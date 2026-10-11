Baleba ra mắt ấn tượng, Carrick có cứu tinh

Baleba tạo khác biệt, MU tìm lại sức sống

Thật phi lý khi sự xuất hiện của một tiền vệ phòng ngự lại giúp Manchester United chơi tấn công tốt hơn, nhưng đó là thực tế. Sau bao nhiêu chờ đợi, Carlos Baleba cuối cùng cũng có màn ra mắt trong trận hòa Tottenham, nhưng đáng lẽ anh không phải chờ đến phút 59 mới được tung vào sân.

Sự xuất hiện của Baleba giúp MU kiểm soát thế trận tốt hơn

Trong khi Tottenham chỉ đưa Mateus Fernandes vào sân ở phút 89, Sandro Tonali tiếp tục khiến MU gặp khó khăn. Tiền vệ người Italia từng nhiều lần gieo sầu cho “Quỷ đỏ” trong màu áo Newcastle, một lần nữa thể hiện khả năng kiểm soát trận đấu xuất sắc.

Đây là trận MU buộc phải thắng, nhưng HLV Michael Carrick vẫn trì hoãn việc sử dụng Baleba. Dù vậy, tiền vệ 22 tuổi nhanh chóng chứng minh giá trị khi được trao cơ hội. Anh xoay người, chuyền bóng mở ra đợt tấn công và lập tức khuấy động bầu không khí trên khán đài.

Phải nghỉ thi đấu từ cuối tháng 7 vì chấn thương mắt cá chân, Baleba cho thấy sự khẩn trương và quyết liệt. Đó chính là những phẩm chất tuyến giữa MU thiếu hụt trong hiệp một.

Tác động của Baleba lớn đến mức HLV Roberto De Zerbi bên phía Tottenham phải điều chỉnh nhân sự ở hàng tiền vệ. Dù không trực tiếp tham gia bàn thắng của Bryan Mbeumo, tân binh người Cameroon vẫn giúp MU chơi tự tin hơn và cuối cùng xuyên thủng hàng thủ đối phương.

Carrick trả giá vì những lựa chọn nhân sự

Những tiếng la ó ở Old Trafford vang lên trong hiệp một, giờ nghỉ và cả khi trận đấu kết thúc. Người hâm mộ MU ngày càng thất vọng với cách Carrick thay người cũng như lối chơi thiếu sức sống của đội bóng.

Sức mạnh thể chất của Baleba là điều MU đang rất cần

Khả năng điều chỉnh trận đấu của nhà cầm quân người Anh đang bị đặt dấu hỏi. Baleba đáng lẽ phải được tung vào sân sớm hơn, đặc biệt khi Youri Tielemans tiếp tục gây thất vọng.

Với Tonali điều tiết tuyến giữa, Tottenham buộc MU phải sử dụng những đường bóng dài hướng đến một trung phong không thực sự hiện diện. Chỉ khi Baleba xuất hiện, cán cân giữa hai đội mới phần nào được cân bằng.

Baleba đã tập luyện ít nhất ba tuần và thi đấu trong một trận giao hữu kín trước đó. Với vai trò tiền vệ phòng ngự chuyên biệt, anh phù hợp hơn khi đá cạnh Mainoo, đồng thời mang đến khả năng tranh chấp và nguồn năng lượng mà MU đang thiếu.

Carrick cuối cùng rút Tielemans để nhường chỗ cho Baleba. Tiền vệ người Cameroon đôi lúc quá hăng hái trong các pha tranh chấp, nhưng màn trình diễn của Tielemans cho thấy vị trí đá chính của tuyển thủ Bỉ cần được xem xét lại trước những trận đấu tiếp theo.

Nhiệm vụ lớn nhất là bảo vệ hàng thủ

Màn ra mắt tích cực chưa thể che lấp những vấn đề của MU. Thách thức lớn nhất dành cho Baleba không chỉ là cải thiện khả năng kiểm soát tuyến giữa, mà còn phải bảo vệ hàng phòng ngự thường xuyên để lộ khoảng trống.

Nhưng một mình Baleba là không đủ

MU mới giữ sạch lưới một trận trên mọi đấu trường mùa này, trước đối thủ Sabbah tại Champions League. Đáng lo ngại hơn, “Quỷ đỏ” đã hai lần để thủng lưới trước những đội bóng chỉ còn 10 người.

Baleba có thể tăng cường sức mạnh tranh chấp, thu hồi bóng và khả năng đánh chặn. Tuy nhiên, một mình tiền vệ người Cameroon không thể giải quyết mọi vấn đề nếu hệ thống phòng ngự vẫn thiếu tổ chức.

Trận hòa 1-1 trước Tottenham chỉ mới đầu chuỗi 8 trận khổ hạnh của MU sau đợt FIFA Days. Sau đó là hàng loạt khó khăn chờ thầy trò Carrick: Atletico Madrid, Como, Roma ở Champions League và Leeds, Bournemouth, Chelsea, Aston Villa tại đấu trường Ngoại hạng Anh.

Rõ ràng HLV Carrick cần trao cho Baleba nhiều cơ hội hơn, đồng thời cải thiện khả năng gây áp lực và duy trì cự ly đội hình. Nếu không khắc phục những lỗ hổng phía sau, MU khó đạt được sự ổn định trước các đối thủ khó chịu sắp tới, ngay cả khi tuyến giữa đã có thêm sức mạnh.