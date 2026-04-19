Việc Arsenal đánh bại Man City ngay tại Etihad vào Chủ nhật (22h30, 19/4) không chỉ đơn thuần là bước tiến lớn trong cuộc đua tới ngôi vương Ngoại hạng Anh, mà còn có thể trở thành minh chứng rõ ràng nhất cho thấy HLV Mikel Arteta đủ khả năng mang về kết quả tích cực khi áp lực lên tới đỉnh điểm.
Thời điểm Arteta chứng minh bản lĩnh
rận “chung kết sớm” rung chuyển đỉnh bảng Ngoại hạng Anh tại Etihad không phải là thế buộc phải thắng với Arsenal nếu chỉ nhìn vào cục diện bảng xếp hạng. Một kết quả hòa vẫn đủ để “Pháo thủ” giữ Man City ở khoảng cách an toàn, trong bối cảnh sai số ở tháng cuối mùa gần như bằng không. Nhưng với Arteta, một chiến thắng sẽ là cột mốc định hình, nhất là khi ông chỉ còn 1 năm hợp đồng với đội bóng thành London.
Màn đại chiến giữa Man City và Arsenal được ví như trận "chung kết" của Ngoại hạng Anh 2025/26
Dù vậy, Arsenal không nên nhập cuộc với tâm thế “cầu hòa”. Trận hòa tại Etihad hồi tháng 3/2024, khi Liverpool dẫn đầu với khoảng cách 2 điểm, từng được xem là kết quả tích cực. Nó được ca ngợi như bước tiến, phản ứng kỷ luật sau thất bại 1-4 một năm trước đó, trận thua đã đẩy nhanh hành trình tới chức vô địch thứ ba liên tiếp của Man City. Nhưng rốt cuộc, Man City vẫn đăng quang với khoảng cách 2 điểm so với Arsenal, và “Pháo thủ” lại về nhì.
Đó chính là vòng lặp khó chịu đang định hình triều đại Arteta tại Emirates. Ông cần một chiến thắng mang tính tuyên ngôn. Ông cần chứng minh mình có thể đưa Arsenal băng qua vạch đích. Và trong trận đấu lớn nhất của “Pháo thủ” suốt hơn 20 năm qua, thời điểm đó phải là ngay bây giờ.
Bất chấp những bước tiến trong suốt 6 năm rưỡi, Arsenal mới chỉ có một danh hiệu là FA Cup, đến trong bối cảnh sân Wembley không khán giả, chỉ 6 tháng sau khi Arteta nhậm chức.
Thất bại trước Man City ở chung kết League Cup hồi tháng 3 là đòn giáng mới nhất vào tham vọng sưu tập danh hiệu của Arteta. Trước đó là các lần dừng bước ở bán kết Champions League, Europa League và 2 lần tại League Cup. Việc bị Southampton loại ở tứ kết FA Cup mùa này cũng là thành tích tốt nhất của họ kể từ lần vô địch.
Arsenal hiện giành 12 điểm trước nhóm “Big 6”, và chỉ còn Man City là đối thủ lớn chưa gặp. Trong khi đó, 33 nhà vô địch Ngoại hạng Anh trong quá khứ trung bình kiếm được 18 điểm từ các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Trong 5 mùa giải trọn vẹn dưới thời Arteta, Arsenal chưa lần nào chạm mốc này.
Khái niệm “Big 6” (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, MU và Tottenham) có thể không còn mang tính chuẩn mực tuyệt đối, nhưng các cuộc đối đầu giữa nhóm này mới là thước đo cho bản lĩnh và là nơi danh hiệu được định đoạt.
Đã có giai đoạn từ tháng 5/2023 đến tháng 8 năm ngoái, Arsenal bất bại 22 trận trước nhóm “Big 6”, MU, Man City, Liverpool, Chelsea và Tottenham. Đó là chuỗi dài nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Nhưng họ thu về được gì?
Ngay trong mùa giải Arsenal vùi dập Man City 5-1 tại Emirates, họ lại 2 lần bị Liverpool cầm hòa. Đó chính là nghịch lý của Arsenal dưới thời Arteta: đủ sức cạnh tranh với bất kỳ ai, nhưng vẫn thiếu khoảnh khắc định danh.
Arteta phải đối mặt với chuẩn mực khắc nghiệt mang tên Pep Guardiola cùng Man City, đội bóng đã thiết lập kỷ nguyên thống trị chưa từng có tại Ngoại hạng Anh.
Pep Guardiola chính là “ngọn núi” mà Arteta phải vượt qua trong cả mùa giải. Mỗi lần đối đầu là một bài kiểm tra xem người học trò có thể đánh bại người thầy hay không. Khi Arteta chuẩn bị bước vào năm cuối hợp đồng, câu hỏi đặt ra là Arsenal còn có thể chấp nhận thêm bao nhiêu lần gục ngã ở ngưỡng cửa cuối cùng?
Và đó là lý do vì sao cuộc đại chiến tại Etihad không chỉ là trận cầu định đoạt ngôi vương, mà còn là phép thử tối thượng cho năng lực cầm quân của Arteta.
Màn đối đầu rực lửa giữa Gabriel và Haaland
Trong thời đại bóng đá hiện đại, không còn nhiều những cặp đối thủ thực sự “không đội trời chung” như trước. Những ai từng theo dõi Ngoại hạng Anh giai đoạn đầu hẳn còn nhớ các cuộc chiến nảy lửa, thứ gia vị giờ đây hiếm khi xuất hiện.
Chính vì vậy, mỗi lần Man City chạm trán Arsenal, cuộc đấu giữa tiền đạo Erling Haaland và trung vệ Gabriel lại trở thành tâm điểm đặc biệt. Không ai dám khẳng định họ thực sự “ghét” nhau, nhưng rõ ràng cả hai đều bị thúc đẩy bởi khát khao đánh bại đối phương trong từng pha bóng.
Mối duyên nợ này bắt nguồn từ trận hòa 2-2 tại Etihad tháng 9/2024, khi Haaland yêu cầu Arteta “hãy khiêm tốn”, ngay sau tình huống anh ném bóng vào đầu Gabriel trong màn ăn mừng bàn gỡ muộn của Man City.
Sáu tháng sau, Gabriel “đáp lễ” bằng màn ăn mừng ngay trước mặt Haaland khi Arsenal mở tỷ số trong chiến thắng 5-1. Tiền đạo người Na Uy không chịu lép vế, chỉ vào logo Ngoại hạng Anh trên tay áo để nhắc nhở rằng Man City khi đó vẫn là nhà đương kim vô địch.
Động lực vô địch của Gabriel dĩ nhiên không chỉ để “cà khịa” Haaland, nhưng nếu có thể làm điều đó, chắc chắn anh cũng chẳng từ chối. Và nếu Man City thắng trận này, khó ai tin Haaland sẽ “khiêm tốn” trước đối thủ.
Hai cầu thủ đã đối đầu 7 lần tại Ngoại hạng Anh. Xét về tập thể, Gabriel đang chiếm ưu thế khi Arsenal bất bại 5 trận gần nhất trước Man City. Tuy nhiên, ở góc độ cá nhân, Haaland lại tỏ ra sắc bén hơn với 5 bàn thắng sau 7 lần chạm trán. Quan trọng hơn, Man City, như cách Haaland không ít lần nhấn mạnh, đã hai lần đánh bại Arsenal trong cuộc đua vô địch.
Cherki và Doku: Bài toán khó cho hàng thủ Arsenal
Rayan Cherki và Jeremy Doku chính là hai mũi khoan chủ lực trong chiến thắng 3-0 của Man City trước Chelsea tuần trước, trận đấu đầu tiên tại Ngoại hạng Anh kể từ đầu tháng 12 mà cả hai cùng đá chính.
Với Pep Guardiola, lựa chọn đội hình luôn khó đoán. Tuy nhiên, xét phong độ hiện tại, sẽ là bất ngờ lớn nếu một trong hai cái tên này phải ngồi dự bị trong cuộc đại chiến tới.
Cherki từng "nhảy múa" trước hàng thủ Arsenal ở chung kết League Cup hồi tháng 3
Cherki đang trải qua mùa giải đầu tiên bùng nổ tại Anh. Tuyển thủ Pháp đã có 10 kiến tạo chỉ sau 1.384 phút thi đấu, trung bình cứ 138,4 phút lại “dọn cỗ” một lần. Trong lịch sử Ngoại hạng Anh, chỉ có hai cầu thủ đạt ít nhất 10 kiến tạo/mùa có hiệu suất tốt hơn là Cesc Fabregas (110,6 phút/kiến tạo mùa 2016/17) và Kevin De Bruyne (122,7 phút/kiến tạo mùa 2023/24).
Dù mới có 2 bàn và 4 kiến tạo, bàn thắng vào lưới Chelsea cho thấy Doku đang đạt điểm rơi phong độ và sự tự tin. Anh cũng là cầu thủ rê bóng nhiều nhất (124 lần) và thành công nhiều nhất (65 lần) tại Ngoại hạng Anh mùa này, một mối đe dọa thường trực ở hành lang cánh.
Ở chiều ngược lại, hàng thủ Arsenal đang thể hiện sự chắc chắn ấn tượng. Họ là đội thủng lưới ít nhất (24 bàn), cho phép ít cú sút nhất (250) và có chỉ số bàn thua kỳ vọng (xG) thấp nhất (23,2) tại Ngoại hạng Anh mùa này. Dẫu vậy, việc “bịt ngòi nổ” Cherki và Doku có thể sẽ là thử thách lớn bậc nhất mà Arsenal phải đối mặt từ đầu mùa.
Bàn thắng của Arsenal sẽ đến từ đâu?
Vấn đề lớn nhất trong chuỗi sa sút gần đây của Arsenal chính là khả năng ghi bàn. Trong 5 trận gần nhất, “Pháo thủ” chỉ có vỏn vẹn 3 pha lập công, trong đó có 1 quả phạt đền trước Bournemouth và 1 bàn vào lưới Southampton. Bàn thắng duy nhất thực sự đáng chú ý là pha lập công quyết định của Kai Havertz trong chiến thắng trước Sporting Lisbon ở tứ kết lượt đi Champions League tuần trước.
Đáng lo hơn, không phải Arsenal bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, mà là cơ hội cũng đang dần cạn kiệt. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng không tính phạt đền (non-penalty xG) trung bình của “Pháo thủ” trong 5 trận gần nhất chỉ đạt 1,2. Tính trên cả mùa giải, đây là một trong những giai đoạn tệ nhất của Arsenal, chỉ nhỉnh hơn chuỗi 5 trận đầu mùa (tháng 8-9), thời điểm họ chạm trán Liverpool và Man City, với trung bình 1,1 xG/trận.
Một nguyên nhân then chốt, thậm chí có thể mang tính “chí mạng”, là việc Arsenal không còn duy trì được sự nguy hiểm từ các tình huống cố định. Họ đã trải qua 10 trận liên tiếp không ghi bàn từ phạt góc hoặc đá phạt. Trước đó, dù ghi 2 bàn từ phạt góc trong chiến thắng 2-1 trước Chelsea hồi tháng 3, Arsenal cũng từng có chuỗi 6 trận tịt ngòi từ “bóng chết”.
Đầu mùa, việc phụ thuộc vào các tình huống cố định từng bị xem là điểm yếu để đối thủ khai thác, nhưng Arsenal không bận tâm, bởi họ vẫn chiến thắng đều đặn.
Còn lúc này, khi “vũ khí bóng chết” không còn phát huy hiệu quả, Arsenal mất đi một điểm tựa quan trọng. Và đó có thể trở thành rào cản lớn trong việc tìm kiếm bàn thắng, cũng như kết quả tích cực, ở trận đại chiến sắp tới.
-18/04/2026 22:51 PM (GMT+7)