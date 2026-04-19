Arsenal hiện giành 12 điểm trước nhóm “Big 6”, và chỉ còn Man City là đối thủ lớn chưa gặp. Trong khi đó, 33 nhà vô địch Ngoại hạng Anh trong quá khứ trung bình kiếm được 18 điểm từ các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Trong 5 mùa giải trọn vẹn dưới thời Arteta, Arsenal chưa lần nào chạm mốc này.

Khái niệm “Big 6” (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, MU và Tottenham) có thể không còn mang tính chuẩn mực tuyệt đối, nhưng các cuộc đối đầu giữa nhóm này mới là thước đo cho bản lĩnh và là nơi danh hiệu được định đoạt.

Đã có giai đoạn từ tháng 5/2023 đến tháng 8 năm ngoái, Arsenal bất bại 22 trận trước nhóm “Big 6”, MU, Man City, Liverpool, Chelsea và Tottenham. Đó là chuỗi dài nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Nhưng họ thu về được gì?

Ngay trong mùa giải Arsenal vùi dập Man City 5-1 tại Emirates, họ lại 2 lần bị Liverpool cầm hòa. Đó chính là nghịch lý của Arsenal dưới thời Arteta: đủ sức cạnh tranh với bất kỳ ai, nhưng vẫn thiếu khoảnh khắc định danh.

Arteta phải đối mặt với chuẩn mực khắc nghiệt mang tên Pep Guardiola cùng Man City, đội bóng đã thiết lập kỷ nguyên thống trị chưa từng có tại Ngoại hạng Anh.

Pep Guardiola chính là “ngọn núi” mà Arteta phải vượt qua trong cả mùa giải. Mỗi lần đối đầu là một bài kiểm tra xem người học trò có thể đánh bại người thầy hay không. Khi Arteta chuẩn bị bước vào năm cuối hợp đồng, câu hỏi đặt ra là Arsenal còn có thể chấp nhận thêm bao nhiêu lần gục ngã ở ngưỡng cửa cuối cùng?

Và đó là lý do vì sao cuộc đại chiến tại Etihad không chỉ là trận cầu định đoạt ngôi vương, mà còn là phép thử tối thượng cho năng lực cầm quân của Arteta.