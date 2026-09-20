Arsenal nhận cú tát "trời giáng", phơi bày 4 vấn đề khiến Arteta phải cảnh tỉnh

Kiêu ngạo

Một trong những phẩm chất tốt nhất của Arsenal dười thời Arteta chính là sự khiêm tốn. “Pháo thủ” luôn thực hiện bất cứ đấu pháp nào mang lại con đường tốt nhất dẫn đến chiến thắng. Nhưng tại sân The Amex, điều đó hoàn toàn biến mất.

Arsenal bị Brighton nghiền nát

Arsenal phải đối đầu với đội bóng pressing tốt nhất Premier League, một tập thể vừa khiến MU phải khuất phục cách đó 3 ngày tại League Cup, đồng thời đang hưng phấn trong dịp kỷ niệm 125 năm thành lập CLB. Trước tất cả những điều đó, Arsenal vẫn chủ động rơi vào cái bẫy của Brighton khi nhất quyết cố gắng chuyền bóng xuyên qua hệ thống pressing.

Arsenal gần như không thể thoát khỏi phần sân nhà. Thủ môn David Raya liên tục đưa bóng ra ngoài đường biên, Martin Odegaard chóng mặt với những pha xoay người tại chỗ để tìm kiếm một hướng chuyền tự do, trong khi Ezri Konsa dường như đang chơi bóng với một chiếc áo choàng xanh phía sau cổ, khi các cầu thủ Brighton xuất hiện ở mọi nơi phía sau anh.

Kai Havertz phải lùi sâu xuống 1/3 sân nhà để hỗ trợ nỗ lực triển khai bóng từ tuyến dưới đầy khiếm khuyết này, vốn vẫn tiếp diễn sang hiệp hai. Tiền đạo người Đức cũng không tìm ra lời giải và phải chịu quả phạt góc dẫn đến bàn thắng thứ ba của Brighton, do Chema Andres ghi.

Rõ ràng con đường tốt nhất để Arsenal tiếp cận khung thành đối phương là đưa bóng vượt qua tuyến pressing của Brighton, giống như Chelsea từng làm một cách hiệu quả đến tàn khốc hồi đầu mùa. HLV Xabi Alonso đã chứng kiến các học trò chỉ thực hiện 2 đường chuyền bên trong vòng cấm của chính họ trong toàn bộ 90 phút, qua đó không cung cấp “đạn dược” cho vũ khí chủ lực của Brighton. Trong khi đó, Arsenal kết thúc trận đấu với 46 đường chuyền ngắn ngay trước khung thành của mình.

Arteta không xa lạ với việc điều chỉnh đấu pháp để phù hợp với đối thủ. Vì sao ông không làm vậy lần này chỉ có thể là vấn đề của những suy đoán, nhưng thật đáng chú ý khi Arsenal lại thể hiện sự cứng nhắc như vậy trên sân Brighton. HLV Fabian Hurzeler từng cáo buộc Arsenal “không chơi bóng đá” trong lần gần nhất họ tới sân The Amex. Arsenal đã bị đánh lừa để chơi một trận đấu theo cách mà họ không nên chơi.

Thiếu tự nhận thức

Bất chấp những lời công kích của Hurzeler, một thực tế đã được xác lập từ lâu là Arsenal không thích bị pressing. Man City đã đưa ra khuôn mẫu trong trận chung kết League Cup mùa trước và nhiều đội bóng Premier League sau đó áp dụng cách tiếp cận tương tự. Arsenal từng để đối phương giành tới 8 lần đoạt bóng ở khu vực cao trong hai trận đấu khác nhau tại Premier League mùa trước, trước Bournemouth và Aston Villa, và đều thua cả hai.

Ezri Konsa lần đầu nếm mùi thất bại trong màu áo Arsenal

Sự hoảng loạn rõ ràng của Declan Rice trước viễn cảnh phải thực hiện một đường chuyền bằng chân trái khi chịu dù chỉ một chút áp lực càng khiến tình hình tồi tệ hơn. Arsenal sở hữu một tập thể các cầu thủ có xu hướng chỉ sử dụng một chân một cách kỳ lạ, với Christos Tzolis bị cô lập bên cánh trái là ngoại lệ duy nhất. Điều đó khiến nhiệm vụ của Brighton trở nên đơn giản gấp đôi: nếu biết Odegaard sẽ không sử dụng chân phải nhiều hơn một điểm tựa, “Chim mòng biển” chỉ cần gây áp lực lên một nửa cơ thể của anh.

Bruno Guimaraes, người được xem là lời giải cho vấn đề này, như một lưỡi dao sắc có thể xuyên qua khối cầu thủ đang lao về phía Arsenal, lại trở thành người chuyền bóng rụt rè nhất. Gần như mọi pha chạm bóng đầu tiên của anh đều như bị mắc kẹt dưới cơ thể, buộc cầu thủ này phải tìm cách va chạm với một trong những cầu thủ Brighton đang gây áp lực trong nỗ lực đáng thương nhằm kiếm một quả đá phạt.

Cảm giác hoảng loạn ấy thậm chí đã lan sang các cầu thủ dự bị; Mikel Merino vấp vào chính dây giày của mình khi cố gắng thực hiện đường chuyền đầu tiên.

Hàng thủ mong manh

Đây là cuộc đối đầu giữa hàng phòng ngự tốt nhất Premier League và hàng công hiệu quả nhất. Sức mạnh không thể ngăn cản của Brighton đã xuyên thẳng qua hàng thủ vốn có vẻ rất dễ bị tổn thương của Arsenal.

Brighton tung ra 17 cú sút, nhiều nhất mà một đội bóng Premier League thực hiện trước Arsenal kể từ màn trình diễn mạnh mẽ của MU trong ngày khai màn mùa giải trước. Phần lớn những cơ hội rõ ràng nhất đến từ các tình huống Brighton đoạt bóng ở khu vực cao, nhưng đội chủ nhà thực tế lại ghi bàn từ những cú dứt điểm ít có khả năng thành công hơn bên ngoài vòng cấm.

Thống kê (Premier League từ tháng 8/2025) Trong vòng cấm Ngoài vòng cấm Bàn thua 21 9 Cú sút phải đối mặt 73 26 Tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn thắng 28,8% 34,6% Số bàn thắng ngăn chặn +4,25 -6,04

Điểm yếu của David Raya trước những cú sút xa

Toàn bộ hàng phòng ngự Arsenal đều lùi xuống trước Pascal Gross và Kostoulas khi hai cầu thủ này tung ra những cú sút từ xa trong hiệp một. Đây là điểm yếu đã được biết đến của thủ môn Raya, người để thủng lưới từ các cú sút ngoài vòng cấm với tần suất cao hơn đáng kể và khó lường hơn so với những pha dứt điểm trong vòng cấm.

Sau khi bị Gross đưa Brighton vượt lên dẫn trước, Arsenal trở nên rối loạn một cách bất thường trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ. Bukayo Saka suýt ghi bàn trước giờ nghỉ, nhưng pha dâng cao hiếm hoi đó chỉ khiến Arsenal để lộ khoảng trống. Brighton không cần thêm một lời mời nào để xuyên thẳng qua hàng thủ Arsenal vốn đã bị chia cắt bất thường.

Kỷ luật kém

Đã từng có thời điểm Arsenal gần như không thể kết thúc một trận đấu mà không nhận thẻ đỏ trong những ngày đầu Arteta dẫn dắt. Giống như phần lớn những thói quen xấu mà ông kế thừa, Arteta đã dần loại bỏ những vấn đề đó, giúp Arsenal trải qua hơn một năm không nhận thẻ đỏ tại Premier League. Có lẽ Rice đã chấm dứt chuỗi trận ấy với pha vung chân đầy bực tức nhằm vào Malick Yalcouye ngay trước tiếng còi mãn cuộc.

Declan Rice may mắn thoát thẻ đỏ

Tiền vệ người Anh vốn thường rất điềm tĩnh đã mất bình tĩnh trong khoảng nửa giờ trước đó. Rice tỏ rõ sự tức giận khi biết mình, thay vì Martin Zubimendi đang lao tới, sẽ phải được bố trí vào vị trí hậu vệ phải trong 30 phút cuối. Anh vung tay đầy khó chịu với vẻ mặt hờn dỗi như một thiếu niên trước khi miễn cưỡng di chuyển ra biên.

Arteta đã quản lý Arsenal bằng bàn tay sắt trong suốt nhiệm kỳ tại Emirates, thường xuyên loại bỏ những nhân vật hiếm hoi dám đặt câu hỏi về quyền lực của ông. Đội hình hiện tại là tập hợp những học trò trung thành của Arteta.

Màn trình diễn tổng thể của Arsenal trước Brighton là lời cảnh báo rõ ràng nhất cho thấy hành trình bảo vệ chức vô địch Premier League của họ sẽ không hề đơn giản.