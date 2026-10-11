Tranh cãi Arsenal thắng nhờ đối thủ sa sút, HLV Arteta còn nhiều nỗi lo

Arsenal thắng nhờ bản lĩnh hay sự sa sút của đối thủ?

Arsenal có thể hưởng lợi từ những biến động bên ngoài sân cỏ trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, giải đấu khắc nghiệt nhất nước Anh không dành chỗ cho những đội bóng chỉ muốn đi bộ về đích thay vì tăng tốc. Chiến thắng trước Leeds không thể khiến HLV Mikel Arteta bỏ qua thông điệp ấy.

Arsenal ngược dòng hạ Leeds

Đây là trận thắng nhọc nhằn, thiếu thuyết phục của Arsenal. Kết quả phần lớn đến từ sự xuống sức của Leeds trong hiệp hai, thay vì chất lượng vượt trội của đội chủ nhà.

Tinh thần chiến đấu để ngược dòng từ thế bị dẫn 0-1 là điều đáng ghi nhận. Nhưng Arsenal chơi dưới sức trong phần lớn thời gian. Nếu Man City không đối mặt nguy cơ bị trừ điểm nặng vì những cáo buộc vi phạm quy định tài chính, màn trình diễn này có lẽ còn khiến người hâm mộ đội bóng thành London lo lắng hơn.

Hiệp một của Arsenal thực sự đáng thất vọng. Đội bóng của Arteta thiếu quyết liệt trong tranh chấp, dễ dàng bị cuốn theo nhịp độ đối thủ và không tạo ra sức ép đủ lớn. Những hạn chế ấy tiếp tục bộc lộ khi James Justin đưa Leeds vượt lên ở phút 55.

Declan Rice vẫn chưa đạt trạng thái sung mãn nhất, dù được nghỉ trong đợt tập trung đội tuyển Anh. Tiền vệ này bị đối thủ bỏ xa trong tình huống dẫn đến bàn thua, còn Noni Madueke không quyết liệt đeo bám Justin. Arsenal suýt phải trả giá đắt hơn cho sự hời hợt ấy.

Leeds khai thác điểm yếu của Arsenal

Leeds gây khó khăn bằng lối chơi giàu sức mạnh, pressing quyết liệt và tận dụng ưu thế thể chất. Nếu Brighton từng chỉ ra cách phá vỡ hệ thống Arsenal bằng việc liên tục gây áp lực, Leeds chọn phương án trực diện hơn: áp sát, tranh chấp và khiến đối thủ không thể triển khai bóng theo ý muốn.

Arsenal gặp nhiều khó khăn trước Leeds

Arsenal thường đủ khả năng đứng vững trước những cuộc đấu sức như vậy, nhưng lần này họ liên tục bị lấn lướt. Một số pha tranh chấp dẫn đến thẻ vàng cho Ao Tanaka và Ethan Ampadu sau những tình huống phạm lỗi với Myles Lewis-Skelly và Ben White.

Leeds cũng tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trong hiệp một. Gabriel Gudmundsson và Jayden Bogle buộc thủ môn David Raya phải trổ tài cứu thua. Trong khi đó, Arsenal loay hoay trước những pha dâng cao của hậu vệ biên đối phương, đồng thời gặp khó trong việc theo kèm Dominic Calvert-Lewin.

Trên hàng công, đội chủ nhà thiếu phương án xuyên phá hiệu quả. Madueke có vài khoảnh khắc nổi bật trước Bogle, nhưng Bukayo Saka gần như bất lực trước Gudmundsson. Martin Odegaard bị bó hẹp không gian hoạt động, còn Kai Havertz thường xuyên rơi vào tình trạng đơn độc.

Việc Viktor Gyokeres phải ngồi dự bị trong phần lớn thời gian đầu trận cũng gây chú ý. Tiền đạo người Thụy Điển vừa ghi bốn bàn sau bốn trận cho đội tuyển quốc gia, nhưng không được Arteta trao cơ hội đá chính. Khi hàng công Arsenal chơi bế tắc, quyết định này càng khiến chiến lược gia người Tây Ban Nha đối mặt với những dấu hỏi.

Calafiori và Bruno Guimaraes giải cứu Arsenal

Arsenal suýt nhận bàn thua thứ hai khi hàng phòng ngự bị xáo trộn bởi một đường bóng dài. Noah Okafor chỉ thiếu chút nữa để đón quả tạt của Bogle. Nếu Leeds nâng tỷ số lên 2-0, đội chủ nhà có thể đã không còn cơ hội sửa sai.

Bruno Guimaraes là cứu tinh của Arsenal trận vừa qua

Tuy nhiên, Riccardo Calafiori kịp thời đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát ngay sau giờ thi đấu đầu tiên. Hậu vệ người Italy tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng, với bàn thắng xuất phát từ pha phối hợp có sự tham gia của Odegaard, Madueke và White.

Đây là một trong những tình huống tấn công có tổ chức rõ ràng nhất của Arsenal sau gần một giờ thi đấu. Bàn gỡ hòa cũng thúc đẩy Arteta thực hiện những điều chỉnh quyết định.

Havertz, White và Lewis-Skelly rời sân, nhường chỗ cho các phương án mới, trong đó có Bruno Guimaraes. Sự thay đổi giúp Rice được đẩy lên cao hơn, đồng thời bổ sung năng lượng và khả năng sáng tạo cho tuyến giữa Arsenal.

Quyết định ấy nhanh chóng phát huy tác dụng. Saka, Odegaard và Rice phối hợp mở ra cơ hội cho Guimaraes. Từ rìa vòng cấm, tiền vệ người Brazil tung cú sút chìm hiểm hóc, đánh bại thủ môn James Trafford, ấn định chiến thắng 2-1.

Đường kiến tạo bằng cú chạm bóng tinh tế của Rice là lời nhắc nhở về đẳng cấp của tiền vệ người Anh, ngay cả trong ngày anh có dấu hiệu mệt mỏi.

Trong khi đó, Guimaraes cũng tìm được khoảnh khắc quan trọng để chứng minh giá trị sau khởi đầu chưa đáp ứng kỳ vọng kể từ khi gia nhập Arsenal với mức phí 75 triệu bảng. Bàn thắng này có thể trở thành bước ngoặt giúp anh lấy lại sự tự tin.

Arteta vẫn còn nhiều việc phải làm

Chiến thắng mang lại sự nhẹ nhõm cho HLV Mikel Arteta, nhất là khi Arsenal vừa thua Brighton 0-3 trước kỳ nghỉ quốc tế. Dù vậy, ba điểm trước Leeds chưa thể che lấp những vấn đề trong cách vận hành của đội bóng thành London.

HLV Arteta còn nhiều việc phải làm

Arsenal thiếu tốc độ trong triển khai bóng, gặp khó trước sức ép thể chất và phải dựa vào những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân để xoay chuyển tình thế. Leeds, dù nhận thất bại đầu tiên sau khởi đầu mùa giải đầy hứa hẹn, đã cho thấy những điểm yếu mà các đối thủ khác có thể khai thác.

Với HLV Arteta, nhiệm vụ không chỉ là giành chiến thắng mà còn phải tìm lại sự ổn định trong lối chơi. Arsenal đã thoát hiểm nhờ Calafiori và Guimaraes, nhưng nếu tiếp tục thi đấu chậm chạp, thiếu sức sống như trước Leeds, tham vọng bảo vệ ngôi vương sẽ còn đối mặt nhiều thử thách.