Cựu sao Arsenal Xhaka vướng lùm xùm lớn nhất sự nghiệp, nguy cơ ngồi tù

Xhaka thừa nhận sai lầm trong thời gian khoác áo Arsenal

Granit Xhaka đang bị cơ quan chức năng Thụy Sĩ điều tra sau khi thừa nhận đã sử dụng giấy chứng nhận tiêm vaccine Covid-19 không hợp lệ vào năm 2022.

Thời điểm đó, Xhaka thi đấu cho Arsenal. Việc tiêm vaccine không phải yêu cầu bắt buộc đối với các cầu thủ Ngoại hạng Anh, nhưng chứng nhận tiêm chủng có thể giúp rút ngắn thời gian cách ly sau khi tiếp xúc gần với người mắc Covid-19 hoặc khi di chuyển.

Xhaka có thể đối diện án tù vì sử dụng giấy chứng nhận tiêm vaccine Covid-19 không hợp lệ vào năm 2022

Trong tuyên bố được đăng trên Instagram hôm thứ Hai, Xhaka cho biết khi đó anh có "sự mất niềm tin sâu sắc" đối với vaccine và đã không lựa chọn "các kênh phù hợp" để giải quyết những lo ngại của mình:

"Trong những ngày gần đây, có rất nhiều thông tin về một vấn đề trong quá khứ của tôi. Tôi muốn trực tiếp giải quyết vấn đề này. Về việc tiêm vaccine Covid-19, cá nhân tôi khi đó thực sự không chắc chắn và có những lo ngại nghiêm trọng. Tôi cảm thấy mất niềm tin sâu sắc vào vaccine và bị chi phối bởi nỗi sợ hãi, sự bất an".

Có thể đối mặt án tù tới 5 năm

Hiện các nhà chức trách Thụy Sĩ đang điều tra vụ việc. Nếu bị xác định có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến giấy tờ, Xhaka có thể phải chịu khoản tiền phạt đáng kể hoặc mức án tù lên tới 5 năm.

Xhaka thừa nhận rằng trong trạng thái tâm lý bất ổn khi đó, anh đã lấy giấy chứng nhận tiêm chủng thay vì tìm cách giải đáp những thắc mắc của mình thông qua các kênh phù hợp: "

Ngày hôm nay, tôi thấy rõ rằng đó không phải là cách hành động đúng đắn. Đó là một sai lầm. Tôi xin lỗi. Tôi chịu trách nhiệm về quyết định này, cam kết làm rõ vấn đề và hoàn toàn hợp tác với các cơ quan chức năng liên quan".

Theo cơ quan chức năng Thụy Sĩ, Văn phòng Công tố bang Lucerne đã mở cuộc điều tra đối với Xhaka. Nội dung điều tra nhằm xác định liệu có hành vi có liên quan về mặt pháp lý đến việc làm giả giấy chứng nhận hoặc làm giả tài liệu hay không. Cơ quan chức năng nhấn mạnh: "Người liên quan được coi là vô tội. Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành".

Xhaka không được triệu tập lên tuyển Thụy Sĩ

Sau khi sự việc được công khai, Xhaka đã gặp lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Thụy Sĩ để trao đổi về vụ việc. Hai bên thống nhất để anh không tham dự đợt tập trung đội tuyển quốc gia sắp tới.

Liên đoàn Bóng đá Thụy Sĩ cho biết: "Sau tuyên bố cá nhân của anh ấy liên quan đến việc xác nhận tiêm chủng, Granit Xhaka sẽ không tham gia đợt tập trung sắp tới của đội tuyển nam".

Thông báo cho biết quyết định này được đưa ra sau cuộc trao đổi giữa Xhaka và lãnh đạo liên đoàn. Giám đốc Liên đoàn Bóng đá Thụy Sĩ Peter Knabel nói: "Sau khi đợt thi đấu quốc tế này kết thúc, chúng tôi sẽ cùng Granit đánh giá lại tình hình và thảo luận về các bước tiếp theo".

Xhaka sẽ bỏ lỡ các trận đấu của Thụy Sĩ gặp Bắc Macedonia, Scotland và Slovenia trong khuôn khổ Nations League.

Bác sĩ bị cáo buộc cung cấp giấy chứng nhận vẫn khẳng định vô tội

Bên cạnh Xhaka, nữ bác sĩ bị cáo buộc cung cấp giấy chứng nhận cho anh cũng đang nằm trong diện được cơ quan chức năng xem xét. Cảnh sát Thụy Sĩ từng thu giữ các tài liệu tại phòng khám của bác sĩ này vào năm 2023.

Tuy nhiên, vị bác sĩ phủ nhận hành vi sai phạm và khẳng định mình vô tội. Vụ việc hiện vẫn trong quá trình điều tra. Theo nhà chức trách Thụy Sĩ, chưa có kết luận cuối cùng về trách nhiệm pháp lý của những người liên quan. Xhaka dự kiến sẽ cung cấp lời giải trình với các cơ quan chức năng vào tháng tới.

Xhaka thời khoác áo Arsenal

Không dự kiến bị xử lý tại bóng đá Anh

Xhaka hiện không được cho là sẽ phải đối mặt với hình thức xử lý nào tại bóng đá Anh liên quan đến vụ việc này. Lý do là Liên đoàn Bóng đá Anh và Premier League không yêu cầu cầu thủ phải tiêm vaccine Covid-19 trong thời kỳ đại dịch. Sunderland, CLB hiện tại của Xhaka, từ chối bình luận về vụ việc.

Xhaka rời Arsenal vào năm 2023 để chuyển sang Bayer Leverkusen tại Đức. Đến năm 2025, anh trở lại Premier League khi gia nhập Sunderland với mức phí chuyển nhượng 17 triệu bảng.

Xhaka là đội trưởng của Thụy Sĩ tại World Cup, giải đấu mà đội tuyển này tiến vào vòng tứ kết. Tiền vệ sinh năm 1992 hiện là cầu thủ khoác áo đội tuyển Thụy Sĩ nhiều nhất trong lịch sử, với 152 lần ra sân.

Trong thời gian tới, Thụy Sĩ sẽ thi đấu với Bắc Macedonia và Scotland trên sân khách, trước khi trở về Lucerne để tiếp đón Slovenia và Bắc Macedonia tại vòng bảng Nations League.