 3 năm liên tiếp về nhì Ngoại hạng Anh - "Pháo thủ" không giành danh hiệu nào.

Điều tương tự từng xảy ra vào giai đoạn cuối triều đại của HLV Arsene Wenger. Arsenal khi ấy luôn mang đến thứ bóng đá hấp dẫn với dàn cầu thủ kỹ thuật, có thể làm say mê khán giả.

Nhưng thế hệ tài năng của Mesut Ozil, Santi Cazorla, Alexis Sanchez cũng không thể giúp Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh. Vì vậy, không khó hiểu khi cầu thủ, ban huấn luyện và người hâm mộ hiện tại tỏ ra thờ ơ trước những lời chỉ trích dành cho đội bóng.

Những chiêu trò, những chiến thắng xấu xí đang giúp Arsenal tiến gần hơn tới ngôi vương

Mikel Arteta là một phần của đội hình Arsenal dưới thời Arsene Wenger thường xuyên bị các đối thủ mạnh lấn lướt. Trong trận thua nặng nề Liverpool 1-5 tại Anfield năm 2014, Arteta sau này thừa nhận ông đã “trốn tránh” trên sân vì “không thể đối phó nổi” với sức ép từ đối thủ. Chính trải nghiệm đó đã góp phần định hình đội bóng mà Arteta xây dựng ngày hôm nay.

Arsenal giờ có thể thắng theo nhiều cách

Đội bóng của Arteta vẫn có khả năng chơi thứ bóng đá đẹp và giàu cảm hứng, điều họ thể hiện nhiều lần trong mùa giải này, đặc biệt tại Champions League. Tuy nhiên, điểm khác biệt quan trọng là Arsenal cũng có thể chơi xấu xí, khó chịu và đầy thực dụng, như cách họ giành chiến thắng 1-0 trước Brighton.

Làm chậm nhịp độ trận đấu? Phất bóng dài để tìm kiếm tình huống đá phạt? Phòng ngự trước vòng cấm bằng cách đánh đầu phá mọi quả tạt và phạt góc? Arsenal đã quá thành thạo những "chiêu trò" đó.

Thành công bậc nhất của Arteta là xây dựng đội hình có thể chiến thắng theo nhiều cách khác nhau. Nếu đối thủ muốn chơi cởi mở và tấn công đẹp mắt, Arsenal có thể "hủy hoại" họ bằng những pha phối hợp kỹ thuật và di chuyển thông minh – như trận thắng đậm Bayern Munich 3-1 đầu mùa. Còn nếu trận đấu biến thành cuộc chiến thể lực, Arsenal sẵn sàng đương đầu bằng tinh thần, lối chơi quyết liệt không kém.

Arsenal chấp nhận vai “kẻ phản diện”

Trong mắt nhiều người, Arsenal hiện trở thành “kẻ phản diện” của Ngoại hạng Anh. Nhiều khả năng, họ sẽ vấp phải phản ứng gay gắt như của HLV Fabian Hurzeler suốt phần còn lại mùa giải.

Khi mùa giải chỉ còn 8 vòng đấu, Arsenal hoàn toàn có thể tận dụng điều đó để tạo nên tâm lý “cả thế giới chống lại chúng ta” bởi họ không còn mục tiêu làm hài lòng tất cả. Họ từng làm như vậy trước đây và không giành được gì. Giờ đây, họ sẽ tận hưởng vai trò của "kẻ phản diện" đích thực.

Arteta sẵn sàng làm mọi thứ để vô địch, bất chấp Arsenal trở thành "kẻ phản diện"

Tất nhiên, Arsenal vẫn có thể trở lại với thứ bóng đá tấn công bùng nổ. Martin Odegaard – linh hồn trong lối chơi tấn công của đội – sẽ giúp mở khóa hàng công khi bình phục chấn thương. Sự trở lại của Kai Havertz, một cầu thủ toàn diện hơn Viktor Gyokeres, cũng có thể giúp Arsenal tìm lại sự trôi chảy trong tấn công.

Nhưng nếu điều đó không xảy ra, và đội bóng phải dựa vào hàng thủ cùng “mánh khóe” chiến thuật, họ cũng sẵn sàng. Đây không còn là Arsenal mong manh của quá khứ, cũng không phải Arsenal dễ sụp đổ như 3 năm qua.

Khi vinh quang ở trước mắt, Arsenal sẽ không quan tâm họ giành được bằng cách nào bởi kết quả là trên hết.