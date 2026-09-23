Arsenal "trói chân" thành công Arteta, trao mức lương khủng nhất Ngoại hạng Anh

Những cống hiến của HLV Arteta đã được Arsenal công nhận. Đội chủ sân Emirates đền đáp ông bằng hợp đồng mới béo bở, bao gồm cả việc tăng lương đáng kể.

HLV 44 tuổi này trước đây nhận lương 10 triệu bảng mỗi năm cộng với tiền thưởng. Con số cụ thể cho lương sắp tới của Arteta chưa được tiết lộ. Theo tờ The Sun, nhà cầm quân người Tây Ban Nha dự kiến nhận lương cao nhất trong số các HLV Ngoại hạng Anh. Ngoài ra, Arteta còn trở thành chiến lược gia hưởng lương cao thứ 3 thế giới, sau Simone Inzaghi (22,34 triệu bảng/năm) của Al Hilal và Diego Simeone (20,19 triệu bảng/năm) của Atletico Madrid.

Arteta xứng đáng được hưởng mức đãi ngộ tốt hơn

Thời hạn hợp đồng không được tiết lộ, nhưng việc gia hạn hợp đồng cũng sẽ giúp Arteta có thể chạm mốc 10 năm gắn bó với sân Emirates, kể từ khi ông gia nhập câu lạc bộ này với tư cách huấn luyện viên trưởng vào tháng 12/2019.

Các thành viên trong ban huấn luyện của Arteta cũng dự kiến ​​sẽ được gia hạn hợp đồng. Họ được kỳ vọng tiếp tục giúp Arsenal gặt hái những thành công.

Arteta đã giành được thêm một danh hiệu trong mùa giải này, khi đội bóng của ông đánh bại Man City với tỷ số 3-0 ở Community Shield. Trước đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha cùng "Pháo thủ" vô địch Ngoại hạng Anh sau 22 năm chờ đợi.

Arsenal cũng khởi đầu mùa giải mới với phong độ hoàn hảo, giành chiến thắng cả 4 trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh, trận mở màn Cúp C1 gặp Napoli và trận đấu tại League Cup gặp Ipswich Town. Tuy nhiên gần đây, Arteta đã chứng kiến ​​đội nhà bị Brighton đánh bại bất ngờ với tỷ số 3-0 trên sân khách