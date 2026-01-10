Arsenal bỏ lỡ cơ hội vàng "cắt đuôi" Man City, bài học cay đắng mùa 2022/23

⏳ Bài học 2022/23 vẫn còn nguyên giá trị

Ngày 15/1/2023, Arsenal thắng Tottenham 2-0, nới rộng cách biệt với Man City lên 8 điểm. Emirates khi đó ngập tràn niềm tin, giới chuyên môn nói về một nhà vô địch mới, còn CĐV thì bắt đầu… tính ngày nâng cúp. Nhưng rồi điều gì đến cũng đến: chuỗi sa sút, những trận hòa tai hại và sự trỗi dậy lạnh lùng của Man City khiến Arsenal ngã đau ngay trước vạch đích.

Arsenal từng ở rất gần chức vô địch Ngoại hạng Anh các mùa gần đây

Hai năm sau, bối cảnh có khác, con người có khác, nhưng cảm giác quen thuộc lại trở về. Arsenal vẫn dẫn đầu, Ngoại hạng Anh còn 17 vòng, nhưng khoảnh khắc “định danh” cho một cuộc đua vô địch – thứ giúp đội bóng thật sự bứt ra – vẫn chưa xuất hiện. Man City vẫn lầm lì phía sau, không cần ồn ào, chỉ chờ đối thủ sơ hở. Và Arsenal, thêm một lần nữa, bỏ lỡ cơ hội vàng để “cắt đuôi” họ.

⚔️🧠 Đại chiến cần sự phiêu lưu… nhưng Arsenal chọn an toàn

Gặp Liverpool, trong bối cảnh đối thủ sứt mẻ lực lượng và không còn thực sự ở cuộc đua danh hiệu, đây lẽ ra phải là trận đấu để Arsenal chơi thứ bóng đá tham vọng hơn, thậm chí liều lĩnh hơn. Emirates cần một cú hích, cần cảm giác áp đảo, cần sự táo bạo của kẻ muốn trở thành nhà vô địch.

Nhưng Arsenal đã không làm vậy. Họ kiểm soát bóng, triển khai thế trận bài bản, song thiếu sự bùng nổ cần thiết. Liverpool của Arne Slot đến London với tâm thế “cửa dưới”, phòng ngự kỷ luật, bịt kín không gian và chấp nhận một kết quả hòa – đúng như những gì họ đạt được. Đánh rơi 2 điểm trên sân nhà, trong một trận đấu mà đối thủ không tung nổi cú sút trúng đích nào, rõ ràng là điều khiến Arsenal phải tiếc nuối.

Đội bóng của HLV Arteta lại phung phí cơ hội quan trọng

🏟️😬 Emirates căng như dây đàn, Arsenal bế tắc

Bầu không khí tại Emirates phản ánh rõ nhất trạng thái của Arsenal: căng thẳng, sốt ruột và đầy bất an. Cơ hội đến rồi trôi qua, nhịp tăng tốc hiệp hai – thứ từng giúp họ “nuốt chửng” Aston Villa một tuần trước – lần này không xuất hiện.

Bukayo Saka khởi đầu tốt nhưng dần bị khóa chặt, Viktor Gyokeres mờ nhạt với số lần chạm bóng ít ỏi, còn những tổ hợp tấn công mà Mikel Arteta thử nghiệm đều không tạo ra khoảnh khắc quyết định. Arsenal kiểm soát hiệp một, nhưng càng về cuối trận, thế chủ động lại nghiêng về Liverpool – một nghịch lý cho thấy sự bế tắc trong cách triển khai của đội chủ nhà.

Đây cũng là lần đầu Arsenal tịt ngòi tại Emirates sau nhiều tháng. Trên bảng xếp hạng, họ vẫn an toàn. Nhưng trên khán đài, cảm giác để lại không phải là sự hài lòng, mà là một nỗi âu lo quen thuộc.

🎯 Khi tham vọng vô địch bị thử thách

Cuộc đua vô địch không chỉ được quyết định bởi những chiến thắng hoành tráng, mà còn bởi cách một đội bóng đối diện với áp lực trong những trận “phải thắng”. Liverpool đã làm rất tốt phần việc của mình: phòng ngự cần mẫn, kỷ luật và không ngại làm chậm nhịp trận đấu. Arsenal thì ngược lại, họ để cảm xúc chi phối, để sự sốt ruột len vào từng pha xử lý.

Man City chơi không tốt ở vòng này, nhưng Arsenal lại chưa thể gia tăng cách biệt điểm số

VAR, những tình huống tranh cãi, sự ức chế dâng cao… tất cả góp phần tạo nên một buổi tối mà Arsenal không thể tìm thấy khoảnh khắc bùng nổ. Trong khi đó, Man City – kẻ săn mồi quen thuộc – chắc chắn không bỏ lỡ tín hiệu này.

Arsenal vẫn đứng đầu, nhưng họ vừa nhắc chính mình rằng: con đường đến ngôi vô địch không trải hoa hồng. Mùa 2022/23 đã dạy họ một bài học đắt giá. Vấn đề là, liệu “Pháo thủ” có đủ bản lĩnh để không lặp lại sai lầm cũ?

Cuộc đua còn dài. Nhưng với những trận hòa như thế này, Arsenal hiểu rằng: muốn vô địch, đôi khi bạn phải dám mạo hiểm và dám chịu áp lực, thay vì chỉ cố gắng không thua.